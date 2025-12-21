El futuro de Extremadura en manos de la Central Nuclear de Almaraz: “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”

Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). (Europa Press)

Las elecciones en Extremadura inician el ciclo electoral en España y uno de los temas que más están capitalizando el debate es el plan de cierre de las centrales nucleares. En concreto, en esta comunidad autónoma está la central de Almaraz, la primera que tiene previsto su cierre: para 2027 de un primer reactor y al año siguiente del otro. Será justo en el mandato del nuevo presidente autonómico. Es por ello que este asunto ha cobrado especial relevancia en estos comicios.

El PSOE extremeño, encabezado por Miguel Ángel Gallardo, se posicionó en favor de la prórroga de Almaraz, al menos hasta que haya una “alternativa”, contradiciendo la postura de los socialistas a nivel nacional. Por su parte, la líder del PP, María Guardiola, y el candidato por Vox, Óscar Fernández, han utilizado la ampliación de la central como arma política, argumentando que los socialistas ponen en jaque a la comunidad autónoma.

La política energética es estatal y las regiones autonómicas no tienen demasiado peso en ella. Por ende, la realidad es que las elecciones de Extremadura poco poder de decisión van a tener sobre el asunto, ya que la votación sobre la ampliación de la vida útil de Almaraz se hará en Madrid. Aun así, el resultado de esta votación será fundamental para entender el porvenir que tiene en España el futuro nuclear.

Más de 4.000 trabajadores y decenas de pueblos

También las comarcas están pendientes, pues casi la mitad de su economía —y más de 4.000 trabajadores— viven del parque nuclear, y el cierre les afectaría de forma brutal. La situación allí transciende lo político, y los pueblos piden una alternativa viable al cierre.

La plataforma ciudadana Sí Almaraz Sí al Futuro está liderada por Fernando Sánchez, que a su vez es el alcalde de Belvís de Monroy (del partido Levanta), uno de los pueblos colindantes a la central nuclear. Cuenta que la asociación nació de una comida entre dos amigos y de un sentimiento popular que se puede extender a toda la región: no querer emigrar y “tener un futuro en el pueblo”. El mismo que tienen los ciudadanos de una comarca que ve que el porvenir pende del hilo de una votación que se hace en Madrid y que podría dejar a estos pueblos sin habitantes.

Guardiola firma un manifiesto contra el "injusto" cierre de Almaraz. (Europa Press)

La Central Nuclear de Almaraz es una cuestión de subsistencia para pueblos que ven que el 40% de su economía depende directamente de los ingresos que genera este parque energético. “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”, afirma Fernando Sánchez. “La situación es inquietante”, añade Juan Pedro Sánchez, presidente de la asociación Municipios en áreas de centrales nucleares (AMAC).

Los prejuicios de una sociedad atemorizada por las nucleares

En general, la energía nuclear es un concepto politizado desde hace varios años. En la sociedad queda el recuerdo de los famosos accidentes de Chernóbil y Fukushima, en 1986 y 2011, respectivamente. Esto ha generado unas ideas preconcebidas sobre esta que, según diferentes especialistas, distan de la realidad.

El lema de la organización Jóvenes Nucleares es Desmontando mitos, y Javier Pelegrina, miembro de la junta directiva y trabajador del sector nuclear, explica que “falta información y conocimiento” y por ello realiza charlas o cursos. Entiende que el miedo es “legítimo”, pero considera que con trabajo didáctico “se suele perder ese miedo”.

Una de las principales dudas de la población son siempre los residuos nucleares que genera la central: el combustible de uranio gastado que no emite gases, líquidos o partículas difícilmente difíciles de confinar. Los de Almaraz, producidos a lo largo de 40 años, “no llegan a caber en una piscina olímpica y son tan seguros que te podrías tomar una cerveza encima de la instalación”, afirma el presidente de Sí Almaraz, Sí al Futuro.

La sostenibilidad energética en el foco de la cuestión

En 2022, la Unión Europea proclamó que la nuclear, junto con el gas, es una energía verde (también como factor geopolítico en un contexto de la invasión de Ucrania a Rusia, donde se perdía el acceso al gas ruso), equiparándola a la solar o a la eólica, ya que ayuda a la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Fue una decisión que sigue generando reticencia en la izquierda y en algunos sectores del ecologismo.

Y es que una de las cuestiones que más controversia suscita es la sostenibilidad energética del país y la dependencia de terceros países, especialmente a raíz del apagón del 28 de abril. Expertos en este tipo de energía como Javier Pelegrina consideran que lo mejor para España sería una mezcla entre la nuclear y las renovables. “Una matriz fiable, robusta y baja en emisiones se compondría de energía nuclear como base, con la renovable como complemento necesario, y un uso mínimo del gas para los picos de demanda”, apunta a Infobae. En Extremadura tienen lo ideal: energía solar, energía eólica y energía nuclear.

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

Esto deja un panorama en el que en los próximos años son críticos para este tipo de energía en España. La última votación en el Congreso de los Diputados salió sin éxito para la prórroga de la central porque Junts decidió abstenerse, y de momento se mantiene el plan previsto por el Gobierno para el cierre de la Central Nuclear de Almaraz.

Todas las plantas tienen una ‘gemela’, denominadas así por las similitudes en el diseño y en el funcionamiento. La de Almaraz se encuentra en Estados Unidos, más en concreto en Virginia. Está en North Anna y su vida útil ya se ha prorrogado y aspira a llegar hasta 2060. Ahora, ese año es el objetivo de los defensores de la planta ubicada en la comunidad autonómica extremeña. Pero por el momento, tiene los días contados.