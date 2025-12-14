El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

La Unión Europea cerró en la madrugada de este sábado 13 de diciembre un acuerdo clave sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias. (M. Dylan - Europa Press)

La Unión Europea cerró en la madrugada de este sábado un acuerdo clave sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias, una negociación que tenía en vilo a los pescaderos españoles por su impacto directo en la actividad de la flota. El pacto permite mantener en 2026 los días de faena de la pesca de arrastre en el Mediterráneo en 143 jornadas, siempre que se conserven las medidas medioambientales ya en vigor. El acuerdo llega tras una primera propuesta de la Comisión Europea que planteaba un recorte drástico del esfuerzo pesquero, de solo 9,7 días, y que se acabó suavizando después de una negociación compleja, según el Gobierno.

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, defendió el resultado como un “éxito evidente” para el sector, y subrayó que se consolida el nivel de actividad del próximo año sin imponer nuevas exigencias a la flota. Sin embargo, la letra pequeña del pacto y su desigual impacto en las diferentes pesquerías ha provocado reacciones muy diferentes entre las comunidades autónomas.

En Galicia, por ejemplo, la valoración ha sido claramente crítica en lo que respecta a las especies del Atlántico. La conselleira do Mar, Marta Villaverde, calificó de “nada satisfactorio” el acuerdo sobre cuotas y totales admisibles de capturas para 2026, al considerar que consolida recortes severos en especies clave para la flota gallega, como la caballa y la bacaladilla. “Son datos nada satisfactorios, pero estaremos expectantes a ver si hay algún tipo de mecanismo que podamos, desde Galicia, ayudar al sector a aumentar esas posibilidades de pesca”, señaló desde Bruselas.

Caballa y verdel, en el centro del malestar del norte

Villaverde lamentó especialmente la reducción provisional del 70% en la caballa, decidida a la espera de un acuerdo con otros países como Noruega y basada únicamente en criterios científicos, “sin tener en cuenta los datos socioeconómicos” ni la “sostenibilidad” del sector. Como contrapunto, la Xunta sí destacó el mantenimiento de la cuota de merluza sur, que permitirá a España disponer de 17.445 toneladas el próximo año, un volumen que aporta estabilidad a una de las pesquerías más valiosas de las aguas de la península ibérica.

Una preocupación similar se percibe en Euskadi, donde el Gobierno vasco ha advertido del impacto económico que tendrán los recortes acordados. La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, anunció que “próximamente se convocarán reuniones para analizar el impacto económico de las nuevas cuotas y estudiar medidas que ayuden a amortiguar las pérdidas”, especialmente en el sector de la caballa.

Barredo calificó el acuerdo de “especialmente duro” para esta pesquería, fundamental para parte de la flota de altura vasca. Aunque el Ejecutivo autonómico reconoce que el pacto también trae incrementos relevantes en especies de alto valor comercial, como el atún rojo, con una subida del 17%, y la anchoa, el foco está puesto en las dificultades que afrontarán las embarcaciones más dependientes de la caballa. Entre las medidas que se estudian figuran paradas temporales, ajustes de artes o una gestión más flexible.

Asturias, por su parte, ha optado por una lectura prudente del acuerdo. El director general de Pesca Marítima, Francisco González, lo valoró positivamente “en parte”, destacando la tranquilidad que supone el mantenimiento de la cuota de merluza, crucial para la flota asturiana. No obstante, expresó su inquietud por la reducción en la caballa y los ajustes en especies como el abadejo o el lenguado, que afectarán a la rentabilidad de las embarcaciones y a la actividad de las lonjas.

Andalucía habla de “acuerdo insuficiente” y Valencia celebra el alivio en el Mediterráneo

En Andalucía, el recibimiento ha sido “agridulce”. Así lo calificó el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien también describió el resultado de la negociación como “insuficiente”, tras una “noche de infarto y de incertidumbre” para el sector. A su juicio, “el acuerdo alcanzado no es el que necesita Andalucía ni el que quiere el sector”, aunque reconoció como un alivio que la flota de arrastre del Mediterráneo pueda contar con 143 días de pesca el año que viene. “Un acuerdo con menos días habría sido letal para nuestra pesca”, advirtió.

El responsable andaluz también destacó algunos elementos positivos, como el aumento de la cuota del boquerón en el Golfo de Cádiz y la mejora de la cuota europea de atún rojo. Pero, además, alertó de que persisten problemas relevantes, como que los días de faena siguen siendo escasos, el cupo de gamba roja no crece y preocupa la reducción de la cigala en el Golfo de Cádiz. La Junta se comprometió a seguir presionando para revisar el plan del Mediterráneo y garantizar la viabilidad social y económica del sector.

En la Comunitat Valenciana, la reacción ha sido más favorable en lo relativo al Mediterráneo. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, valoró que el acuerdo permita mantener hasta 143 días de actividad. Barrachina subrayó que “este avance no cae del cielo ni es un trofeo de última hora, sino que es el resultado del esfuerzo y los sacrificios de los pescadores durante años”. Así, el conseller defendió que, por primera vez en seis años, se rompe la dinámica de recortes y se abre la puerta a consolidar y ampliar los días de pesca, siempre vinculados a medidas de sostenibilidad.

Cataluña pide reformar las reglas y da por evitado el peor escenario

En el caso de Cataluña, la Generalitat ha acogido el acuerdo con una valoración prudente. El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, advirtió, tras el Consejo de Ministros de Pesca de la UE, de que la propuesta inicial de Bruselas habría supuesto un golpe demoledor para la flota mediterránea. “Pescaremos los mismos días que el año pasado, pero el trabajo no ha acabado aquí”, señaló, insistiendo en que el acuerdo evita el peor escenario, pero no resuelve los problemas estructurales que arrastra el sector.

El conseller catalán puso el acento en la necesidad de una reforma profunda del marco normativo europeo. A su juicio, uno de los avances más relevantes del Consejo es el compromiso del comisario europeo de impulsar una modificación inmediata del reglamento de pesca, con el objetivo de corregir disfunciones como el tratamiento de las llamadas especies estrangulantes. “No tiene sentido que la situación de una sola especie pueda impedir la pesca de más de 150 especies”, afirmó Ordeig, que reclamó una regulación “más coherente y justa”, capaz de reconocer el esfuerzo ya realizado por la flota catalana en materia de sostenibilidad.

En este contexto, celebró la eliminación de la penalización asociada a la cigala, que afectaba a las embarcaciones catalanas: “Es una corrección necesaria y una victoria para el sector catalán”. Además, avanzó que la regulación de la gamba será uno de los principales frentes de las próximas negociaciones y defendió que la mejora de los stocks permita en el futuro informes científicos más favorables y la recuperación de días de faena. Ordeig también agradeció tanto al Ministerio de Agricultura como al propio sector pesquero su papel para lograr un resultado “mucho más favorable que la propuesta inicial”.

*Con información de Europa Press.