España

Ola de odio en Reino Unido: del grupo armado bajo la bandera de Irlanda contra la “migración masiva” a las revueltas probritánicas contra Palestina

La Policía de Irlanda del Norte investiga un vídeo viralizado en redes sociales que fijan políticos como “objetivos legítimos”

Guardar
Grupo armado de "Nuevo Movimiento Republicano" en Irlanda del Norte (X)

Un vídeo con hombres encapuchados portando armas siempre va a ser un motivo de alerta. Si se produce en Irlanda del Norte, la alarma es todavía mayor. Los años del terrorismo del IRA quedaron atrás, pero todavía hay muchas personas que recuerdan cómo fue aquella época y temen un nuevo movimiento armado. Ahora, el foco de la violencia es la población migrante.

En las últimas horas, se ha viralizado en redes sociales la imagen de tres hombres tapados, con armas en sus manos y una bandera de Irlanda detrás de ellos. Uno de ellos lee un comunicado que amenaza de forma directa a los políticos y representantes que llevan a cabo medidas a favor de la integración y llegada de extranjeros.

De momento, no se conoce la veracidad del vídeo ni la amenaza real, pues sigue bajo investigación. A este primer suceso se ha sumado el recibimiento en Belfast a la bandera de Palestina en el Ayuntamiento. Manifestantes con símbolos de Reino Unido e Israel protestaron contra la decisión, primero de forma pacífica, pero después tornó en revueltas violentas.

Revueltas contra Palestina en Belfast (X)

¿Nuevo grupo armado pro Irlanda?

Desde hace unos días, circula un vídeo de tres individuos que señalan a representantes electos de los localidades Newry, Mourne y Down, afirmando que son “objetivos legítimos”. Sus demandas con los problemas generados por la “migración masiva”. Se hacen llamar el “Nuevo Movimiento Republicano”.

El Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) investiga las amenazas a miembros de la asamblea y concejales por sus políticas sobre migración. El grupo es hasta ahora desconocido. Ni siquiera se ha confirmado que sea una organización real con verdaderas aspiraciones violentas o si son unos farsantes.

La policía reiteró su apoyo a los representantes y les ofreció asesoramiento para prevenir delitos. Según recoge la BBC, el concejal Peter Byrne calificó las amenazas como una escalada preocupante y aclaró que el consejo local no es responsable de la política migratoria, transmitiéndoles tranquilidad y asegurando que estarán a salvo.

Policía antidisturbios en Irlanda del
Policía antidisturbios en Irlanda del Norte (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Revueltas contra Palestina

La noche de este martes, frente al Ayuntamiento de Belfast, se registraron tensiones entre grupos de manifestantes por la decisión de izar una bandera palestina en el edificio. La bandera se colocó pasada la medianoche, tras la aprobación de una moción del consejo municipal presentada por Sinn Féin, y permaneció hasta el anochecer. La iniciativa recibió 32 votos a favor y 28 en contra.

Según The Irish Times, durante las protestas, la policía arrestó a un menor de 10 años y a un hombre de 40, ambos por alteración del orden, aunque la detención del adulto no estuvo ligada directamente a la manifestación. Otro arresto similar se produjo fuera del tribunal mientras se discutía la legalidad del izamiento.

En este caso, la mayoría de manifestantes portaban banderas de Israel y Reino Unido, y muchos no llegaron a llevar a cabo actos violentos, sino que protestaron de forma pacífica. Estos distintos sucesos elevan la tensión entre distintas posturas de Irlanda del Norte, con la migración o el rechazo a la cultura islámica como un nuevo detonante.

Temas Relacionados

TerrorismoReino UnidoArmasPolicíaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Chile veta la importación de productos porcinos desde toda España

Este país ya mantenía cerradas sus fronteras a la entrada de tripas del porcino, pero ahora amplía ese veto a manteca de cerdo y a carne de porcino refrigerada o congelada

Chile veta la importación de

El paso a paso para transformar una bolsa de la compra en un organizador práctico para el maletero del coche

Una opción sostenible para reutilizar las bolsas de la compra y organizar el espacio del coche con tan solo tres materiales

El paso a paso para

Una ginecóloga gallega compra un castillo medieval de 2,5 millones de euros y lo dona a los vecinos de un pueblo catalán

Marisa López Teijón, una de las 100 mujeres más influyentes de España, ha adquirido una propiedad para convertirla sin condiciones en dominio público

Una ginecóloga gallega compra un

La peste porcina africana podría volverse endémica tras su reintroducción en España por la presencia de un tipo de garrapata

El plan epidemiológico contempla el posible mantenimiento de la enfermedad si esta se expandiese por la zona del suroeste peninsular

La peste porcina africana podría

La familia Koplowitz consolida su presencia hotelera en Mallorca con dos activos de lujo

La adquisición de Es Molí (Deià) por Pelayo Cortina Koplowitz, hijo menor de Eduardo Cortina y Alicia Koplowitz, llega meses después de la compra por su madre de un establecimiento en Cas Català (Calvià)

La familia Koplowitz consolida su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esmeralda Martín, abogada: “Un policía

Esmeralda Martín, abogada: “Un policía no puede obligarte a desbloquear el teléfono si estás detenido”

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a una colombiana por origen sefardí que presentó un certificado firmado por un líder religioso

La Policía Nacional presenta una muñeca solidaria de 65 euros y obliga a los alumnos de la Escuela de Ávila a comprarla o habrá “consecuencias”

Desarticulado un grupo criminal de Alicante que robaba coches y utilizaba las piezas para arreglar vehículos siniestrados durante la DANA

Junts mantiene su cierre a pesar de los guiños de Sánchez: “Son los socialistas los que han bloqueado con la legislatura”

ECONOMÍA

La familia Koplowitz consolida su

La familia Koplowitz consolida su presencia hotelera en Mallorca con dos activos de lujo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Sebastián Ramírez, abogado: “Tienes derecho a recibir una ayuda de 2.500 euros si vives con tus abuelos o una persona mayor”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar un enchufe en casa te cuesta 50 euros, casi el doble que hace unos años”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid