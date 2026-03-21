Cinco señales de que estás agotado mentalmente, según una psicóloga

El agotamiento mental puede afectar a tareas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abres un mensaje que sabes que podrías contestar en un momento. Lo lees, empiezas a escribir y luego borras todo. Lo vuelves a intentar, cambias una frase y lo dejas a medias. Podrías enviarlo en segundos, pero lo pospones “para más tarde”. Al final cierras el chat sin responder, con esa sensación incómoda de que algo tan sencillo se volvió muy complicado.

El agotamiento mental no siempre es fácil de identificar. Muchas veces se confunde con falta de motivación o incluso con debilidad personal, cuando en realidad se trata de algo mucho más simple: no tienes energía suficiente para seguir funcionando al mismo nivel. No es que hayas perdido tu resiliencia, es que tus “reservas” están bajo mínimos.

Según la doctora en psicología Alice Boyes, en Psychology Today, identificar estas señales a tiempo te permite detenerte antes de llegar al límite y buscar apoyo cuando lo necesites. En cualquier caso, el agotamiento no define tu capacidad: es simplemente un estado temporal. Las siguientes cinco señales podrían ser indicios claros de que estás mentalmente agotado.

Lo más pequeño te parece enorme

Cuando estás mentalmente agotado, incluso las tareas más simples pueden sentirse abrumadoras. Si estás haciendo algo que normalmente requiere pasos sencillos y de repente surge un imprevisto, algo extra que no esperabas, puede bloquearte.

Esta situación se puede vivir en el trabajo cuando, al responder correos, aparece uno que necesita un poco más de atención. En lugar de gestionarlo de inmediato, lo pospones repetidamente, porque en ese momento sientes que no tienes la energía para afrontarlo.

El agotamiento mental puede estar causado por el trabajo. (Shutterstock)

Los cambios te desestabilizan más de lo normal

No es que no sepas adaptarte, sino que ya no te queda margen para hacerlo. Por eso, los cambios de horario resultan más complicados de lo normal: te preparas mentalmente para lo que esperas y cualquier alteración te desconcierta.

Por ejemplo, imagina que has organizado tu día y alguien modifica un plan a última hora. Aunque sea algo pequeño, como mover una cita media hora, puede provocarte frustración, irritación o incluso hacer que pierdas las ganas de continuar con el resto del día.

Te cuesta arrancar incluso con tareas habituales

Una tarea tan cotidiana como preparar la comida o bajar al supermercado puede sentirse abrumadora cuando estás agotado. El esfuerzo empieza incluso antes de ponerte manos a la obra: solo con pensarlo ya parece enorme. A veces lo retrasas porque te resulta mentalmente pesado, aunque en realidad no sea complicado. Y si se trata de algo nuevo, esa anticipación puede generar un agotamiento aún mayor antes de siquiera empezar.

Las relaciones se vuelven más difíciles

El cansancio mental también afecta la manera en que te relacionas con los demás. Puedes sentirte más irritable, responder peor de lo habitual o necesitar aislarte porque cualquier interacción requiere un esfuerzo extra. Incluso las personas cercanas pueden llegar a resultarte “demasiado” en ciertos momentos, y manejar las relaciones sociales se siente como una carga emocional que no puedes afrontar.

Además, quizás te enfades con quienes te apoyan o empieces a distanciarte de ellos. A menudo el aislamiento funciona como mecanismo de autoprotección, porque sientes que atender a los demás es demasiado pesado. Pero la paradoja es que, al hacerlo, tus redes de apoyo dejan de estar disponibles justo cuando más las necesitas.

Empiezas a dejar de cuidarte

El autocuidado suele ser de las primeras cosas que se resienten cuando estás agotado. Puedes posponer citas importantes, descuidar la alimentación o dejar tareas básicas para más tarde. No se trata de dejadez, sino de no tener energía suficiente para mantener incluso lo esencial. Por ejemplo, dejar de lavarte los dientes o no encontrar fuerzas para coger un par de calcetines limpios.

El cansancio mental puede afectar a tareas cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para combatir el agotamiento, es importante ir a la raíz del problema. Si la causa principal es física, como deficiencias nutricionales, problemas hormonales o condiciones de salud como la anemia o el hipotiroidismo, tu estado mental difícilmente mejorará hasta que abordes esos problemas. Cuidar tu cuerpo es el primer paso para recuperar energía y claridad mental.

Además, conviene dejar un margen entre tu gasto energético diario y tu límite máximo. En lugar de exigirte al máximo todo el tiempo, reserva espacio para los imprevistos antes de llegar al agotamiento. Esto puede ser difícil, sobre todo cuando sientes motivación por rendir al máximo o te presionas en un área concreta de tu vida. En cambio, si tu agotamiento proviene del trabajo, buscar ayuda específica puede ser clave.