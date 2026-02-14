Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “Haz este tipo de ejercicios mentales para trabajar tu empatía”

Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo habla sobre la empatía (TikTok / @pablotupsicologo)

Por más simples que parezcan, las acciones cotidianas y los pequeños rituales personales pueden tener un impacto profundo en las relaciones humanas. La forma en que cada persona otorga sentido a un gesto, una costumbre o incluso a un objeto, incide directamente en la calidad de los vínculos y en la capacidad de generar empatía. En un contexto donde las diferencias individuales a menudo generan malentendidos, aprender a identificar el valor subjetivo que otros conceden a sus rutinas se vuelve clave para la convivencia y el respeto mutuo.

Comprender el peso que ciertos gestos o rutinas tienen para quienes nos rodean puede transformar la manera en que nos relacionamos, sostiene Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo, quien plantea en su cuenta de TikTok (@pablotupsicologo) que “una buena forma de ser más empáticos con las otras personas es empezar a entender cómo las cosas cobran significado para los demás”.

Según Gutiérrez, el primer paso es observar e interesarse genuinamente por las costumbres de los demás, sin caer en la tentación de minimizar o racionalizar los sentimientos ajenos. “A veces, lo que para uno es apenas un trámite, para otra persona representa un momento especial”, menciona en uno de sus videos.

El valor de escuchar y reconocer las diferencias emocionales

A partir de situaciones cotidianas, Gutiérrez destaca la importancia de escuchar sin emitir juicios y reconocer el valor emocional que los demás otorgan a determinadas acciones. Esta actitud de apertura, sostiene, contribuye a fortalecer los lazos y a evitar conflictos innecesarios derivados de expectativas no compartidas.

Al considerar cómo varía el sentido de un mismo hecho para cada individuo, Pablo Emilio Gutiérrez comenta: “Al significado nos referimos a qué valor le estamos dando a una cosa o a un gesto en nuestra vida”. Relata cómo, para su pareja, resulta clave acudir semanalmente a un local de sushi, mientras para él ese plan no despierta entusiasmo ni interés.

Frente a ello, señala que no es necesario apropiarse del significado ajeno ni justificarlo, sino simplemente estar conscientes de su existencia: “Yo no tengo que ser parte de este significado ni justificar el significado que tiene este sushi para mi novia, solo tengo que saber que existe”.

A través de ejemplos como este, el psicólogo invita a reflexionar sobre la diversidad de perspectivas y la importancia de validar la experiencia emocional de los demás. “No se trata de compartir cada emoción o motivación, sino de reconocer que existen y que influyen en la vida de quienes nos rodean”.

Escuchar sin cuestionar

Interpretar este tipo de valores y, ante todo, permanecer abiertos a lo que expresan los otros son pasos esenciales, precisa el psicólogo: “Al permitirnos escuchar sin cuestionar lo que dicen las otras personas y ver el significado que tienen, podemos empezar a ser más empáticos”.

A partir de este ejercicio, reconoce que las actividades compartidas adquieren un nuevo sentido: “Este plan y este sushi ya va a tener un nuevo significado para mí. Como sé que para mi novia sí es importante, es un plan que puedo hacer y disfrutar”.

Esta dinámica, según plantea Gutiérrez, puede trasladarse a diferentes ámbitos, como la familia, el trabajo o los círculos de amistad, donde los malentendidos suelen surgir por no reconocer el peso simbólico de ciertas acciones. Interpela, finalmente, sobre el modo en que atendemos las prioridades ajenas: “¿Cuáles son las cosas que valora? ¿Cuál es el significado que tienen las cosas para las otras personas alrededor tuyo? Empieza a escucharlas y empieza a aplicarlas”.