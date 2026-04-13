Cómo es el pueblo rural de España que ofrece casa gratis y trabajo para familias con hijos

Arenillas ofrece una casa gratis y empleo fijo a familias con hijos para combatir la despoblación rural (Wikimedia Commons)

En el corazón de la provincia de Soria, Arenillas se ha convertido en foco de atención nacional por su propuesta para combatir la despoblación que aqueja a buena parte de la denominada “España vaciada”. Con solo 40 personas censadas y una historia marcada por la emigración, este pequeño municipio ofrece a familias con hijos en edad escolar una vivienda gratuita y un empleo estable, en alianza con la Asociación Cultural de Arenillas y el ayuntamiento, con el objetivo de revitalizar su comunidad y garantizar el futuro de sus servicios esenciales.

La Junta de Castilla y León respalda la iniciativa, que busca asegurar la continuidad educativa y social en la localidad.

En menos de una semana, el municipio recibió 116 solicitudes de familias interesadas en mudarse y comenzar una nueva vida rural. El plan contempla la entrega de una vivienda sin costo de alquiler y un puesto de trabajo como albañil, encargado del mantenimiento y rehabilitación de los edificios municipales. Además, la gestión del bar social del pueblo se ofrece como vía para la integración y participación activa en la vida comunitaria, aunque no es un requisito obligatorio para acceder al programa.

El transporte escolar gratuito hasta el colegio comarcal de Berlanga de Duero, a 20 km, elimina la barrera de los desplazamientos diarios, tal como informó la Junta de Castilla y León.

La iniciativa busca atraer nuevos residentes y garantizar la continuidad de los servicios educativos y sociales (EFE/Wifredo García Álvaro)

Cómo es Arenillas

Arenillas es un municipio rural situado a menos de tres horas de Madrid, enclavado en la comarca de Berlanga, una de las zonas más afectadas por la despoblación en el centro de España. Su entorno natural, rodeado de campos y paisajes de la meseta castellana, ofrece un estilo de vida tranquilo y cercano a la naturaleza. A lo largo de las últimas cuatro décadas, la localidad logró mantener estable su población, resistiendo la tendencia de éxodo que afecta a muchos otros municipios sorianos.

Durante los meses de verano, el censo de Arenillas se multiplica gracias al regreso de antiguos vecinos y a las fiestas populares, llegando a reunir hasta 300 personas en agosto. Entre los eventos más destacados se encuentra el Boina Fest, un festival musical y cultural que ha fortalecido el sentido de comunidad y atraído visitantes de toda la región, de acuerdo con la agencia de noticias EFE.

Esta dinámica estacional revitaliza la economía local y refuerza el arraigo e identidad de un pueblo que ha hecho de la colaboración vecinal uno de sus pilares fundamentales.

El núcleo urbano de Arenillas se compone de viviendas tradicionales y conserva elementos arquitectónicos propios de la zona. En los últimos años, el ayuntamiento y la Asociación Cultural han rehabilitado 7 casas, de las cuales una está destinada actualmente para la familia seleccionada en el programa de repoblación.

La propuesta que hacen las autoridades de Arenillas

El plan se basa en ofrecer una vivienda rehabilitada sin costo de alquiler y un empleo fijo como albañil, vinculado al mantenimiento y mejora de los inmuebles municipales. Esta oportunidad está dirigida principalmente a familias con hijos en edad escolar, a quienes se les facilita además el acceso a transporte escolar gratuito gestionado por la Junta de Castilla y León, lo que permite acudir a diario al colegio comarcal de Berlanga de Duero sin gastos adicionales ni complicaciones logísticas.

El municipio incluye en la propuesta la posibilidad de gestionar el bar social, que funciona como epicentro de la vida vecinal. Este espacio es fundamental para la organización de actividades culturales, encuentros y celebraciones. Rodrigo Gismera, presidente de la Asociación Cultural de Arenillas, explicó: “El bar es lo que da vida a un municipio, lo que crea unión y comunidad”.

La administración de este lugar está abierta a los nuevos residentes, aunque no constituye un requisito excluyente para ser beneficiario de la vivienda y el puesto de trabajo.

El objetivo de la iniciativa es doble: asegurar la presencia de población estable durante todo el año y garantizar la continuidad de los servicios básicos. Para el ayuntamiento, la llegada de nuevos vecinos permite mantener el funcionamiento del pueblo y evitar el aislamiento que afecta a tantos municipios rurales.

El programa de repoblación exige fijar residencia permanente y experiencia en albañilería para mantener y rehabilitar los edificios públicos del municipio (Wikimedia Commons)

Quiénes pueden anotarse y cómo hacerlo

La convocatoria está dirigida prioritariamente a familias con hijos en edad escolar, aunque el ayuntamiento ha recibido solicitudes de personas de diferentes perfiles y regiones de España. Quienes deseen participar deben comprometerse a fijar su residencia de forma permanente en Arenillas y estar dispuestos a integrarse en la vida local. El puesto de trabajo ofertado requiere experiencia en albañilería y disposición para colaborar en el mantenimiento de los edificios públicos del municipio.

Las solicitudes se canalizan a través de la Asociación Cultural de Arenillas y el propio ayuntamiento, que lleva adelante el proceso de selección junto con representantes de la comunidad. Según el portal Turismo de Castilla y León, quienes resulten seleccionados tendrán acceso inmediato a la vivienda y a los beneficios previstos en el programa.

La familia elegida podrá decidir si desea gestionar el bar social, una opción que facilita la integración y el conocimiento del entorno, pero que no es condición excluyente para acceder a la vivienda y el empleo. La oferta de transporte escolar, el entorno natural y la estabilidad laboral convierten a Arenillas en una alternativa para quienes buscan un cambio de vida lejos del ritmo urbano, con la posibilidad de contribuir activamente al renacimiento de una comunidad rural.