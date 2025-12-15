Emiliano Grillo, dermatólogo:”Estas tres cosas hacen que tu piel envejezca 10 años más rápido”

Algunos aspectos de la vida diaria pueden acelerar el envejecimiento de la piel. (AdobeStock)

El paso del tiempo deja sus marcas en la piel. Con el tiempo se vuelve más fina, más pálida y transparente, lo que favorece la aparición de hematomas o sangrado bajo la piel. Las glándulas sebáceas también producen menos aceite, lo que hace que la piel esté más seca, y manchas y arrugas van apareciendo en el rostro y el cuerpo.

Estos cambios no son solo signos de la edad, también son consecuencia del estilo de vida que se lleva durante años y que, incluso, pueden hacer “que tu piel envejezca 10 años más rápido”. Así lo afirma Emiliano Grillo, médico especialista en Dermatología Estética y Láser. En un reciente vídeo publicado en sus redes sociales (@dr.emilianogrillo), el doctor explica tres factores que favorecen el envejecimiento de la piel.

Tres hábitos que envejecen la piel

El primer factor que menciona el doctor Grillo es “el estrés continuo”. “La vida actual, que nos hace ir corriendo a todos sitios, e incluso estrés preparando el ocio, hace que entremos en supervivencia”, explica. Pero “el estrés no solo afecta en cómo te sientes, sino también en cómo te ves”, asegura.

Durante episodios de estrés, se produce una vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos se estrechan, lo que hace que el oxígeno y los nutrientes lleguen peor a la piel, haciéndole perder brillo y luminosidad. “La oxigenación empeora, la inflamación aumenta y nuestra piel se ve afectada por ello”, indica el doctor Grillo.

El estrés también aumenta la tensión muscular, lo que favorece la contracción de los músculos faciales y, por ende, la aparición de arrugas. Además, el incremento de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, durante un tiempo prolongado reduce la producción de colágeno y elastina, lo que debilita la estructura de la piel y favorece la flacidez.

Relacionado con el estrés, el doctor Grillo explica que “dormir poco” también hace que la piel envejezca rápido. “No solo dormir pocas horas, sino un sueño de mala calidad. Necesitamos el sueño profundo para regenerar nuestra piel”, insiste. Durante el sueño, se produce una regeneración celular en las capas profundas de la piel y la circulación sanguínea se incrementa, pero al no mantener un buen descanso nocturno, el colágeno desciende y se puede trastocar la producción de grasa y hormonas como la progesterona, lo que puede provocar problemas de sequedad o incluso acné.

Por último, pero no menos importante, el dermatólogo advierte sobre el skincare. Según el doctor Guillo, las “rutinas cosméticas sobresaturadas con muchos productos” pueden ser perjudiciales, “porque van a alterar el pH de tu piel, van a desequilibrar también nuestra barrera cutánea y al final van a irritar y van a alterar cómo se ve tu piel”.

La rutina perfecta para mejorar tu piel

La limpieza e hidratación diarias son claves para mantener una piel sana. (Freepik)

En otro vídeo, el especialista apunta a cuál sería la mejor rutina para darle a la piel el cuidado que necesita. Es una rutina minimalista, de tan solo cuatro pasos, que protege y previene el envejecimiento.

Una limpieza suave, sin “nada de productos químicos”. Una hidratación ajustada al tipo de piel (grasa, seca, mixta, normal...) y a las necesidades del momento. Incorporar principios activos potentes por la noche, como los alfahidroxiácidos, los betahidroxiácidos o el retinol, que ayudan a renovar la piel, mejorar la textura, estimular la regeneración celular y combatir los signos del envejecimiento. protector solar Aplicar de forma diaria , especialmente en épocas de mayor exposición al sol.