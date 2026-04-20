Descubren las cisternas de unas viviendas púnicas mientras excavaban un solar en Cartagena

Excavaciones en Cartagena, Murcia (cmmarqueologia)

La excavación realizada en un solar de la calle Subida San Diego, en la ciudad murciana de Cartagena, ha sacado a la luz los restos de unas cisternas que pertenecían a unas antiguas viviendas púnicas. El hallazgo se ha producido durante los trabajos previas a la construcción de una nueva residencia de estudiantes que la empresa Profusa planea desarrollar en dicha parcela.

Estos trabajos realizados por CMM Arqueología han llegado hasta los dos metros de profundidad, permitiendo a los investigadores remontarse hasta la época cartaginesa. Entre los elementos descubiertos destaca la presencia de dos cisternas de agua de estilo ‘a bagnerola’, muy similares a una bañera y empleadas para abastecer las viviendas a las que pertenecían. Según ha explicado la arqueóloga Carmen Martínez a La Verdad, la capa correspondiente a la época romana ha sido completamente arrasada, lo que ha facilitado el acceso directo a vestigios más antiguos.

La iniciativa arqueológica comenzó a principios de año y se desarrolla a poca distancia de los restos del Decumano, que actualmente permanecen visibles por intervención directa del Ayuntamiento. La empresa CMM Arqueología ofrece en sus redes sociales las actualizaciones sobre el avance de las actuaciones. El equipo sigue analizando si los cimientos hallados pertenecen a una o a dos viviendas de la antigua Qart Hadast. Las cisternas detectadas en el solar se asemejan a otras encontradas en la zona del Molinete.

Todo lo que se sabe del hallazgo de las cisternas púnicas

Los avances del hallazgo están siendo comunicados de forma continuada a la Consejería de Cultura. Actualmente, el departamento dirigido por la consejera Carmen Conesa está a la espera de recibir un informe completo sobre los vestigios encontrados. Una vez evaluada la documentación, se decidirá de manera oficial si los restos deben conservarse y bajo qué condiciones. La arqueóloga Carmen Martínez ha asegurado que los trabajos continuarán al menos tres meses, habiéndose retrasado por las lluvias. Aún queda por excavar todo el sector occidental de la parcela, según la experta.

Esta excavación se lleva a cabo en un contexto de creciente demanda de alojamientos universitarios en la ciudad de Cartagena. La empresa Profusa prevé resolver parte de esta carencia levantando una residencia de estudiantes en el terreno en el que ahora se está produciendo la intervención arqueológica.

Actualmente, en Cartagena existe una sola residencia situada en la calle Sor Francisca Armendáriz, en las antiguas oficinas municipales, mientras otros proyectos privados están en desarrollo en Los Dolores y en el paseo Delicias, del barrio de Santa Lucía.

Cerca del lugar se produjo un derrumbe

En las últimas semanas, se han completado excavaciones en otras parcelas ubicadas en la calle Mayor, de propiedad del promotor Tomás Olivo y con acceso por la calle Escorial. Dichos trabajos han permitido identificar muros de época tardorromana y el Gobierno regional aguarda también el informe definitivo para ponderar la conservación de estos restos.

Restos arqueológicos de La Rambla de Barcelona. (Europa Press)

A pocos metros del lugar del hallazgo, en octubre de 2025, se derrumbó la valla de protección que circunda el yacimiento arqueológico del Decumano Máximo, situado en la plaza de la Merced en Cartagena. El suceso llevó al Ayuntamiento de Cartagena a anunciar la instalación de un nuevo cercado para garantizar la conservación del enclave.

La zona afectada por el incidente corresponde al cerramiento que hasta entonces permitía, gracias a sus paneles transparentes, que los peatones contemplasen los restos arqueológicos del Decumano mientras transitaban por la vía pública. El derrumbe se originó después de que una rama de pino de más de diez metros de altura se desprendiera y cayera sobre la estructura durante las tormentas que azotaron la ciudad la semana anterior.