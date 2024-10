Isa Pantoja carga duramente contra su madre en ‘¡De Viernes!’: “Me adoptó y como quien abandona a un perro”

Isa Pantoja en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Isa Pantoja se ha cansado de guardar silencio y ya no evita hablar del tema. La pareja de Asraf Beno ha dado un paso al frente y ha concedido una entrevista a ¡De Viernes! para hablar sin tapujos de la relación completamente nula que mantiene con su madre, Isabel Pantoja.

Desde hace un tiempo, la distancia entre Isa P. y la tonadillera se fue haciendo cada vez más palpable, al punto de no tener ningún tipo de relación. Pese a que la pareja de Asraf Beno ha hecho todo lo posible por estar al lado de su madre, la intérprete de Garlochí se lo ha puesto muy difícil. Tanto es así que parece ser que la situación no tiene retorno, al menos no en un futuro próximo.

La hermana de Kiko Rivera se ha hartado de vaivén de su progenitora y, según el avance que ha hecho la cadena de Fuencarral, no ha tenido pelos en la lengua a la hora de dirigirse a ella. “Me he tenido que chocar con la pared para entender que no basta”, es una de las tantas frases demoledoras que ha pronunciado la influencer en su paso por el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

“Perdí una madre por segunda vez”

“Me adoptó, y como quien abandona... es que ni a un perro”, continúa expresando la joven en el vídeo, dejando entrever que no ha sido nada fácil para ella hacer frente a la indiferencia de Isabel Pantoja en todos estos años. Rota de dolor, asegura que “es como si hubiese perdido una madre por segunda vez”. “¿Qué es lo tan grave que he hecho para que ella no quiera saber nada de mí?”, se le escucha decir en el clip, haciendo referencia al momento en el que fue dada en adopción en Perú y al ‘abandono’ por parte de la artista.

Sin lugar a dudas, el punto de inflexión en su vínculo madre e hija fue la despreocupación que tuvo Isabel Pantoja cuando Isa fue ingresada de urgencia en un hospital a finales de septiembre. La joven ingresó con un fuerte dolor de estómago y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a un problema de apendicitis. Este percance en su salud la mantuvo hospitalizada durante varios días y en los que, desde luego, no hubo rastro de la tonadillera. “Creía que mi madre vendría a visitarme. Mi madre no me ha querido llamar ni venir a ver”, afirmó en Vamos a ver tras recibir el alta, agregando que “apostaba más porque viniera que por una llamada, pero ninguna de las dos cosas”.

Desde el espacio presentado por Joaquín Prat, recordaron que cuando Kiko Rivera sufrió el ictus en 2022, a pesar de la disputa que mantenía con su madre, fue visitado por ella en el hospital; por lo que indican que Isa tendría esa “esperanza” en su interior. Sin embargo, Isabel Pantoja no hizo ningún intento por saber de la salud de su hija. Ahora, la colaboradora de televisión ha decidido no callar más su verdad y, siendo consciente de las consecuencias que podría tener mediáticamente su entrevista, ha decidido hablar alto y claro de este duro capítulo de su vida.