México

Tres beneficios del plátano que explican por qué deberías incluirlo en tu dieta diaria

Este fruto aporta nutrientes clave que impactan la energía, digestión y bienestar general

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El plátano destaca como una de las frutas más consumidas gracias a su sabor, practicidad y alto valor nutricional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una de las frutas más consumidas por su sabor y practicidad, pero también destaca por su valor nutricional. Su contenido en minerales, vitaminas y fibra lo convierte en un alimento completo dentro de una dieta equilibrada.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, este fruto es una fuente importante de potasio, además de contener vitaminas del grupo B, vitamina C y minerales como magnesio y fósforo. Estos componentes participan en funciones esenciales del organismo.

Más allá de su fama como alimento energético, el plátano aporta beneficios que influyen en la salud cardiovascular, digestiva y metabólica, lo que lo posiciona como una opción accesible y funcional para el día a día.

1. Favorece la salud del corazón y la presión arterial

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El plátano es una fuente principal de potasio, un mineral esencial para el funcionamiento del sistema cardiovascular y la presión arterial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales aportes del plátano es el potasio, un mineral clave para el funcionamiento del sistema cardiovascular. Este nutriente ayuda a regular la presión arterial y a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

Además, el potasio contribuye a la relajación de los vasos sanguíneos, lo que facilita la circulación y reduce el riesgo de enfermedades del corazón.

Un plátano mediano puede aportar una parte significativa del requerimiento diario de este mineral, lo que lo convierte en un aliado sencillo para cuidar la salud cardiovascular.

2. Mejora la digestión y fortalece el sistema intestinal

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La fibra soluble como la inulina presente en el plátano facilita el equilibrio de la microbiota intestinal y el tránsito digestivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es rico en fibra, especialmente de tipo soluble como la inulina, que actúa como alimento para las bacterias benéficas del intestino.

Esta propiedad favorece el equilibrio de la microbiota intestinal, mejora el tránsito digestivo y puede contribuir a reducir el colesterol.

Asimismo, su consumo regular se asocia con beneficios en el sistema inmunológico y con la prevención de enfermedades metabólicas, gracias al papel de la fibra en el organismo.

3. Aporta energía rápida y nutrientes esenciales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo adecuado de plátano es apto incluso para personas con diabetes, siempre que se ajuste el nivel de maduración al plan alimenticio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano contiene carbohidratos naturales, como azúcares y almidón, que brindan energía inmediata, ideal para actividades físicas o jornadas demandantes.

También es fuente de vitaminas como B6 y C, necesarias para el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Contrario a algunos mitos, puede ser consumido incluso por personas con diabetes si se encuentra en un estado de maduración adecuado, integrándose sin problema en una alimentación balanceada.

Temas Relacionados

PlátanoFrutaSaludNutriciónmexico-noticias

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 22 de abril: se activa alerta amarilla por fuertes lluvias y caída de granizo en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 22 de abril: se activa alerta amarilla por fuertes lluvias y caída de granizo en la capital

CDMX impulsa Ley de Rentas Justas, esto es lo que propone

La iniciativa marca entre sus objetivos reconocer derechos de arraigo vecinal

CDMX impulsa Ley de Rentas Justas, esto es lo que propone

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? Tránsito lento en varias líneas del STC por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? Tránsito lento en varias líneas del STC por lluvia

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 22 de abril: cierre vial en Dr. Lavista debido a la presencia de manifestantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 22 de abril: cierre vial en Dr. Lavista debido a la presencia de manifestantes

Vinculan a proceso a Jesús “N”, vigilante acusado del feminicidio de Edith Guadalupe

El guardia de seguridad, único detenido, es señalado como responsable del crimen contra la joven

Vinculan a proceso a Jesús “N”, vigilante acusado del feminicidio de Edith Guadalupe
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Harfuch confirma operativo en la zona serrana de Sinaloa que domina “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Revelan que investigación por muerte de “El Mencho” sigue sin avances en la FGR y golpea al turismo religioso en bastión del CJNG

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

EN VIVO | Operativo en el Triángulo Dorado de Durango y Sinaloa: Sedena descarta detención de “El Guano” tras operativo

ENTRETENIMIENTO

Gael García desata polémica por enérgica reacción hacia fan que lo grabó en un restaurante

Gael García desata polémica por enérgica reacción hacia fan que lo grabó en un restaurante

Nopal, Durazgela y Cazzuva: Frutinovela revive el escándalo de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026

Alex B no descarta demandar a Pati Chapoy tras acusarlo de saquear casa de Daniel Bisogno

Rivers presume foto con Saúl “Canelo” Álvarez y desata furor rumbo a La Velada del Año 2026

DEPORTES

América ‘ruega’ para que Chivas o Cruz Azul le ayuden a llegar a la Concachampions

América ‘ruega’ para que Chivas o Cruz Azul le ayuden a llegar a la Concachampions

La periodista deportiva Marion Reimers inicia proceso legal por no recibir un adecuado mecanismo de protección por acoso digital

Tijuana vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 16 de la Liga Mx

América aún puede quedar fuera de la Liguilla pese a su polémico triunfo

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026