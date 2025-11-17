España

La policía desmantela una red de explotación sexual en Madrid: 16 detenidos y casi 150 personas identificadas en total

La investigación ha revelado que el negocio se llevaba a cabo gracias a la colaboración de comercios de la zona, donde se pactaba todo antes de subir a los apartamentos

Guardar
06/11/2025 Dotación de la Policía
06/11/2025 Dotación de la Policía Nacional SOCIEDAD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA AUTONOMÍAS POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional activó una operación el pasado mes de octubre para poner fin a una red de tráfico que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres. El dispositivo fue desarrollado durante semanas en el número 127 del paseo de las Delicias, en el distrito de Arganzuela. Todo empezó por la alerta de una ciudadana que avisó de su sospecha, en concreto a cerca de una víctima que luego resultó desencadenar en muchas mujeres más. A partir de ahí empezó la vigilancia en el piso y abrió una investigación que continúa activa.

Entre los detenidos, por el momento, se encuentran seis presuntos clientes y las diez restantes son mujeres que administraban los pisos, a quienes se atribuye una infracción de la Ley de Extranjería. Absolutamente todos los apartamentos del bloque eran destinados con fines de negocio sexual. Un total de 16 viviendas que según ha revelado la policía estaban equipadas con lo mínimo: “colchones en el suelo y poco más, para reducir gastos y ampliar beneficios.”

El jefe de la Sección de Investigación de Trata de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, el inspector jefe Víctor de las Heras, ha explicado que el perfil de las víctimas responde al de mujeres captadas en sus países de origen mediante promesas de empleo en España. Una vez transportadas al país fueron trasladadas al paseo de las Delicias para ejercer la prostitución.

La investigación hasta el momento

Tras alertarse por la llamada de una vecina y estar observando durante días, entraron el edificio el pasado viernes, 14 de noviembre, donde descubrieron el modus operandi y lo que había detrás. Los agentes han descrito las habitaciones, expresando su sorpresa con los temporizadores que se ubican por fuera de la puerta de las habitaciones. De esa manera, las encargadas podían ver el tiempo que estaba dentro el cliente y así cobrar por los servicios. En las zonas comunes también había cámaras de vigilancia, las mujeres estaban controladas con el tiempo, movimientos y servicios. La investigación ha revelado que no solo trabajaban en las 5 plantas y los 16 pisos que tiene el edificio.

Era en los establecimientos comerciales de los alrededores, donde supuestamente se realizaban los acuerdos previos antes de subir al edificio. “Se pacta el precio, se contrata el servicio y se sube al piso”, detalla De las Heras, que describe el bloque como un inmueble de puertas abiertas y actividad permanente las 24 horas del día.

La Policía ha indicado que se trata de un edificio “muy conocido” en la zona por esta actividad. Lo que ha concluido en 140 identificados que guardaban relación con la explotación sexual de estas mujeres. En el operativo participan agentes de Extranjería y Fronteras, la Unidad de Intervención Policial, Medios Aéreos, Guías Caninos y personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La trata en España y la forma de colaborar

“El objetivo principal del diseño de estas operaciones es la detección de posibles víctimas o responsables de trata de seres humanos”, señalan la Policía Nacional en una nota de prensa difundida a los medios. Según los datos compartidos por Radio Televisión Española la prostitución en España, a pesar de ser ilegal, no disminuye. En 2024, 8.000 mujeres fueron víctimas de trata, sobre todo procedentes de Latinoamérica. Ahora en Madrid se ha desmantelado una de las tantas redes que se estiman que existan en situaciones como está, con apoyo de comercios de la zona y escondidas en un edificio aparentemente normal.

(Foto de ARCHIVO) Decenas de mujeres
(Foto de ARCHIVO) Decenas de mujeres manifestándose en contra de la prostitución Carlos Luján / Europa Press 08/3/2024

La Policía Nacional recuerda que “la vía más importante para poder ayudar a las víctimas de este delito es poner el hecho en conocimiento de las autoridades” e insta a las personas que conozcan a una posible afectada o que esté ella misma pasando por ello a que denuncie a través del teléfono 900 10 50 90, del correo electrónico trata@policia.es, o por cualquier otro canal de contacto de la Policía Nacional y los servicios de seguridad.

Temas Relacionados

ProstituciónProstitución EspañaTrata de MujeresExplotación SexualMinisterio de IgualdadSucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dormir la siesta ayuda a mantener el equilibrio: “Se ha asociado a una reducción del estrés que es beneficiosa para el metabolismo”

Más del 30% de los españoles duerme menos de siete horas diarias y el insomnio afecta aproximadamente al 10% de la población

Dormir la siesta ayuda a

Una dietista compra todos los panes de Mercadona: “Te voy a decir cuáles son los más saludables y cuáles deberías evitar”

La farmacéutica y ‘coach’ nutricional María Casas dice sus panes favoritos de supermercado

Una dietista compra todos los

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 17 al 20 de noviembre: los 6 famosos con los que Pablo Motos se enfrenta a ‘La Revuelta’

Esta semana el espacio de Antena 3 contará con la presencia de actores, cantantes y humoristas

Los invitados de ‘El Hormiguero’

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los precios de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Precio de la gasolina hoy

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La Sala sí que ha concluido que persistía una deuda real de 600 euros correspondiente a las mensualidades de diciembre de 2023 y enero de 2024, que no habían sido abonadas

La Justicia frena el desahucio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena el desahucio

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

Un fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados: las claves para entender un juicio sin precedentes en España y a la espera de sentencia

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 17 de noviembre

El relevo generacional, principal problema para la subsistencia agraria: “Si no hay dinero para adquirir una vivienda, cómo van a comprar un terreno agrícola”

Los jóvenes españoles ganan cada vez menos: el sueldo de los menores de 25 años se reduce por primera vez en una década

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro