Unos 30 países refuerzan la cooperación marítima coincidiendo con el bloqueo de Ormuz

Madrid, 5 may (EFE).- Los máximos responsables navales de una treintena de países de la Unión Europea, Iberoamérica, de la OTAN y Estados Unidos se reúnen esta semana en España para reforzar los mecanismos de cooperación en seguridad marítima, en un momento de especial trascendencia por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Madrid acogerá este miércoles y jueves una nueva edición de la reunión anual del Chiefs of European Navies Meeting (Encuentro de Jefes de las Marinas Europeas), que reúne a 35 representantes de países aliados y organizaciones internacionales, informó este martes la Armada española.

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El almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), subrayó el carácter decisivo de este momento: "La coordinación entre organizaciones y naciones es más importante que nunca para salvaguardar la libertad de navegación, defender el derecho internacional y preservar la paz en la mar", señaló.

Actualmente, más del 80 % del comercio mundial depende del transporte marítimo, entre el 95 y el 99 % de los datos de internet a nivel mundial se transmiten a través de cables submarinos de fibra óptica, prácticamente la mitad de los vehículos son importados vía marítima, mientras que puertos e infraestructuras esenciales hacen posible desde las comunicaciones digitales hasta el suministro energético.

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Esta dependencia -señala la Armada española- convierte la seguridad marítima en un factor directo de estabilidad económica y bienestar ciudadano: cualquier alteración en este entorno tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana.

En un mundo interconectado, lo que ocurre en un punto del océano puede tener consecuencias inmediatas a miles de kilómetros, lo que obliga a compartir información, coordinar esfuerzos y actuar de forma conjunta.

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Este foro anual, cuya celebración es rotatoria entre los países participantes, constituye un espacio de alto nivel para el diálogo estratégico en el dominio marítimo, donde se comparten análisis, se identifican riesgos comunes y se refuerzan los mecanismos de cooperación entre marinas.

Su relevancia se ha intensificado en los últimos años, en paralelo a la transformación del entorno marítimo en un escenario central para la seguridad y la prosperidad de Europa.

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Los participantes analizarán distintas regiones clave, desde el Báltico hasta el Indopacífico, pasando por el Mediterráneo, el mar Negro o el mar Rojo, donde incidentes recientes evidencian la vulnerabilidad de las rutas marítimas y su impacto global. EFE