El 84% de los españoles sufre ‘fatiga decisional’ al tener que tomar más de 35.000 decisiones al día: la Generación Z es la más afectada, según un estudio

Un joven se enfrenta a una dura decisión. (Canva)

Desde elegir la ropa por la mañana hasta decidir qué cenar o qué serie ver por la noche, tomamos la asombrosa cifra de 35.000 decisiones cada día. Aunque muchas de estas elecciones parecen intrascendentes, la acumulación de todas ellas acaba teniendo un precio conocido como ‘fatiga decisional’: tras realizar muchas elecciones, se deteriora nuestra capacidad debido al desgaste de los recursos cognitivos.

Este fenómeno ha sido estudiado por la plataforma de clases particulares online Preply con la ayuda de 2.000 usuarios. El análisis de sus respuestas ha comprobado la situación en la sociedad española: el 84% experimenta este agotamiento de forma habitual. El problema de esta cuestión radica en el momento en el que la mente se sobrecarga, ya que esto puede hacer que las tareas más simples se conviertan en montañas inabarcables. Algo que han confirmado los encuestados de Preply, pues un 36% confiesa que, ante este agobio, termina conformándose con la opción más fácil, y un 26% directamente evita tomar decisiones.

El psicólogo Roy F. Baum, que acuñó el término, advirtió que “no importa lo sensato que seas, no puedes tomar una decisión tras otra sin pagar por ello un precio biológico”. Esto se evidencia en personas que tienen ‘burnout’, además de otras consecuencias como insomnio o hipertensión.

Un joven se enfrenta a una dura decisión. (Canva)

¿Qué es exactamente lo que más nos estresa?

Si hay un grupo poblacional que sufre este fenómeno con mayor intensidad, es la llamada Generación Z (jóvenes de entre 18 y 24 años), donde se pueden observar los efectos de esta fatiga en el 92%. Los usuarios encuestados han reportado estrés mental hasta 11 veces al mes, un 38% más que la generación de los baby boomers. Los expertos consideran que, al estar inmersos en la hiperconectividad y expuestos a un sinfín de opciones, los jóvenes viven atrapados en un “paradigma de la elección”: a mayor número de alternativas, mayor insatisfacción experimentan.

De esta forma, para casi uno de cada cinco de estos jóvenes, las decisiones simples como elegir qué ponerse (19%) o asistir a un evento social (17%) generan una gran tensión. Pero lo que realmente estresa a la población general son las tareas del hogar, como limpiar o poner la lavadora (34%), la decisión de practicar para avanzar en objetivos personales (24%) y decidir qué comer (19%). En cambio, a los Z lo que más les preocupa es precisamente trabajar en sus propias metas (39%), superando con creces a la media.

El 84% de los españoles sufre fatiga decisional por tomar más de 35.000 decisiones al día, siendo la Generación Z la más afectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto termina en un autosabotaje continuo. Según el Instituto Europeo de Psicología Positiva, “ocurre de manera inconsciente y suele darse en momentos cruciales de cambio y de toma importante de decisiones, principalmente por el mismo miedo que siente la persona a los futuros cambios”. En el estudio se ha observado que esta obstaculización está más presente a la hora de hacer ejercicio (prioridad para el 94% de los jóvenes) o aprender un idioma (53%).

Al final, esto termina con una enorme brecha entre la intención y la acción: de media, la gente desea practicar una habilidad casi cuatro veces por semana, pero en la realidad general no llega a tres. A este escenario se suma la procrastinación de los objetivos personales, así como evadir decisiones que tengan que ver con estos.

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¿Cómo podemos escapar de este desgaste continuo?

Siguiendo la línea del psicólogo Roy F. Baum, sabemos que la energía mental tiene una carga limitada. Por ello, hay que cuidarla para evitar esos errores, malas decisiones, procrastinación y malestar emocional. Pero, ¿cómo escapamos de eso? Los expertos apuntan a que uno de los mejores remedios es la simplificación y la automatización de las tareas que vamos a tener a lo largo del día.

Asimismo, se pueden organizar en primer lugar las tareas más pesadas al principio, para terminar con las más ligeras. En este sentido, más del 31% de los jóvenes y el 35% de los españoles señalan que establecer una rutina es el “atajo mental” perfecto para reducir la fatiga decisional. Otras herramientas útiles son tomar descansos (42%), tener prioridades claras (31%) o hacer ejercicio (30%).

Ante este mismo desafío, hay algunas figuras como Barack Obama o Mark Zuckerberg que han hablado en alguna ocasión sobre esta cuestión. El primero, por ejemplo, decidió el vestuario que iba a llevar en todos los eventos de gala con una antelación de siete años. Aunque no es necesario tener una planificación a tan alta escala, sí que se estima que las rutinas fijas favorecen la felicidad.

“Cuando ciertas elecciones se hacen con antelación, el cerebro ya no tiene que procesarlas una y otra vez a lo largo del día. En psicología, a esto lo llamamos reducir la carga cognitiva”, explica la Dra. Katie Crabtree, fundadora de The Academy of Coaching Psychology. De este modo, en un mundo moderno que nos bombardea con infinitas opciones diarias, desde plataformas de streaming hasta pedidos a domicilio, simplificar nuestra rutina es el verdadero secreto para proteger nuestra salud mental y alcanzar nuestras metas personales.