Arenas dice que Bárcenas esperaba que la llegada del PP a Moncloa le beneficiara en Gürtel

Madrid, 27 abr (EFE).- El senador del PP Javier Arenas ha declarado en el juicio de la operación Kitchen que el extesorero del PP Luis Bárcenas esperaba que la llegada del PP al Gobierno supusiera cambios en la investigación del caso Gürtel, en concreto respecto a los fiscales o la policía judicial, a los que acusaba de imparcialidad.

Arenas ha declarado este lunes como testigo ante el tribunal que juzga en la Audiencia Nacional la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, en la que están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, a quienes el senador del PP ha elogiado como "grandes profesionales en la administración pública".

El ex secretario general del PP ha admitido que a finales de 2012 mantuvo una reunión con Bárcenas en Sevilla, en la que, según ha relatado, este le dijo que siempre había actuado acorde a la ley, y denunció la falta de imparcialidad y objetividad de los fiscales y policías que le investigaban en el caso Gürtel.

Aquella reunión se produjo con el PP ya en el Gobierno y, según Arenas, Bárcenas "pensaba que se podía producir una conducta de cambios ahí desde el PP en el Gobierno", en "las personas responsables que estaban llevando su investigación judicial como la Policía Judicial o la Fiscalía". EFE