Diego Maradona Jr. criticó la actuación de Argentina y dejó una contundente frase sobre la comparación entre su padre y Lionel Messi

Diego Maradona Jr. criticó a los que comparan a su padre con Lionel Messi

Es constante la comparación entre Diego Maradona y Lionel Messi. Ambos son ídolos argentinos, zurdos y dueños de una habilidad sin igual que los convirtieron en los mejores de la historia. Jugaron en épocas diferentes y en en ocasiones el debate no resiste análisis debido a que se trata de dos etapas del fútbol, cada una con sus matices. Sobre este tema se refirió Diego Maradona Junior, el hijo más grande del recordado Diez.

Javier Mascherano contó detalles del liderazgo que ejerce Lionel Messi en la selección argentina El Jefecito analizó el presente de la Albiceleste y se refirió a la figura del capitán del combinado nacional VER NOTA

Al ser consultado sobre el tema, el ex futbolista de 36 años echó por tierra la comparación: “La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes, pero no quiero tirarle la cruz de inmediato a él (Lionel)”, sentenció en diálogo con el streaming de Marte Sport Live, un medio napolitano.

Diego también habló sobre la derrota de la Argentina ante Arabia Saudita en su estreno en el Mundial Qatar 2022. “Estoy destrozado por esta derrota. Me cuesta creer que todo esto realmente sucedió. Perder ante Arabia Saudita es una locura. Tenían bastante miedo. El fútbol es así. Vienen a ti. A veces sucede que pierdes incluso contra oponentes mucho más débiles”, confesó.

Diego Armando Maradona y su hijo en el Partido por la Paz de 2016 (Photo by Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)

Junior nació en Italia el 20 de septiembre de 1986 y fue fruto de la relación entre el astro argentino y Cristiana Sinagra. Luego de 21 años, Maradon lo reconoció como su hijo. De hecho en los últimos tiempos del Pelusa tuvieron una afectuosa relación y Diego Jr. llegó a presentarle a su familia en Italia.

El “equipo de las pecheras” que paró Scaloni antes del debut de la Argentina en el Mundial Qatar 2022 En la práctica de este sábado, hubo 10 futbolistas que apuntan a ser titulares contra Arabia Saudita. Messi se entrenó diferenciado VER NOTA

En agosto de 2020, en plena pandemia de COVID-19, en una entrevista con el medio catalán Sport, afirmó: “Maradona es el Dios del fútbol y Leo es el mejor entre los seres humanos. Messi es un fenómeno, pero nadie es comparable con mi padre no se puede comparar a terrestres con extraterrestres”.

En abril de este año, en declaraciones consignadas por Marca, aseveró: “Me puse muy contento cuando (Messi) logró ganar la Copa América con la Selección, así mucha gente se calla la boca. Nosotros somos difíciles, porque tuvimos a Messi y un montón de años no supimos disfrutarlo”.

Cristiana Sinagra y Diego Junior (Crédito: Revista Gente) / Diego Jr. y Diego Maradona

En 1993 un tribunal confirmó la paternidad de Maradona sobre Diego Jr., pero el primer encuentro entre ambos fue en 2003. Maradona, no obstante, demoró más años para reconocer a su hijo, algo que ocurrió en 2007 cuando aceptó ser padre de Diego Jr.

La increíble publicidad para Qatar 2022 que reúne a todas las versiones de Lionel Messi en los Mundiales Adidas lanzó un breve comercial para las redes sociales donde el astro argentino se reencuentra con él mismo en las cuatro ediciones que disputó de este prestigioso torneo VER NOTA

“Diego me pidió muchas veces perdón, pero yo me enojaba con él, le decía: ‘Basta de pedirme perdón’. Si yo busqué toda la vida a mi viejo sabía que lo tenía que perdonar. Si no, era inútil. Yo quería estar con él. Desde el primer momento dijimos: ‘El pasado es pasado, no podemos hacer nada. Vivimos el presente y tratemos de tener una relación muy buena en el futuro’”, explicó Diego Jr. en una entrevista en Radio Del Plata.

Diego Jr. siempre siguió de cerca todo lo que acontece con la selección argentina y este sábado volverá a alentarla este sábado cuando se enfrente a México por la segunda fecha del Grupo C en una final para intentar acomodarse en la zona y buscar la clasificación a los octavos de finla.

Seguir leyendo: