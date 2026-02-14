España

Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “Haz este tipo de ejercicios mentales para trabajar tu empatía”

Identificar el valor personal que otros otorgan a sus rutinas favorece relaciones más empáticas y comprensivas

Guardar
Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo habla
Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo habla sobre la empatía (TikTok / @pablotupsicologo)

Por más simples que parezcan, las acciones cotidianas y los pequeños rituales personales pueden tener un impacto profundo en las relaciones humanas. La forma en que cada persona otorga sentido a un gesto, una costumbre o incluso a un objeto, incide directamente en la calidad de los vínculos y en la capacidad de generar empatía. En un contexto donde las diferencias individuales a menudo generan malentendidos, aprender a identificar el valor subjetivo que otros conceden a sus rutinas se vuelve clave para la convivencia y el respeto mutuo.

Comprender el peso que ciertos gestos o rutinas tienen para quienes nos rodean puede transformar la manera en que nos relacionamos, sostiene Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo, quien plantea en su cuenta de TikTok (@pablotupsicologo) que “una buena forma de ser más empáticos con las otras personas es empezar a entender cómo las cosas cobran significado para los demás”.

Según Gutiérrez, el primer paso es observar e interesarse genuinamente por las costumbres de los demás, sin caer en la tentación de minimizar o racionalizar los sentimientos ajenos. “A veces, lo que para uno es apenas un trámite, para otra persona representa un momento especial”, menciona en uno de sus videos.

El valor de escuchar y reconocer las diferencias emocionales

A partir de situaciones cotidianas, Gutiérrez destaca la importancia de escuchar sin emitir juicios y reconocer el valor emocional que los demás otorgan a determinadas acciones. Esta actitud de apertura, sostiene, contribuye a fortalecer los lazos y a evitar conflictos innecesarios derivados de expectativas no compartidas.

Al considerar cómo varía el sentido de un mismo hecho para cada individuo, Pablo Emilio Gutiérrez comenta: “Al significado nos referimos a qué valor le estamos dando a una cosa o a un gesto en nuestra vida”. Relata cómo, para su pareja, resulta clave acudir semanalmente a un local de sushi, mientras para él ese plan no despierta entusiasmo ni interés.

Dos mujeres consuelan y escuchan
Dos mujeres consuelan y escuchan a su amigo (Freepik)

Frente a ello, señala que no es necesario apropiarse del significado ajeno ni justificarlo, sino simplemente estar conscientes de su existencia: “Yo no tengo que ser parte de este significado ni justificar el significado que tiene este sushi para mi novia, solo tengo que saber que existe”.

A través de ejemplos como este, el psicólogo invita a reflexionar sobre la diversidad de perspectivas y la importancia de validar la experiencia emocional de los demás. “No se trata de compartir cada emoción o motivación, sino de reconocer que existen y que influyen en la vida de quienes nos rodean”.

Escuchar sin cuestionar

Interpretar este tipo de valores y, ante todo, permanecer abiertos a lo que expresan los otros son pasos esenciales, precisa el psicólogo: “Al permitirnos escuchar sin cuestionar lo que dicen las otras personas y ver el significado que tienen, podemos empezar a ser más empáticos”.

A partir de este ejercicio, reconoce que las actividades compartidas adquieren un nuevo sentido: “Este plan y este sushi ya va a tener un nuevo significado para mí. Como sé que para mi novia sí es importante, es un plan que puedo hacer y disfrutar”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Esta dinámica, según plantea Gutiérrez, puede trasladarse a diferentes ámbitos, como la familia, el trabajo o los círculos de amistad, donde los malentendidos suelen surgir por no reconocer el peso simbólico de ciertas acciones. Interpela, finalmente, sobre el modo en que atendemos las prioridades ajenas: “¿Cuáles son las cosas que valora? ¿Cuál es el significado que tienen las cosas para las otras personas alrededor tuyo? Empieza a escucharlas y empieza a aplicarlas”.

Temas Relacionados

PsicologíaEmpatíaFamiliaRedes SocialesTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Francia se ha cansado de rescatar a alpinistas y senderistas despistados y plantea cobrar 10.000 euros por cada intervención en helicóptero

El Tribunal de Cuentas pone sobre la mesa esta propuesta ante el aumento de los casos, aunque de momento es poco probable que se elimine la gratuidad

Francia se ha cansado de

La borrasca Oriana mantiene en alerta a toda España: pueblos evacuados, trenes suspendidos y rachas de viento de hasta 170 km/h

San Esteban de Gormaz y otros municipios toman medidas preventivas ante la crecida de los ríos

La borrasca Oriana mantiene en

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Tras 26 años de negociaciones, el tratado de libre comercio entre ambos bloques avanza en el continente americano, pero encuentra serios escoyos en Europa

El libre comercio de Sánchez

Un estudio revela que las personas con menos recursos son las que más fuman

La desventaja económica incrementa la adicción y dificulta dejar de fumar

Un estudio revela que las

Esto significa querer el café siempre en la misma taza, según la psicología

Un estudio revela que este gesto va más allá de ser una costumbre y define desde tu personalidad hasta tus vínculos

Esto significa querer el café
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

El libre comercio de Sánchez

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa