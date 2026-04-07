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Esto dice la ley sobre quitar los muebles del casero en un piso del alquiler

La clave está en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula este tipo de situaciones y establece los derechos y obligaciones tanto del inquilino como del arrendador

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Televisor en buen estado en el living - (Imágen Ilustrativa Infobae)
Imagen de archivo de un televisor en una sala de estar con muebles cásicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontrar un piso de alquiler que encaje con tus necesidades no siempre es fácil, y uno de los aspectos que más dudas genera es el mobiliario. Muchos inquilinos se preguntan si pueden retirar los muebles del casero para adaptar la vivienda a su gusto o aprovechar su propio mobiliario. La respuesta, aunque sencilla en apariencia, tiene matices legales importantes que conviene conocer antes de tomar cualquier decisión que pueda generar conflictos con el propietario.

La clave está en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula este tipo de situaciones y establece los derechos y obligaciones tanto del inquilino como del arrendador. En este sentido, la norma deja claro que no se pueden realizar modificaciones en la vivienda sin el consentimiento del propietario. Y esto incluye también el mobiliario, que forma parte de los elementos accesorios del inmueble cuando este se alquila amueblado.

El punto de partida siempre será el contrato de alquiler. Si en el anuncio y en el contrato se especifica que la vivienda se entrega amueblada, esos muebles forman parte del acuerdo entre ambas partes. Por tanto, el inquilino está obligado a mantenerlos durante la duración del arrendamiento y a devolverlos en las mismas condiciones en las que los recibió.

Esto implica que no se pueden retirar, sustituir o desechar sin autorización expresa del casero. De hecho, hacerlo sin permiso podría considerarse un incumplimiento contractual, con posibles consecuencias legales o incluso económicas para el arrendatario. En la práctica, esto significa que el mobiliario no es un elemento decorativo libre, sino una parte más del alquiler.

Sumar reivindica su acción en el Gobierno, pero necesita sacar adelante el decreto de los alquileres en el Congreso.

¿Se pueden quitar los muebles?

La respuesta es sí, pero con una condición fundamental: contar con el consentimiento del propietario. Si el casero acepta, se puede pactar que retire los muebles, que los almacene o incluso que autorice al inquilino a hacerlo por su cuenta. En estos casos, es muy recomendable solicitar un permiso por escrito, donde se detalle qué muebles se retiran y qué se hará con ellos.

Si el propietario no autoriza la retirada de los muebles, el inquilino no puede quitarlos. En ese caso, deberá convivir con ellos durante el tiempo que dure el contrato o buscar soluciones alternativas que no impliquen su eliminación. Algunas opciones pasan por reorganizar el espacio, añadir elementos decorativos propios o incluso cubrir ciertos muebles para adaptarlos mejor al estilo personal.

Lo que ocurre en la práctica

En la realidad, muchos propietarios están abiertos a negociar, especialmente si el inquilino muestra interés en cuidar la vivienda o firmar un contrato de larga duración. En estos casos, es posible llegar a acuerdos flexibles que beneficien a ambas partes.

Por ejemplo, el casero puede aceptar retirar algunos muebles menos importantes o permitir modificaciones parciales. Todo dependerá de la disposición de ambas partes y de la comunicación que se establezca desde el principio.

En cualquier caso, la recomendación general es hablar siempre con el propietario antes de tomar cualquier decisión. La negociación y la transparencia suelen ser la mejor vía para evitar conflictos y encontrar soluciones adaptadas a cada situación.

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