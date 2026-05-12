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Científicos hallan indicios de un nuevo límite de placas tectónicas en Zambia

Investigadores de la Universidad de Oxford identificaron en las aguas termales de Zambia proporciones de helio sin precedentes en la zona, una señal que podría indicar el surgimiento de una nueva falla

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Placa tectónica, placa litosférica, geología - visualesIA
Placa tectónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos de la Universidad de Oxford (Reino Unido) han analizado el gas emitido por manantiales geotérmicos en Zambia y han detectado una concentración inusualmente alta de isótopos de helio. Este hallazgo apunta a la presencia de una fractura profunda en la corteza terrestre, que podría estar marcando el inicio de una nueva falla continental en la región. Así lo recoge un artículo publicado en la revista científica Frontiers in Earth Science.

“Los manantiales termales a lo largo de la falla de Kafue, en Zambia, presentan firmas isotópicas de helio que indican una conexión directa con el manto terrestre, situado entre 40 y 160 kilómetros bajo la superficie”, explica el profesor Mike Daly, de la Universidad de Oxford, y autor del artículo. Esa conexión de fluidos “es una prueba de que el límite de la falla del rift de Kafue está activo y, por lo tanto, la zona del rift del suroeste de África también lo está, lo que podría ser un indicio temprano de la fragmentación del África subsahariana”, añade el docente.

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Los científicos recolectaron muestras de gas de ocho manantiales y pozos geotérmicos en Zambia, ubicados tanto dentro como fuera de la zona donde se sospecha la presencia de una fosa tectónica, y las analizaron en laboratorio para identificar los diferentes isótopos. Gracias a este análisis, los investigadores detectaron señales claras de gases procedentes del manto terrestre y compararon estos valores con los registrados en el Sistema de Rift de África Oriental, una estructura tectónica reconocida por su antigüedad y actividad.

El Rift de Kafue forma parte de una extensa zona de fallas que se extiende unos 2.500 kilómetros desde Tanzania hasta Namibia y que podría conectar con la dorsal mesoatlántica. La atención de los científicos se centró en la región debido a su topografía, altos niveles de anomalías geotérmicas y la abundancia de aguas termales. Pero para confirmar la presencia de un nuevo rift, era necesario demostrar el escape de fluidos del manto a la superficie, lo que evidenciaría la ruptura de la corteza terrestre.

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Según explicó Daly en el reporte, “un rift es una gran fractura en la corteza terrestre que genera hundimiento y elevaciones asociadas”. En ciertos casos, estos procesos pueden avanzar hasta dar lugar a un nuevo límite de placas tectónicas, aunque a menudo la actividad cesa antes de que ocurra la ruptura total de la litosfera.

Placa tectónica, placa litosférica, geología - visualesIA
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Se necesitan investigaciones más exhaustivas

El hallazgo de que el Rift de Kafue está activo podría influir en la economía de la región, pues las primeras fases de formación pueden facilitar el aprovechamiento de energía geotérmica y el acceso a recursos como helio e hidrógeno, ya que estos no se mezclan con otros gases volcánicos. Más allá del impacto económico, el descubrimiento podría tener consecuencias de largo alcance para el continente africano.

Según Mike Daly, “muchas características del Gran Valle del Rift en Kenia sugieren que África Oriental podría convertirse, con el tiempo, en una importante zona de fractura continental”. Sin embargo, señala que el proceso de formación del Sistema de Rift de África Oriental avanza lentamente. Además, el estudio es preliminar y requiere de investigaciones adicionales para confirmar estos primeros indicios.

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