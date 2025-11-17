La policía desmantela una red de explotación sexual en Madrid: 16 detenidos y casi 150 personas identificadas en total

06/11/2025 Dotación de la Policía Nacional SOCIEDAD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA AUTONOMÍAS POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional activó una operación el pasado mes de octubre para poner fin a una red de tráfico que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres. El dispositivo fue desarrollado durante semanas en el número 127 del paseo de las Delicias, en el distrito de Arganzuela. Todo empezó por la alerta de una ciudadana que avisó de su sospecha, en concreto a cerca de una víctima que luego resultó desencadenar en muchas mujeres más. A partir de ahí empezó la vigilancia en el piso y abrió una investigación que continúa activa.

Entre los detenidos, por el momento, se encuentran seis presuntos clientes y las diez restantes son mujeres que administraban los pisos, a quienes se atribuye una infracción de la Ley de Extranjería. Absolutamente todos los apartamentos del bloque eran destinados con fines de negocio sexual. Un total de 16 viviendas que según ha revelado la policía estaban equipadas con lo mínimo: “colchones en el suelo y poco más, para reducir gastos y ampliar beneficios.”

El jefe de la Sección de Investigación de Trata de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, el inspector jefe Víctor de las Heras, ha explicado que el perfil de las víctimas responde al de mujeres captadas en sus países de origen mediante promesas de empleo en España. Una vez transportadas al país fueron trasladadas al paseo de las Delicias para ejercer la prostitución.

La investigación hasta el momento

Tras alertarse por la llamada de una vecina y estar observando durante días, entraron el edificio el pasado viernes, 14 de noviembre, donde descubrieron el modus operandi y lo que había detrás. Los agentes han descrito las habitaciones, expresando su sorpresa con los temporizadores que se ubican por fuera de la puerta de las habitaciones. De esa manera, las encargadas podían ver el tiempo que estaba dentro el cliente y así cobrar por los servicios. En las zonas comunes también había cámaras de vigilancia, las mujeres estaban controladas con el tiempo, movimientos y servicios. La investigación ha revelado que no solo trabajaban en las 5 plantas y los 16 pisos que tiene el edificio.

Era en los establecimientos comerciales de los alrededores, donde supuestamente se realizaban los acuerdos previos antes de subir al edificio. “Se pacta el precio, se contrata el servicio y se sube al piso”, detalla De las Heras, que describe el bloque como un inmueble de puertas abiertas y actividad permanente las 24 horas del día.

La Policía ha indicado que se trata de un edificio “muy conocido” en la zona por esta actividad. Lo que ha concluido en 140 identificados que guardaban relación con la explotación sexual de estas mujeres. En el operativo participan agentes de Extranjería y Fronteras, la Unidad de Intervención Policial, Medios Aéreos, Guías Caninos y personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La trata en España y la forma de colaborar

“El objetivo principal del diseño de estas operaciones es la detección de posibles víctimas o responsables de trata de seres humanos”, señalan la Policía Nacional en una nota de prensa difundida a los medios. Según los datos compartidos por Radio Televisión Española la prostitución en España, a pesar de ser ilegal, no disminuye. En 2024, 8.000 mujeres fueron víctimas de trata, sobre todo procedentes de Latinoamérica. Ahora en Madrid se ha desmantelado una de las tantas redes que se estiman que existan en situaciones como está, con apoyo de comercios de la zona y escondidas en un edificio aparentemente normal.

(Foto de ARCHIVO) Decenas de mujeres manifestándose en contra de la prostitución Carlos Luján / Europa Press 08/3/2024

La Policía Nacional recuerda que “la vía más importante para poder ayudar a las víctimas de este delito es poner el hecho en conocimiento de las autoridades” e insta a las personas que conozcan a una posible afectada o que esté ella misma pasando por ello a que denuncie a través del teléfono 900 10 50 90, del correo electrónico trata@policia.es, o por cualquier otro canal de contacto de la Policía Nacional y los servicios de seguridad.