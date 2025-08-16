España

Los trucos de un experto para evitar la picadura de mosquitos: “La ropa larga no protege”

El entomólogo Mikel Alexander González descubre las medidas más eficaces para protegernos de la picadura de estos insectos

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Una mujer con escozor en
Una mujer con escozor en la piel por la picadura de un mosquito (Montaje Infobae)

Los meses más calurosos del año vienen irremediablemente acompañados de los mosquitos. Sus molestas picaduras pueden provocarnos desde un leve enrojecimiento hasta un doloroso picazón, en función de cuál haya sido la reacción de nuestro organismo a las proteínas de la saliva.

En España existen 64 especies distintas de mosquitos, cuenta en una entrevista con Infobae España Mikel Alexander González, entomólogo y responsable de Innovación Científica y Entomología del Grupo SASTI. Del total, solo cinco tienen cierta importancia para la salud humana por su capacidad de transmitir patógenos con bastante eficacia.

Aunque puede ser complicado evitar completamente su picadura, existen algunas medidas efectivas a nuestra alcance para repeler a estos insectos más allá de los repelentes. Según opina el experto, en un país como España no habría necesidad de utilizarlo o de optar por las concentraciones de DEET más altas: “Si nos vamos a una selva de Brasil donde hay fiebre amarilla, en ese caso sí que recomiendo ponerse el máximo”.

En primer lugar, el tipo de ropa que llevamos es importante: “Si la silueta es negra, la detectan más. Es preferible no usar colores oscuros”. En este sentido, el entomólogo recuerda que “la ropa larga no protege" completamente, puesto que el probóscide (la trompa) del mosquito “puede atravesar perfectamente la lana”.

A pesar de que pueda resultar obvio, es importante evitar aquellos lugares en los que la concentración de mosquito puede ser elevada. Por ejemplo, los pueblos del Bajo Guadalquivir durante la noche, puesto que el mosquito del Nilo (que es el mosquito común) es crepuscular.

Factores como el calor, el deporte o el dióxido que emitimos resultan irresistibles a unas picaduras inicialmente indoloras debido a los anestésicos de la saliva del insecto.

Un hogar libre de mosquitos

Dentro de nuestra casa también podemos llevar a cabo ciertas acciones para mantener nuestro hogar libre de mosquitos. El primer consejo que ofrece el experto es cerrar las ventanas en verano en la medida de lo posible, “ya que los si tenemos la ventana abierta y la luz encendida, entran los mosquitos porque se ven atraídos por la luz”.

El aire acondicionado o un ventilador también pueden ser útiles, porque estos dispositivos crean corrientes de aire frío en las que los insectos no pueden volar: “Prefieren la temperatura caliente”. Las mosquiteras tampoco pueden faltar entre las recomendaciones de González.

Además, existen ciertos vaporizadores enchufables que, si se conectan, mantienen alejados a los mosquitos de la cas. Sin embargo, el entomólogo no los aconseja: “No recomiendo su uso abusivo”. Estos dispositivos funcionan quemando una pastilla que emiten unos compuestos volátiles, “que son insecticidas”. “Nosotros lo tragamos cuando respiramos. Por tanto, en la medida de lo posible, vamos a evitarlos, sobre todo si tenemos niños en casa”, aclara el experto a Infobae España.

Otro repelente de insectos muy utilizados son las pulseras de citronela, pensadas para ser colocadas en la muñeca o en el tobillo y con sus compuestos naturales ahuyentar a los mosquitos. No obstante, Mikel González relata que “son muy poco eficientes” puesto que solo protegen “unos centímetros” en la zona donde se tenga la pulsera: “Te puede picar en el pecho, en la cara, en cualquiera lugar”.

Temas Relacionados

MosquitosPicaduraInsectosEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada sábado, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Este es el precio de la luz en España para este 17 de agosto

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Este es el precio de

Resultados de la Lotería Nacional: ganadores y números premiados

Enseguida los resultados del sorteo Lotería Nacional dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado; averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Lotería Nacional:

El príncipe Guillermo y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge junto a sus hijos: una finca con más de tres siglos de antigüedad

Los príncipes de Gales han encontrado el hogar perfecto para criar a sus hijos, George, Louis y Charlotte, en una vivienda que se sitúa lejos de Londres

El príncipe Guillermo y Kate
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Este es el precio de la luz en España para este 17 de agosto

Este precioso pueblo en Valencia ofrece trabajo y viviendas por 50.000 euros debido a la despoblación

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal