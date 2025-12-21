España

El futuro de Extremadura en manos de la Central Nuclear de Almaraz: “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”

El domingo se votará al presidente de la comunidad autonómica, que afrontará el cierre previsto de los reactores de esta planta en 2027 y 2028

Guardar
Vista de la central nuclear
Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). (Europa Press)

Las elecciones en Extremadura inician el ciclo electoral en España y uno de los temas que más están capitalizando el debate es el plan de cierre de las centrales nucleares. En concreto, en esta comunidad autónoma está la central de Almaraz, la primera que tiene previsto su cierre: para 2027 de un primer reactor y al año siguiente del otro. Será justo en el mandato del nuevo presidente autonómico. Es por ello que este asunto ha cobrado especial relevancia en estos comicios.

El PSOE extremeño, encabezado por Miguel Ángel Gallardo, se posicionó en favor de la prórroga de Almaraz, al menos hasta que haya una “alternativa”, contradiciendo la postura de los socialistas a nivel nacional. Por su parte, la líder del PP, María Guardiola, y el candidato por Vox, Óscar Fernández, han utilizado la ampliación de la central como arma política, argumentando que los socialistas ponen en jaque a la comunidad autónoma.

La política energética es estatal y las regiones autonómicas no tienen demasiado peso en ella. Por ende, la realidad es que las elecciones de Extremadura poco poder de decisión van a tener sobre el asunto, ya que la votación sobre la ampliación de la vida útil de Almaraz se hará en Madrid. Aun así, el resultado de esta votación será fundamental para entender el porvenir que tiene en España el futuro nuclear.

Más de 4.000 trabajadores y decenas de pueblos

También las comarcas están pendientes, pues casi la mitad de su economía —y más de 4.000 trabajadores— viven del parque nuclear, y el cierre les afectaría de forma brutal. La situación allí transciende lo político, y los pueblos piden una alternativa viable al cierre.

La plataforma ciudadana Sí Almaraz Sí al Futuro está liderada por Fernando Sánchez, que a su vez es el alcalde de Belvís de Monroy (del partido Levanta), uno de los pueblos colindantes a la central nuclear. Cuenta que la asociación nació de una comida entre dos amigos y de un sentimiento popular que se puede extender a toda la región: no querer emigrar y “tener un futuro en el pueblo”. El mismo que tienen los ciudadanos de una comarca que ve que el porvenir pende del hilo de una votación que se hace en Madrid y que podría dejar a estos pueblos sin habitantes.

Guardiola firma un manifiesto contra
Guardiola firma un manifiesto contra el "injusto" cierre de Almaraz. (Europa Press)

La Central Nuclear de Almaraz es una cuestión de subsistencia para pueblos que ven que el 40% de su economía depende directamente de los ingresos que genera este parque energético. “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”, afirma Fernando Sánchez. “La situación es inquietante”, añade Juan Pedro Sánchez, presidente de la asociación Municipios en áreas de centrales nucleares (AMAC).

Los prejuicios de una sociedad atemorizada por las nucleares

En general, la energía nuclear es un concepto politizado desde hace varios años. En la sociedad queda el recuerdo de los famosos accidentes de Chernóbil y Fukushima, en 1986 y 2011, respectivamente. Esto ha generado unas ideas preconcebidas sobre esta que, según diferentes especialistas, distan de la realidad.

El lema de la organización Jóvenes Nucleares es Desmontando mitos, y Javier Pelegrina, miembro de la junta directiva y trabajador del sector nuclear, explica que “falta información y conocimiento” y por ello realiza charlas o cursos. Entiende que el miedo es “legítimo”, pero considera que con trabajo didáctico “se suele perder ese miedo”.

Una de las principales dudas de la población son siempre los residuos nucleares que genera la central: el combustible de uranio gastado que no emite gases, líquidos o partículas difícilmente difíciles de confinar. Los de Almaraz, producidos a lo largo de 40 años, “no llegan a caber en una piscina olímpica y son tan seguros que te podrías tomar una cerveza encima de la instalación”, afirma el presidente de Sí Almaraz, Sí al Futuro.

La sostenibilidad energética en el foco de la cuestión

En 2022, la Unión Europea proclamó que la nuclear, junto con el gas, es una energía verde (también como factor geopolítico en un contexto de la invasión de Ucrania a Rusia, donde se perdía el acceso al gas ruso), equiparándola a la solar o a la eólica, ya que ayuda a la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Fue una decisión que sigue generando reticencia en la izquierda y en algunos sectores del ecologismo.

Y es que una de las cuestiones que más controversia suscita es la sostenibilidad energética del país y la dependencia de terceros países, especialmente a raíz del apagón del 28 de abril. Expertos en este tipo de energía como Javier Pelegrina consideran que lo mejor para España sería una mezcla entre la nuclear y las renovables. “Una matriz fiable, robusta y baja en emisiones se compondría de energía nuclear como base, con la renovable como complemento necesario, y un uso mínimo del gas para los picos de demanda”, apunta a Infobae. En Extremadura tienen lo ideal: energía solar, energía eólica y energía nuclear.

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

Esto deja un panorama en el que en los próximos años son críticos para este tipo de energía en España. La última votación en el Congreso de los Diputados salió sin éxito para la prórroga de la central porque Junts decidió abstenerse, y de momento se mantiene el plan previsto por el Gobierno para el cierre de la Central Nuclear de Almaraz.

Todas las plantas tienen una ‘gemela’, denominadas así por las similitudes en el diseño y en el funcionamiento. La de Almaraz se encuentra en Estados Unidos, más en concreto en Virginia. Está en North Anna y su vida útil ya se ha prorrogado y aspira a llegar hasta 2060. Ahora, ese año es el objetivo de los defensores de la planta ubicada en la comunidad autonómica extremeña. Pero por el momento, tiene los días contados.

Temas Relacionados

Alcaldes ExtremenosAlmarazCentral NuclearSeguridad NuclearEnergia NuclearRiesgo NuclearEspaña NoticiasEspaña-Nacional

Últimas Noticias

Cuando la muerte de un ser querido deja una silla vacía en la mesa de Navidad: “Dejamos de poner adornos y era como un día más”

En estas fechas tan señaladas, los sentimientos asociados al duelo por fallecimiento se amplifican, por lo que es importante priorizar las necesidades propias en lugar de las expectativas externas

Cuando la muerte de un

Luis Fernández y Maggie García (’Los protegidos’): “Esta temporada hemos retomado una ilusión que no estaba tan a flor de piel”

‘Infobae’ conversa con los actores de la mítica serie, que estrena un nuevo episodio de su secuela, ‘Los protegidos: un nuevo poder’

Luis Fernández y Maggie García

¿Por qué ha crecido tanto la población colombiana en España? En 2026 superará el hito del millón de residentes

El último censo del INE muestra que la llegada de migrantes desde el país latino se ha multiplicado en cinco años. José Pablo Martínez, investigador en dinámicas sociales y de las migraciones, explica las claves de este movimiento

¿Por qué ha crecido tanto

Estos son algunos de los países que también celebran la Lotería de Navidad

La tradición española ha traspasado fronteras mucho más allá de Europa

Estos son algunos de los

El Gobierno de Ayuso se cansa del ‘pozo sin fondo’ que supone suministrar agua a los vecinos de Lanzarote: Madrid ha perdido 11 millones en 2024 y un grupo francés quiere hacerse con el contrato

El Consorcio del Agua de Lanzarote, que adjudicó el servicio al Canal de Isabel II en 2013, también quiere rescindir el contrato. Madrid asegura que ha invertido ya 61 millones en la isla y acusa al Consorcio de “incompetencia”

El Gobierno de Ayuso se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Ayuso se

El Gobierno de Ayuso se cansa del ‘pozo sin fondo’ que supone suministrar agua a los vecinos de Lanzarote: Madrid ha perdido 11 millones en 2024 y un grupo francés quiere hacerse con el contrato

Las elecciones de Extremadura más allá de la disputa política: del crecimiento económico pero con gran desempleo a los problemas del transporte y los incendios

Extremadura da el pistoletazo de salida al ciclo electoral autonómico: estas son las claves para estar al día en el 21D

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve al mar tras sus obras en el astillero de Navantia: un barco que se ha convertido en un símbolo nacional

Luz verde a los Presupuestos 2026 en Madrid: nuevo récord de gasto con foco en sanidad, educación y vivienda

ECONOMÍA

¿Cuánto dinero se queda Hacienda

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad?

Ana María Estrada, de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N: “Las reformas que pedimos no son privilegios, son herramientas de supervivencia”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 20 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Choque europeo por Mercosur: Francia e Italia protegen su agricultura mientras España aboga por impulsar el comercio y la influencia en América Latina

DEPORTES

Kini Carrasco, de atleta paralímpico

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)

Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira