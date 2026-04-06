De picores en la piel a costras y úlceras: los síntomas que alertan de la sarna

Una mujer afectada por la sarna (Freepik)

Existe un ácaro de tamaño microscópico capaz de meterse bajo la superficie de la piel para vivir, reproducirse y poner huevos. Cuando lo hace, provoca la sarna, una enfermedad de la piel que se propaga por contacto directo y prolongado, lo que facilita su transmisión en entornos como hogares, residencias o centros educativos.

La actividad que lleva a cabo este ácaro (poner los huevos, defecar...) desencadena una reacción del sistema inmunológico que da lugar a los síntomas característicos. La sarna se manifiesta principalmente por una intensa picazón en la piel, que suele agravarse durante la noche. Junto al picor, es habitual la aparición de erupciones cutáneas en distintas zonas del cuerpo, visibles como pequeñas protuberancias rojas.

Estas lesiones pueden organizarse en forma de líneas o surcos, especialmente entre los dedos, en las muñecas, los codos, las axilas y los genitales. El rascado continuo de las áreas afectadas puede derivar en úlceras, costras y heridas, que a su vez aumentan el riesgo de infecciones bacterianas secundarias y complican la evolución de la enfermedad.

Síntomas de la sarna

Uno de los síntomas más frecuentes y molestos es la picazón intensa en la piel, asegura la Clínica Universidad de Navarra. Este prurito suele empeorar durante la noche, cuando la actividad del ácaro aumenta. La sensación puede volverse tan persistente que interfiere con el sueño y afecta la calidad de vida de quien la padece. En muchos casos, la picazón es el primer signo de alerta y puede aparecer incluso antes de que se observen lesiones visibles.

Otro indicador típico son las erupciones cutáneas, que se presentan como pequeñas protuberancias rojas. Estas lesiones pueden confundirse con picaduras de insectos o reacciones alérgicas, lo que retrasa la identificación del problema. Sin embargo, su persistencia y distribución en el cuerpo suelen ofrecer pistas importantes para el diagnóstico.

La formación de surcos en la piel es un signo más específico de la sarna, pues reflejan los túneles excavados por los ácaros. Estas huellas suelen localizarse en áreas donde la piel es más delgada, como entre los dedos, las muñecas, los codos, las axilas y la zona genital. Aunque no siempre son fáciles de detectar a simple vista, su presencia es clave para confirmar la enfermedad.

Con el avance del cuadro, especialmente si no se trata a tiempo, puede aparecer la presencia de úlceras, costras y heridas, exponen los profesionales de la Clínica Universidad de Navarra. Estas lesiones son consecuencia directa del rascado constante provocado por la picazón intensa. Además de agravar la irritación, pueden facilitar la entrada de bacterias, generando infecciones secundarias que complican el tratamiento.

La sarna no solo afecta la piel, sino también el bienestar general de las personas. El malestar físico, sumado al estigma social que a veces acompaña a esta enfermedad, puede generar ansiedad o vergüenza. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de abordarla desde una perspectiva médica y sin prejuicios.

Un hombre paciente de sarna se rasca la piel (Freepik)

Cómo tratar y prevenir la sarna

El control de la sarna no se limita al tratamiento médico, sino que requiere medidas de higiene y prevención para evitar su propagación. Entre las más importantes se encuentra el lavado de la ropa y la ropa de cama a altas temperaturas, ya que esto elimina los ácaros y sus huevos. También es fundamental mantener una limpieza exhaustiva del hogar, aspirando superficies como colchones, alfombras y sofás, donde estos parásitos pueden alojarse con facilidad. Asimismo, evitar compartir objetos personales como toallas o prendas de vestir reduce significativamente el riesgo de contagio.

Por otro lado, el cuidado personal juega un papel clave en la prevención. Mantener las uñas cortas y limpias ayuda a evitar lesiones por rascado y limita la diseminación de los ácaros. A esto se suma la importancia de una buena higiene corporal, con lavado frecuente de manos y del cuerpo. Finalmente, evitar el contacto cercano con personas infectadas es esencial para frenar la transmisión, especialmente en entornos donde la convivencia es estrecha.