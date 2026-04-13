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De Guindos tiene la solución al problema de la vivienda en España: “Hay que modificar la regulación del alquiler”

El vicepresidente del BCE considera que en nuestro país existe parque de vivienda y lo que hay que hacer es ponerla en el mercado, “y para eso la regulación es fundamental”

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El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Concha Ortega Oroz / Europa Press
El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Concha Ortega Oroz / Europa Press

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha puesto el foco en uno de los mayores problemas económicos de España: la vivienda. Y lo ha hecho con un mensaje claro y directo: la solución pasa por cambiar la regulación del alquiler. Durante su intervención en el foro económico Wake Up! Spain, el exministro ha subrayado que el “primer paso” para resolver la crisis habitacional es modificar las normas que rigen el mercado del alquiler.

Considera que España no tiene un problema de falta de viviendas, sino de cómo estas llegan o no al mercado. De Guindos ha insistido en que el país cuenta con un parque de vivienda suficiente, pero que gran parte no está disponible para alquiler. La razón, a su juicio, está en una regulación que no incentiva a los propietarios a poner sus inmuebles en el mercado: “Lo fundamental es que esas viviendas salgan al mercado, y para eso la regulación es clave”, ha defendido.

Este enfoque apunta directamente a una de las críticas más repetidas por los expertos: la normativa actual puede estar desincentivando la oferta en lugar de ampliarla.

Más población y más presión sobre la vivienda

El vicepresidente del BCE también ha vinculado el problema de la vivienda con el crecimiento demográfico, especialmente por el aumento de la inmigración. He incidido en que este fenómeno ha sido “beneficioso para España” y explica más del 50% del crecimiento económico reciente. Sin embargo, también ha incrementado la demanda de vivienda. Este desequilibrio entre oferta y demanda es, en su opinión, uno de los factores que está impulsando el alza de precios.

La falta de oferta tiene consecuencias directas, según De Guindos, entre las que destaca, precios más altos y mayores dificultades de acceso, especialmente para los jóvenes. En su opinión, esta situación no solo afecta al bienestar social, sino también al funcionamiento del mercado laboral.

La dificultad para encontrar vivienda en determinadas zonas está complicando la movilidad de los trabajadores, lo que a su vez limita la asignación eficiente de la mano de obra. Pese a este problema, el vicepresidente del BCE ha destacado buena la situación de la economía española, con un sistema financiero saneado y con más competitividad que la que tenía, pero ha reconocido que tiene “cuellos de botella” que pueden frenar el crecimiento, siendo la vivienda uno de los más importantes.

Este diagnóstico sitúa el acceso a la vivienda como un reto estructural, más allá de una simple cuestión social.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

El papel de los fondos europeos

En su intervención, De Guindos también se ha referido a los fondos europeos Next Generation EU. Cree que en España han tenido un impacto muy positivo, especialmente porque la mayoría de estos recursos no son reembolsables.

Sin embargo, ha admitido que se están analizando los retrasos en su implementación en algunos países, lo que podría estar limitando su efectividad.

Otro de los puntos que ha abordado es la necesidad de mantener bajo control los costes empresariales para preservar la competitividad. Además, ha advertido del riesgo de deterioro de los servicios públicos ante el crecimiento de la población, lo que podría generar tensiones sociales y políticas.

En este sentido, ha alertado de que estos factores pueden contribuir a una mayor fragmentación política si no se gestionan adecuadamente.

Riesgo del crédito privado

De Guindos también ha subrayado que “el crédito privado es el principal riesgo para la estabilidad del sistema financiero”, debido a que los actores en este ámbito son “opacos, tienen un elevado apalancamiento y están interconectados con los bancos”.

No obstante, ha reconocido que la situación en capital y liquidez del sistema bancario europeo es buena y no ha habido “ningún accidente”, como ocurrió en 2023 con la quiebra de Credit Suisse o las crisis de bancos regionales en Estados Unidos, aunque los bancos sí han sufrido en los mercados.

Ha precisado que los mercados han ido descontando una situación muy benigna que no se está cumpliendo estrictamente y se han producido ajustes en las valoraciones de los bancos, aunque los mercados se han comportado con relativo orden, “mucho mejor que en la pandemia”.

Sobre el impacto de la guerra de Irán, ha dicho que va a depender muchísimo de la evolución del conflicto, pero ya ha habido un impacto negativo porque va a reducir la actividad económica y va a incrementar la inflación.

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