La ropa interior influye en la fertilidad: una médica explica qué prendas que impiden la transpiración debes evitar

Una mujer sostiene un test de embarazo entre sus manos (Montaje Infobae)

La fertilidad femenina es la capacidad biológica de una mujer para concebir y llevar a término un embarazo. Este proceso depende de múltiples factores, entre ellos la edad, la salud general, el equilibrio hormonal y el estilo de vida. En este último aspecto, existe un factor que a menudo pasa desapercibido pero que tiene mucho que ver con la fertilidad: la ropa interior.

La elección de la ropa interior ha irrumpido recientemente en el debate sobre la salud reproductiva femenina, puesto que algunas prendas pueden perjudicar la fertilidad femenina. Así lo asegura la doctora Beatriz Iruretagoyena en un vídeo difundido en sus redes sociales (@beaconcibe), donde compara el impacto de unas bragas de algodón y unas bragas de licra.

El material con el que está fabricada la ropa interior no solo afecta a la comodidad, sino también al equilibrio del entorno íntimo femenino. Según la experta, el algodón presenta ventajas claras: “Esta braga es de algodón, es respetuosa con tu zona íntima, permite la transpiración y no afecta a tu sistema hormonal”. Esta capacidad de transpiración resulta clave, ya que contribuye a mantener una temperatura y humedad adecuadas, factores que influyen en la salud vaginal.

Los efectos adversos de la ropa interior de licra

Frente al algodón, las bragas cuyo material es sintético pueden tener un efecto en la fertilidad de la mujer, puesto que afecta a la “regulación hormonal y no deja transpirar”. La falta de ventilación y la posible presencia de sustancias químicas en este tipo de tejidos han generado preocupación entre especialistas, especialmente en lo que respecta a los llamados disruptores endocrinos.

“Hay un montón de estudios en los que se demuestra que las bragas de licra disminuyen la progesterona”, afirma la doctora Iruretagoyena. La progesterona es una hormona esencial en el ciclo menstrual y en la implantación del embarazo, por lo que cualquier alteración en sus niveles podría tener implicaciones en la fertilidad.

Las madres solteras sufren más riesgo de pobreza: “No podemos vivir con una jornada reducida, necesitamos recursos”.

Para ilustrar esta idea, la doctora menciona un experimento concreto: “De hecho, se hizo hace poco un estudio muy interesante con perras”. En este estudio, explica, se dividió a los animales en varios grupos según el tipo de prenda utilizada: “A algunas perras se les puso una braga de licra, a otras perras se les puso una de algodón, otras una de lana y otras no llevaron ninguna”.

Los resultados de este estudio, según relata, fueron sorprendentes: “El grupo de las perras que estuvo con las bragas de licra no logró el embarazo durante ese periodo, mientras que la lana, el algodón o no llevar nada no afectó a su fertilidad”. No obstante, la muestra del estudio fue reducida y se llevó a cabo en animales y no en personas.

Aun así, la doctora Iruretagoyena considera que estos hallazgos invitan a reflexionar sobre el impacto acumulativo de los hábitos diarios. “Esto nos da a entender por qué nuestra fertilidad se daña con los pequeños gestos del día a día”, señala, poniendo el foco en decisiones aparentemente insignificantes como la elección de la ropa.