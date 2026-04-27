La Aemet anuncia un cambio de tiempo por la llegada de bajas presiones: se esperan lluvias y tormentas con granizo en estas regiones de España

La playa de Valencia, a 26 de abril de 2026. (EFE/ Ana Escobar)

La inestabilidad meteorológica ha regresado a la península tras una semana de temperaturas prácticamente veraniegas. El tiempo estuvo marcado por cielos despejados y termómetros que sobrepasaron los 30 grados, pero esta semana la tónica será diferente. Este lunes, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la persistencia de la inestabilidad marcará la jornada en el Cantábrico, interiores de Galicia, Ibérica norte, Pirineos y el norte de Castilla y León.

El organismo ha señalado en su página web que en estas regiones “persistirá la inestabilidad con cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas vespertinas localmente fuertes”, frente a la previsión de “tiempo estable, con cielos poco nubosos” en el centro y sur peninsular y en Baleares, aunque con evolución diaria de la nubosidad. En el Estrecho y el mar de Alborán, el pronóstico apunta a “precipitaciones débiles”, mientras que en Canarias “los cielos nubosos y precipitaciones débiles serán más probables en el norte de las islas”.

Las condiciones atmosféricas, según la Aemet, contemplan la “posibilidad de brumas o bancos de niebla en zonas de montaña, de la meseta norte y en Baleares”, y no descarta estos fenómenos “puntualmente en otros litorales mediterráneos”. La calima afectará a la mitad sur peninsular, complicando la visibilidad en algunos sectores.

En lo referente a las temperaturas, la previsión apunta a un “aumento en el sur y descenso ligero en el Cantábrico” para las máximas. La estabilidad predominará en las mínimas, con excepción de “aumentos de las mínimas en montañas del noroeste”. En Canarias, la Aemet confirma que “no se esperan cambios significativos”.

La evolución del viento seguirá el patrón de jornadas previas: “Predominará el viento flojo de componente este en la península y en Baleares”, aunque en el Cantábrico y Galicia será del norte. En los litorales se notará con más fuerza y se prevén “rachas muy fuertes de levante en el Estrecho e intervalos de fuerte en el Estrecho, Alborán y el noroeste gallego”. El archipiélago canario mantendrá el “viento moderado de componente norte”.

Para esta jornada, la Aemet ha activado el aviso amarillo (riesgo bajo) en Andalucía, por mala mar y viento en la provincia de Cádiz. En el norte, el aviso es por lluvias y tormentas que puede ir acompañadas de granizo. En concreto, en el este de Galicia, el norte de Castilla y León, Asturias, Cantabria, el norte de Aragón, La Rioja y el norte de Cataluña.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

El miércoles empeorará el tiempo en casi todo el país

La llegada de bajas presiones al noroeste el miércoles supondrá un cambio notable en el tiempo: “Se esperan cielos cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas y acompañadas de tormenta”. Solo el nordeste peninsular quedará al margen de estos chubascos, al igual que el levante y Baleares. En el noroeste de la península y Extremadura, la Aemet prevé que las lluvias sean “localmente fuertes y con acumulados significativos”. En Canarias, la situación se mantendrá con “cielos nubosos y precipitaciones débiles”.

La formación de brumas o bancos de niebla en la mitad occidental y la calima en la mitad oriental y Baleares también serán protagonistas de la jornada. En cuanto a las temperaturas, la Aemet ha detallado que se prevén “temperaturas máximas en descenso prácticamente generalizado, salvo en Alborán, donde aumentarán", mientras que las mínimas seguirán estables. En Canarias, se espera un “descenso ligero”.