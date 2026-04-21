Alemania consigue que Estados Unidos le venda su sistema de combate con ocho buques y será el primer europeo en tener el ‘Aegis MK 6 MOD X’

Buque de EEUU con sistema de combate Aegis (REUTERS/Baz Ratner/File Photo)

El Gobierno de Alemania ha formalizado la compra de ocho buques equipados con el sistema de combate Aegis MK 6 MOD X tras recibir la aprobación del Departamento de Estado de Estados Unidos. La operación, valorada en 11.900 millones de dólares, incluye equipos de apoyo y asistencia técnica, así como un conjunto de tecnologías avanzadas que incrementarán la capacidad defensiva de la marina alemana.

Según informó el Departamento de Estado de EEUU, esta transacción ha sido aprobada y convertirá a Alemania en el primer país europeo que desplegará este sistema de combate naval estadounidense de última generación. La notificación al Congreso estadounidense, difundida el 17 de abril de 2026 por la Oficina de Asuntos Político-Militares, detalla que Alemania solicitó la adquisición de ocho unidades.

Aviones de combate de la Fuerza Aérea turca despegaron desde diferentes bases para llevar a cabo con éxito un vuelo de entrenamiento sobre el Mar Negro. La misión forma parte de las actividades de preparación y coordinación aérea en la región.

Un paso importante para la defensa alemana

El paquete del sistema integrado incluye varios radares de exploración y un sistema de navegación inercial, que permite calcular la posición, orientación y velocidad de un vehículo en tiempo real. Otros de sus componentes son los sistemas de lanzamiento vertical MK 41 Baseline VIII, nueve procesadores de mando y control, 10 sistemas de distribución de información multifuncionales, nueve montajes de cañones MK 45 y tres sistemas de guerra electrónica AN/SLQ-32(V)6.

Para completar la modernización, se añaden elementos como el programa informático del Sistema Integrado de Combate, equipos de identificación amigo o enemigo con capacidad Mod 5/S, aplicaciones criptográficas y sistemas de mando global para el ámbito marítimo. Además, el paquete incluye soporte técnico, capacitación, repuestos, documentación técnica y asistencia logística tanto del Gobierno estadounidense como de contratistas privados.

El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

Un salto tecnológico para la marina alemana

El Departamento de Estado estadounidense destaca que la venta “respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos”, reforzando la seguridad de un aliado estratégico de la OTAN. La interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses y aliadas se presenta como uno de los principales beneficios del acuerdo.

La incorporación del sistema Aegis MK 6 MOD X permitirá a las fuerzas marítimas de Alemania afrontar amenazas actuales y futuras. Esta actualización fortalecerá la defensa nacional y la cooperación dentro de la Alianza, dotando a la flota alemana de una infraestructura alineada con los estándares más avanzados de la industria militar. El acuerdo no solo eleva la capacidad de defensa alemana, sino que también contribuye a la estabilidad política y al progreso económico en Europa.

Por ello, ambos países defienden que se trata de un avance para todas las partes, a pesar de que no atraviesen el mejor momento de su relación, al igual que le ocurre al resto de Europa con Donald Trump. La presencia de una oficina de enlace extranjera y servicios asociados facilitará la integración de la nueva tecnología en la marina alemana. La aprobación de esta venta militar marca un nuevo capítulo en la cooperación entre Alemania y Estados Unidos en materia de defensa.

El contrato identifica a Lockheed Martin Corporation y RTX Corporation como los principales proveedores de los sistemas y servicios. La entrega de hardware, software y formación se realizará de manera escalonada, incluyendo soporte para el desarrollo y pruebas en instalaciones de Estados Unidos.