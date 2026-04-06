España

De picores en la piel a costras y úlceras: los síntomas que alertan de la sarna

Cuando los ácaros entran bajo la piel y ponen huevos, nuestro sistema inmune reacciona provocando una intensa picazón

Guardar
Una mujer afectada por la sarna (Freepik)
Una mujer afectada por la sarna (Freepik)

Existe un ácaro de tamaño microscópico capaz de meterse bajo la superficie de la piel para vivir, reproducirse y poner huevos. Cuando lo hace, provoca la sarna, una enfermedad de la piel que se propaga por contacto directo y prolongado, lo que facilita su transmisión en entornos como hogares, residencias o centros educativos.

La actividad que lleva a cabo este ácaro (poner los huevos, defecar...) desencadena una reacción del sistema inmunológico que da lugar a los síntomas característicos. La sarna se manifiesta principalmente por una intensa picazón en la piel, que suele agravarse durante la noche. Junto al picor, es habitual la aparición de erupciones cutáneas en distintas zonas del cuerpo, visibles como pequeñas protuberancias rojas.

Estas lesiones pueden organizarse en forma de líneas o surcos, especialmente entre los dedos, en las muñecas, los codos, las axilas y los genitales. El rascado continuo de las áreas afectadas puede derivar en úlceras, costras y heridas, que a su vez aumentan el riesgo de infecciones bacterianas secundarias y complican la evolución de la enfermedad.

Síntomas de la sarna

Uno de los síntomas más frecuentes y molestos es la picazón intensa en la piel, asegura la Clínica Universidad de Navarra. Este prurito suele empeorar durante la noche, cuando la actividad del ácaro aumenta. La sensación puede volverse tan persistente que interfiere con el sueño y afecta la calidad de vida de quien la padece. En muchos casos, la picazón es el primer signo de alerta y puede aparecer incluso antes de que se observen lesiones visibles.

Otro indicador típico son las erupciones cutáneas, que se presentan como pequeñas protuberancias rojas. Estas lesiones pueden confundirse con picaduras de insectos o reacciones alérgicas, lo que retrasa la identificación del problema. Sin embargo, su persistencia y distribución en el cuerpo suelen ofrecer pistas importantes para el diagnóstico.

La formación de surcos en la piel es un signo más específico de la sarna, pues reflejan los túneles excavados por los ácaros. Estas huellas suelen localizarse en áreas donde la piel es más delgada, como entre los dedos, las muñecas, los codos, las axilas y la zona genital. Aunque no siempre son fáciles de detectar a simple vista, su presencia es clave para confirmar la enfermedad.

Con el avance del cuadro, especialmente si no se trata a tiempo, puede aparecer la presencia de úlceras, costras y heridas, exponen los profesionales de la Clínica Universidad de Navarra. Estas lesiones son consecuencia directa del rascado constante provocado por la picazón intensa. Además de agravar la irritación, pueden facilitar la entrada de bacterias, generando infecciones secundarias que complican el tratamiento.

La sarna no solo afecta la piel, sino también el bienestar general de las personas. El malestar físico, sumado al estigma social que a veces acompaña a esta enfermedad, puede generar ansiedad o vergüenza. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de abordarla desde una perspectiva médica y sin prejuicios.

Un hombre con picor en la piel (Freepik)
Un hombre paciente de sarna se rasca la piel (Freepik)

Cómo tratar y prevenir la sarna

El control de la sarna no se limita al tratamiento médico, sino que requiere medidas de higiene y prevención para evitar su propagación. Entre las más importantes se encuentra el lavado de la ropa y la ropa de cama a altas temperaturas, ya que esto elimina los ácaros y sus huevos. También es fundamental mantener una limpieza exhaustiva del hogar, aspirando superficies como colchones, alfombras y sofás, donde estos parásitos pueden alojarse con facilidad. Asimismo, evitar compartir objetos personales como toallas o prendas de vestir reduce significativamente el riesgo de contagio.

Por otro lado, el cuidado personal juega un papel clave en la prevención. Mantener las uñas cortas y limpias ayuda a evitar lesiones por rascado y limita la diseminación de los ácaros. A esto se suma la importancia de una buena higiene corporal, con lavado frecuente de manos y del cuerpo. Finalmente, evitar el contacto cercano con personas infectadas es esencial para frenar la transmisión, especialmente en entornos donde la convivencia es estrecha.

Temas Relacionados

SarnaPielEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ni capitales, ni insultos ni frutas: los nombres prohibidos en España

La normativa nacional veta algunos nombres que pueden resultar ofensivos o confusos

Ni capitales, ni insultos ni frutas: los nombres prohibidos en España

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

Durante este primer paso en el litigio, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y las acusaciones ejercidas por la familia de José Luis Bárcenas y Podemos no han presentado ninguna cuestión previa

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 6 al 10 de abril: Pablo le confiesa su infidelidad a su hijo y Damián encara a Gabriel

La serie diaria de Antena 3 sigue añadiendo tensión al matrimonio de Pablo y Nieves y acerca cada vez más a Andrés y Valentina

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 6 al 10 de abril: Pablo le confiesa su infidelidad a su hijo y Damián encara a Gabriel

El inesperado giro de ‘La cárcel de los gemelos’: su final no era el final y desata la polémica

El reality de los hermanos Ramos sorprende con un desenlace alternativo y anuncia una nueva etapa que comienza el 14 de abril con reglas mucho más duras

El inesperado giro de ‘La cárcel de los gemelos’: su final no era el final y desata la polémica

Detienen en Toledo a un hombre que pasó un año escondido tras una agresión grave a su expareja

Había dificultado su localización evitando el uso de dispositivos electrónicos, dejando caducar sus documentos de identidad y limitando el contacto con el exterior

Detienen en Toledo a un hombre que pasó un año escondido tras una agresión grave a su expareja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria