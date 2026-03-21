Adif reconoce que un tramo de 36 metros en la vía de Adamuz no tenía “certificado de calidad”

Imagen de un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). (Pedro Funes / Europa Press)

Adif ha reconocido ante la jueza instructora del caso Adamuz que uno de los carriles instalados en la vía 2 del tramo Madrid-Sevilla no contaba con certificado de calidad, motivo por el cual fue sustituido de forma urgente a principios de marzo. Así lo ha admitido la empresa responsable de la infraestructura ferroviaria en un escrito remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro, en respuesta a la providencia dictada el 12 de marzo, según El Español.

En el documento, fechado el 20 de marzo, Adif explica que detectó un problema de trazabilidad en un carril de 36 metros, ubicado en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2, a la altura de Adamuz, donde ocurrió el accidente que causó 46 fallecidos y más de cien heridos. La empresa pública expone que la retirada y sustitución del carril se realizó porque carecía de los documentos requeridos, tras el requerimiento de explicaciones por parte de la jueza Cristina Pastor sobre la extracción de material en el lugar del choque entre el Iryo y el Alvia el 18 de enero.

Las actuaciones de mantenimiento en el tramo afectado se llevaron a cabo entre las noches del 3 al 5 de marzo y consistieron en la retirada de la sección de 36 metros de carril. En el escrito remitido al juzgado, Adif detalla que la sustitución se realizó después de que, durante trabajos habituales de inspección y renovación de desvíos en la cabecera norte del puesto de bifurcación de Adamuz, el proveedor del carril notificara una incidencia de trazabilidad: los carriles instalados no figuraban en la nota de entrega del pedido, lo que impedía certificar su origen y calidad. Este hecho no implica necesariamente defectos ni anomalías técnicas en el material, pero justifica la retirada como una medida preventiva.

Otros 42 metros sustituidos sin autorización

Durante las actuaciones posteriores, Adif procedió también a sustituir otros 42 metros de vía, sin comunicación ni autorización previa al juzgado, como confirmó la jueza Cristina Pastor durante una inspección ocular realizada el 17 de marzo junto a efectivos de la Guardia Civil. En este tramo, la empresa modificó el hilo interior de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342 con el objetivo de homogeneizar la dureza de ambos hilos a 260. La falta de aviso sobre esta intervención suscitó un nuevo requerimiento judicial, dado que la magistrada había ordenado que cualquier modificación en la zona se notificara con quince días de antelación y quedara supeditada a autorización expresa.

30/01/2026 Varios operarios durante las obras de reparación de las vías en Adamuz, a 30 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). POLITICA Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

La jueza Pastor ordenó que los 42 metros de vía retirados sin comunicación ni autorización previa fueran precintados de inmediato y trasladados a la base de Adif en Hornachuelos (Córdoba), señalando expresamente a Adif como responsable de su custodia, junto a los 36 metros de cuya retirada la empresa había informado el pasado 2 de marzo. La magistrada recordó que dicho material debía permanecer bajo resguardo judicial hasta que los peritos designados pudieran examinarlo, prohibiendo cualquier prueba o manipulación mientras no se completara la designación de los especialistas.