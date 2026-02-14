VÍDEO:Dinamarca-Reino Unido anuncia el despliegue en el Ártico de su buque insignia, el portaaviones 'Príncipe de Gales'

El jefe de Gobierno del Reino Unido, Keir Starmer, se refirió a Europa como un "gigante dormido" durante su intervención este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde también destacó que las capacidades defensivas del continente se ven limitadas por la fragmentación y la falta de integración industrial. En este foro internacional, Starmer comunicó la decisión de enviar al Atlántico Norte y al Ártico un contingente marítimo liderado por el portaaviones 'Príncipe de Gales', decisión tomada en respuesta a demandas planteadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y destinada a asegurar la protección de Groenlandia. Según Europa Press, el mandatario británico utilizó este anuncio como marco para exponer cambios en la estrategia de defensa y relaciones internacionales de Reino Unido.

Starmer señaló, de acuerdo con Europa Press, que el actual contexto global exige una mayor cooperación y que su administración busca abandonar la posición de aislamiento adoptada tras el Brexit. Insistió en la relevancia de estrechar los lazos con la Unión Europea tanto en materia de defensa como de economía, con el objetivo de incrementar la cooperación y explorar nuevas oportunidades de integración comercial. El primer ministro subrayó: "Ya no somos el país de esos años porque sabemos que, en un mundo peligroso, no hay forma de asumir el control si nos refugiamos en nosotros mismos. Es más, lo entregaríamos, y no voy a permitir que eso suceda: no hay seguridad británica sin Europa, como no hay seguridad europea sin nosotros".

Con la decisión de desplegar el 'Príncipe de Gales' junto a un grupo de barcos de guerra en las aguas del Ártico y el Atlántico Norte, el gobierno británico pretende reforzar su papel dentro de la estructura de seguridad euroatlántica. Según informó Europa Press, Starmer plantea esta operación como parte de una nueva etapa en la política exterior británica tras la inestabilidad derivada del Brexit. El despliegue busca ofrecer garantías directas a Groenlandia y responde a la presión ejercida por la administración estadounidense, concretamente desde la figura de Trump.

Durante la conferencia, el primer ministro recalcó que la seguridad de Reino Unido y la de Europa están intrínsecamente unidas. En relación con la defensa colectiva, hizo mención a la OTAN y evocó las palabras de Ernie Bevin, antiguo ministro de Exteriores británico, quien definió a la Alianza Atlántica como "una unión espiritual de Occidente". Starmer afirmó, según reportó Europa Press, que el compromiso británico con el Artículo 5 del tratado sigue siendo "tan profundo ahora como siempre", haciendo referencia al principio de defensa mutua que obliga a los países miembros a acudir en ayuda de cualquier aliado que sufra una agresión armada.

El líder británico también abordó el pasado reciente de colaboración internacional, citando la intervención conjunta en Afganistán, donde subrayó el costo humano que afrontaron tanto el Reino Unido como países aliados. Starmer defendió que, en virtud de dicho compromiso y los precedentes históricos, el Reino Unido mantendrá su disposición de asistencia a cualquier socio de la OTAN si así se requiere.

Otra de las cuestiones señaladas por Starmer en su comparecencia fue la necesidad de revisar los mecanismos de integración económica con la Unión Europea. El medio Europa Press detalló que el primer ministro mencionó la intención de su gobierno de buscar un nuevo acercamiento respecto al mercado único y ampliar la colaboración en varios sectores económicos, marcando distancia con la etapa anterior de relaciones tensas post-Brexit.

La activación del despliegue marítimo liderado por el 'Príncipe de Gales' servirá también como un mensaje político sobre la intención británica de desempeñar un papel activo en el equilibrio de seguridad regional, en coordinación estrecha con Bruselas y Washington. Según recogen las imágenes difundidas por Europa Press Televisión, la maniobra se enmarca además en una actualización de la doctrina defensiva británica y en la voluntad de reforzar la presencia militar en zonas estratégicas sensibles del hemisferio norte.

Starmer expuso, conforme a las declaraciones recogidas por Europa Press, que el objetivo de estas acciones es fortalecer la cooperación transatlántica al mismo tiempo que se impulsa la cohesión europea en defensa, superando deficiencias actuales derivadas de la fragmentación industrial en el sector. El primer ministro manifestó su convencimiento de que las amenazas actuales solo pueden afrontarse desde una postura de unidad y compromiso mutuo dentro de la comunidad europea y atlántica.