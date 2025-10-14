España

Diez hábitos de limpieza con los que ahorrar tiempo en tu rutina y obtener resultados relucientes

Aquello que se deja de hacer es tan importante como las acciones implementadas para mantener libre de ácaros cualquier espacio de una casa, incluidas las mascotas

Por Carolina Viciano

Guardar
Si se utiliza demasiado producto
Si se utiliza demasiado producto a la hora de fregar el suelo, este puede quedar pegajoso y sin brillo. (Freepik)

A lo largo de un día cualquiera, una persona debe hacer frente a unos cuantos deberes imprescindibles: algunos más placenteros, como alimentarse, y otros más aburridos, como hacerse la cama. Por ello, son muchas las personas que buscan (y encuentran) recomendaciones que ayudan a hacer un día a día más llevadero sin descuidar el orden y la limpieza del hogar, ya que lo que menos apetece a la vuelta de la oficina es ponerse a hacer limpiezas integrales a una casa.

El primero de los consejos mira hacia el espacio más personal de cada uno: la habitación en la que se duerme. Si se tiene un cuarto propio grande, no hay tanto problema a simple vista porque la sensación de organización es mayor sin necesidad de limpiar tanto. Pero si la habitación de la que se dispone tiene una dimensiones reducidas, mantener el orden es fundamental. Una de las claves aquí es hacer la cama nada más despertarse. Más sencillo si se tiene funda nórdica y más complejo si se hace a ‘la española’, pero con un poder en ambos casos que no pasa desapercibido.

De la habitación, se pasa al baño. Este espacio, muchas veces compartido, es la segunda parada en casi todas las personas nada más despertarse. Un par de trucos aplicados a este área pueden solucionar incluso cuestiones higiénicas y de salud. En primer lugar, desinfectar el lavabo después de cada uso es un hábito que debería estar instaurado siempre. No obstante, si no tiene tiempo suficiente, desinfectarlo nada más levantarse puede ser la solución. Del mismo modo ocurre con la ducha. Lo ideal es limpiar las mamparas con una escobilla de silicona al salir de cada lavado. De esta manera, no se dejarán gotas que posteriormente se convertirán en manchas que afean los cristales.

Una vez ya se ha cubierto esa necesidad básica, es probable que se acuda a la cocina. Este cuarto es especialmente sensible a gérmenes que pueden transmitirse a través de los alimentos que se ingieren. Por ello, es importante mantener una estricta limpieza del área donde se acudirá a desayunar. En primer lugar, la basura orgánica sería estupendo que estuviese en un anexo, terraza o galería para que no impregne su olor en el resto de la casa. No obstante, dado que esto no es siempre posible, se recomienda sacar el contenedor a diario. Una vez la basura fuera del hogar, debe tenerse una rutina ágil sobre el lavado de la vajilla. Sacar y poner el lavavajillas evita que una pila de platos y vasos se acumule en las cocinas. Si ya se tiene esto recogido, se ha adelantado notablemente y ya se puede pasar una bayeta sobre las superficies que se utilizan.

Otros trucos que también funcionan son, por ejemplo, quitar el polvo de los suelos de las estancias. Si no se dispone de aspiradora, un elemento que no consume energía y deja las superficies impolutas es la mopa. Si se tienen plantas, también cabe quitarle las motas de polvo a estas. Si se recogen los pelos que se acumulan en las diferentes estancias, se evita desarrollar alergias. Lo mismo sucede con el cepillado de las mascotas. Si no se espera a que estas suelten y enreden su pelo, mejor. Y, por último, el aseo de uno mismo. Si uno se asea para desarrollar cualquier actividad dentro de casa, la sensación de limpieza es mayor.

Hábitos poco higiénicos que no aplicar en un hogar

Ni tanto ni tan calvo, decía el dicho. No por el uso de un mayor número de productos, será mejor la limpieza. Esto es algo que no siempre se aplica y que es fundamental. Además, mezclar productos de limpieza no es nada recomendable para la salud, pues pueden afectar a la calidad del aire que se respira. Lo ideal es utilizar productos básico de limpieza sin aromas extras. Lo mismo ocurre con la ropa y el lavado de esta con un uso excesivo de detergente o suavizante.

Como ya se avanzaba más arriba, no aspirar sí tiene consecuencias nocivas para el ser humano, así como no limpiar las herramientas de limpieza que se emplean para mantener bajo control el orden y los ácaros dentro de una casa. Esto es uno de los errores más comunes durante el lavado de una estancia: no cambiar el agua entre la cocina y el baño o limpiar con los mismos trapos áreas diferenciadas de una casa. Así que, igual que no se escatima en tiempo para comer, tampoco debe hacerse en tiempo para fregar.

Temas Relacionados

LimpiezaHogarCasasProductos De LimpiezaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

Según el creador de contenido, las habilidades blandas como la comunicación, la adaptación, la resiliencia o el liderazgo son fundamentales para estos puestos de trabajo

Un español que vive en

Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, sobre trabajar con asesinos: “No te acostumbras nunca”

La abogada Beatriz de Vicente se enfrenta las mentes más oscuras del crimen en España

Beatriz de Vicente, abogada y

Comprobar Eurojackpot: los ganadores de este 14 de octubre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Eurojackpot: los ganadores de

La Justicia niega la custodia compartida a un padre por las continuas denuncias y disputas con su expareja: “La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente”

La Audiencia Provincial de Oviedo considera que la hostilidad entre los progenitores impide cualquier régimen compartido y agrava el malestar psicológico de las niñas

La Justicia niega la custodia

Comprobar resultados de Euromillones: todos los números ganadores del último sorteo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar resultados de Euromillones: todos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la custodia

La Justicia niega la custodia compartida a un padre por las continuas denuncias y disputas con su expareja: “La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente”

Pedro Sánchez asegura no opinar sobre los Nobel de la Paz, pero felicitó a seis galardonados antes de guardar silencio sobre María Corina Machado

Sandra Sánchez, jurista, explica todo lo que debes saber antes de ir a un juicio como testigo: “Si te han citado, tienes la obligación legal de asistir”

El Supremo solicita al Parlamento Europeo que levante a Alvise Pérez su inmunidad como eurodiputado para investigarlo por financiación ilegal

Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con el objetivo de gasto del 5% en Defensa “sin excepciones ni salvedades”

ECONOMÍA

Un español que vive en

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Bono Alquiler Joven 2025: Andalucía recibirá más del 17% de la subvención estatal frente al 1,7% de La Rioja

Trump amenaza a España con un “castigo comercial a través de aranceles” por no llegar al 5% del PIB en defensa: “Deberían ser castigados”

DEPORTES

Laporte con el ’10′, Lucas

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera