La jueza envía al banquillo al Real Madrid y a la mano derecha de Florentino Pérez por los conciertos en el Santiago Bernabéu

La magistrada Mónica Aguirre de la Cuesta, del juzgado de instrucción número 53 de Madrid, ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado, que en la práctica significa que existen suficientes indicios de delito para que se lleve a juicio, en el caso de los conciertos del Estadio Santiago Bernabéu y en el que se sentará en el banquillo el Real Madrid, según adelanta El Confidencial.
El escrito pide la apertura de juicio oral y envía al banquillo al club presidido por Florentino Pérez y a su mano derecha, José Ángel Sánchez, al considerarlos partícipes de los hechos delictivos. En concreto, la empresa afectada es Real Madrid Estadio SLU.
(Noticia en ampliación)
