Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncian que serán padres de una niña: “La nueva incorporación a la familia si todo va bien”

La hija de Isabel Preysler ha anunciado que su cuarto bebé junto al tenista será una niña

Ana Boyer y Fernando Verdasco
Ana Boyer y Fernando Verdasco (IMAGEN DE ARCHIVO).

Ana Boyer y Fernando Verdasco atraviesan una etapa especialmente ilusionante en su vida personal. El matrimonio, que forma una de las parejas más estables y discretas del panorama social español, ha confirmado que está esperando a su cuarto hijo en común. La noticia, adelantada esta semana por la revista ¡Hola!, ha venido acompañada ahora de una revelación muy especial: el bebé que llegará esta primavera será una niña.

La hija menor de Isabel Preysler y el extenista profesional ya son padres de tres varones —Miguel, de seis años; Mateo, de casi cinco; y Martín, que cumplirá dos el próximo mes de abril— y afrontan esta nueva etapa con ilusión renovada y la experiencia que da una familia ya consolidada. La llegada de la pequeña supondrá, además, un hito familiar: será la primera hija del matrimonio.

La confirmación del sexo del bebé se producía este sábado, 13 de diciembre, a través de las redes sociales de Ana Boyer, donde compartió una imagen junto a su marido desde Qatar, país en el que residen desde hace años por motivos profesionales. “La nueva incorporación a la familia si todo va bien… será niña”, escribió la socialité, desatando una cascada de mensajes de felicitación por parte de amigos, rostros conocidos y seguidores.

Lejos de tratarse de una sorpresa inesperada, el cuarto embarazo ha sido una decisión meditada. Tal y como la propia pareja ha explicado, siempre se imaginaron rodeados de niños. Ambos proceden de familias numerosas y ese modelo ha sido una referencia constante en su proyecto de vida en común. “Hace muchos años, incluso antes de nacer Miguel, ya nos veíamos teniendo tres o cuatro hijos”, explicó la hija de Miguel Boyer a ¡Hola!.

Ana se encuentra actualmente en el cuarto mes de gestación y el nacimiento está previsto para el mes de mayo, muy cerca de la fecha en la que nació su hijo pequeño, Martín. Aunque reconoce que la llegada de un nuevo bebé genera cierta sensación de vértigo, especialmente después de haber alcanzado un equilibrio familiar con tres hijos, la ilusión pesa más que el cansancio.

Fernando Verdasco, Tamara Falcó, Isabel
Fernando Verdasco, Tamara Falcó, Isabel Preysler y Ana Boyer asisten a la entrega de los Premios Mujerhoy 2024. (EUROPA PRESS).

Una historia de amor consolidada

Ana Boyer y Fernando Verdasco se conocieron en 2012 y, tras varios años de relación, se casaron en 2017 en una ceremonia íntima celebrada en la isla caribeña de Mustique. Desde entonces, han construido una vida en común marcada por la discreción, la estabilidad y una clara apuesta por la familia.

La pareja reside junto a sus tres hijos en Doha, donde han encontrado un entorno tranquilo y seguro para criarlos. El matrimonio destaca la privacidad y la calidad de vida que les ofrece Qatar, un factor que consideran fundamental desde que se convirtieron en padres. Allí han construido una rutina alejada del foco mediático, centrada en la familia y en el crecimiento de sus hijos.

Aunque aún queda tiempo para pensar en el nombre que decidirán para el bebé, lo cierto es que no descartan que este pueda empezar por M. “Para seguir la tradición, igual que los hermanos”. Por el momento, Ana Boyer tiene claro que la familia se quedará con cuatro hijos. “Ahora mismo te diría que nos plantamos. Creo que no seguirá creciendo. Veo la puerta más cerrada que abierta”, zanja la socialité.

Fernando Verdasco y Ana Boyer.
Fernando Verdasco y Ana Boyer. (EUROPA PRESS).

