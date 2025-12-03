Ola de odio en Reino Unido: del grupo armado bajo la bandera de Irlanda contra la “migración masiva” a las revueltas probritánicas contra Palestina

Grupo armado de "Nuevo Movimiento Republicano" en Irlanda del Norte (X)

Un vídeo con hombres encapuchados portando armas siempre va a ser un motivo de alerta. Si se produce en Irlanda del Norte, la alarma es todavía mayor. Los años del terrorismo del IRA quedaron atrás, pero todavía hay muchas personas que recuerdan cómo fue aquella época y temen un nuevo movimiento armado. Ahora, el foco de la violencia es la población migrante.

En las últimas horas, se ha viralizado en redes sociales la imagen de tres hombres tapados, con armas en sus manos y una bandera de Irlanda detrás de ellos. Uno de ellos lee un comunicado que amenaza de forma directa a los políticos y representantes que llevan a cabo medidas a favor de la integración y llegada de extranjeros.

De momento, no se conoce la veracidad del vídeo ni la amenaza real, pues sigue bajo investigación. A este primer suceso se ha sumado el recibimiento en Belfast a la bandera de Palestina en el Ayuntamiento. Manifestantes con símbolos de Reino Unido e Israel protestaron contra la decisión, primero de forma pacífica, pero después tornó en revueltas violentas.

Revueltas contra Palestina en Belfast (X)

¿Nuevo grupo armado pro Irlanda?

Desde hace unos días, circula un vídeo de tres individuos que señalan a representantes electos de los localidades Newry, Mourne y Down, afirmando que son “objetivos legítimos”. Sus demandas con los problemas generados por la “migración masiva”. Se hacen llamar el “Nuevo Movimiento Republicano”.

El Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) investiga las amenazas a miembros de la asamblea y concejales por sus políticas sobre migración. El grupo es hasta ahora desconocido. Ni siquiera se ha confirmado que sea una organización real con verdaderas aspiraciones violentas o si son unos farsantes.

La policía reiteró su apoyo a los representantes y les ofreció asesoramiento para prevenir delitos. Según recoge la BBC, el concejal Peter Byrne calificó las amenazas como una escalada preocupante y aclaró que el consejo local no es responsable de la política migratoria, transmitiéndoles tranquilidad y asegurando que estarán a salvo.

Policía antidisturbios en Irlanda del Norte (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Revueltas contra Palestina

La noche de este martes, frente al Ayuntamiento de Belfast, se registraron tensiones entre grupos de manifestantes por la decisión de izar una bandera palestina en el edificio. La bandera se colocó pasada la medianoche, tras la aprobación de una moción del consejo municipal presentada por Sinn Féin, y permaneció hasta el anochecer. La iniciativa recibió 32 votos a favor y 28 en contra.

Según The Irish Times, durante las protestas, la policía arrestó a un menor de 10 años y a un hombre de 40, ambos por alteración del orden, aunque la detención del adulto no estuvo ligada directamente a la manifestación. Otro arresto similar se produjo fuera del tribunal mientras se discutía la legalidad del izamiento.

En este caso, la mayoría de manifestantes portaban banderas de Israel y Reino Unido, y muchos no llegaron a llevar a cabo actos violentos, sino que protestaron de forma pacífica. Estos distintos sucesos elevan la tensión entre distintas posturas de Irlanda del Norte, con la migración o el rechazo a la cultura islámica como un nuevo detonante.