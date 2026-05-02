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Alemania: retirada de tropas de EEUU demuestra que Europa debe asumir más responsabilidad

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Berlín, 2 de may (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó este sábado que la retirada parcial de soldados estadounidenses de Alemania era previsible, pero el anuncio del Pentágono deja claro que Europa debe asumir más responsabilidad para velar por su propia seguridad.

"Está claro: dentro de la OTAN debemos volvernos más europeos para poder seguir siendo transatlánticos. Dicho de otra manera: nosotros, los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad", señaló Pistorius en un comunicado distribuido por el canal de WhatsApp del Ministerio de Defensa alemán. EFE

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