El chalet de Edurne y David de Gea en Majadahonda: su amplio jardín y su colección de Funko Pops en su refugio en Madrid

Edurne y David de Gea (Instagram)

Edurne y David de Gea pasan una gran parte del año viviendo en Florencia por el trabajo del futbolista. No obstante, la pareja también para mucho en España, ya que ambos tienen muchos lazos que los atan a su país natal. En el caso de la cantante, también su carrera artística. Es por eso que cuentan con una vivienda en Madrid al nivel de su mansión en Manchester.

Concretamente, el matrimonio comparte un chalet en Majadahonda donde pasar el tiempo con su hija. En sus redes sociales ambos comparten de vez en cuando alguna que otra publicación en la que se observan los rincones de su hogar, aunque suele ser Edurne la que más comparte la vida que hay tras su música.

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El exterior es uno de los puntos fuertes de la casa, ya que cuenta con un inmenso jardín con una piscina para refrescarse en los meses de verano. Se trata de un espacio natural repleto de césped y vegetación en el que evadirse de sus absorbentes trabajos. También tienen un porche y diversas conexiones con el interior a través de grandes ventanales, que también aportan luz natural.

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Su colección de funkos

Por otro lado, en el interior, guardan una de las joyas más preciadas de la casa: su descomunal colección de Funko Pops. La cantante y el futbolista custodian incontables hileras de estanterías cargadas de las famosas figuritas. Ahí coleccionan muñecos de personajes de películas, series, videojuegos, cantantes y otros rostros de la cultura popular.

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Edurne está especialmente orgullosa de su compilación, aunque se mostró un poco tímida al mostrarla a sus seguidores en su cuenta de Instagram: “¿Soy un poco loqui? Soy un poco loqui. ¿Estáis preparados? Os presento... Es que me pongo hasta nerviosa, por favor. Os presento mi colección de funkos".

La colección de Funko Pops de Edurne (Instagram)

La artista relató que todo empezó cuando le regalaron la figurita de Rapunzel, pero cuando empezó a comprarlos ella no supo parar: “Intenté eso de dos al mes, pero para los que os gusta esto sabréis que es imposible”. Pese a que cuente con los muñecos de los Backstreet Boys o diversos personajes de Juego de Tronos, sin duda la más especial es la que tiene del propio David de Gea.

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El interior de la casa de Edurne y David de Gea

Aunque la pareja haya dado pinceladas sobre lo que hay en el interior de su hogar, es cierto que son bastante recelosos con su vida privada y no la muestran en exceso. Lo que se conoce es que Edurne disfruta mucho de la cocina. De hecho, en las navidades de 2023, la cantante comentó en sus redes sociales lo mucho que le gustaba traer gente a casa y cocinarles: “Lo que más me gusta de estas fechas es poder tener tiempo para montar una cena con amigos y poder disfrutar de unas risas con ellos”.

Edurne en su cocina (Instagram)

Se trata de una cocina monocromática blanca con una isla central y algunos acabados en mármol oscuro. Además, los techos de la casa son altos y prevalece la madera tanto en los suelos como en los muebles. También cuentan con una gran librería que ocupa prácticamente una pared entera y un sofá gris con el que la familia aprovecha para descansar.

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