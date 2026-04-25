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Andueza (PSE) cree que el pacto PP-Vox en Extremadura es "un manual para desmantelar" lo construido por los socialistas

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El secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Eneko Andueza, ha cargado contra el pacto de gobierno firmado entre PP y Vox al afirmar que es "de retroceso" y "un manual para desmantelar absolutamente todo" lo construido "con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio" durante los gobiernos socialistas en la región.

Andueza ha participado este sábado en el 16º Congreso Regional Extraordinario que el PSOE de Extremadura celebra este sábado en Mérida para conformar la ejecutiva que asumirá el liderazgo durante el nuevo ciclo político.

Durante su intervención, ha aseverado que "mal de todos los males" de Extremadura "tiene nombres y apellidos". "Se llama María Guardiola, se llama PP y se llama Vox. Ese es el mal de todos los males de esta tierra", ha proclamado.

Andueza también considera que el pacto es "de exclusión" y que es "muy doloroso" que Extremadura, una tierra con "un potencial inmenso, con gente trabajadora, humilde, solidaria, acogedora", se haya convertido "en un laboratorio de la peor derecha", una imagen que también ha utilizado el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Ibarra, en su intervención durante el congreso.

Igualmente, Andueza ha reivindicado la historia de los emigrantes que marcharon a Euskadi en busca de "un futuro mejor" y ha llamado a sentirse "los orgullosos hijos, los orgullosos nietos" de todos ellos. Ha trasladado su agradecimiento a Extremadura "por todo lo que representa" en Euskadi, una región "que no sería esa Euskadi de progreso, de avances, sin la contribución de todos esos emigrantes".

"Extremadura y Euskadi son tierras hermanas, da igual la lejanía, da igual todos los kilómetros que nos separan", ha agregado.

Así, ha calificado el pacto de PP y Vox de "exclusión", en referencia a los puntos del acuerdo en materia de inmigración: "No puede ser que nos quieran convertir en la madre de la xenofobia cuando somos hijos de la inmigración. ¿Cómo vamos a ser madre de la xenofobia si somos los hijos y los nietos de esos emigrantes que tuvieron que coger un día esa maleta para buscarse un futuro?. No lo podemos permitir, es una vergüenza", ha sentenciado.

Finalmente, Andueza se ha dirigido al nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, quien va a liderar a la Extremadura "que no tiene miedo al futuro", que "confía en su gente" y que "mira a Europa" con la bandera "de la igualdad".

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