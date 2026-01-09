Raquel Perera, aliviada y feliz después de que su íntima amiga Sara Carbonero haya abandonado la UCI

Buenas noticias relacionadas con el estado de salud de Sara Carbonero tras su operación de urgencia el pasado 2 de enero en un hospital de Lanzarote después de sufrir una dolorosa indisposición cuando se encontraba disfrutando de sus vacaciones navideñas en la isla canaria con su pareja, José Luis Cabrera, y amigos como la presentadora Isabel Jiménez.

Tras varios días recuperándose en la UCI de su intervención -debida a un fuerte dolor abdominal que no tiene ninguna relación con el cáncer de ovario que sufrió en 2019-, y de que su entorno cercano lanzase un mensaje tranquilizador asegurando que no está grave sino tranquila, consciente y controlada, la periodista ha abandonado este jueves la Unidad de Cuidados Intensivos y ha sido trasladada a planta, donde con el apoyo de su novio, su madre Goyi Arévalo, y su hermana Irene Carbonero, continúa con su evolución positiva a la espera de poder regresar a Madrid para reencontrarse con los dos hijos que tiene en común con Iker Casillas, Martín y Lucas.

También con algunas de sus íntimas amigas, importantes pilares en este nuevo bache de salud con el que Sara ha empezado 2026. Entre ellas, la exmujer de Alejandro Sanz, Raquel Perera, que respetando los deseos de Sara de que no trascienda nada sobre su estado, ha guardado silencio ante las cámaras de Europa Press después de que la manchega haya abandonado la UCI. Sin embargo, sí ha levantado el pulgar con una gran sonrisa, confirmando que la recuperación de su amiga marcha viento en popa y pronto -si todo continúa como hasta ahora- podrá volver a casa.