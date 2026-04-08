España

Murcia busca a una niña de dos años desaparecida hace dos semanas

La policía investiga la desaparición como un posible caso de sustracción parental

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Cartel difundido sobre la desaparición de Marcela M.N, donde aparece su foto y descripción.
Cartel difundido sobre la desaparición de Marcela. (Centro Nacional de Personas Desaparecidas)

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha emitido una alerta por la desaparición de una niña de dos años en Murcia. La familia de la menor, identificada como Marcela M.N., desconoce su paradero desde el pasado 26 de marzo, hace casi dos semanas.

La Policía Nacional ha asumido la investigación de los hechos y, por el momento, no ha facilitado más detalles sobre las circunstancias de la desaparición. Según han confirmado fuentes policiales a EFE, la hipótesis principal del caso es una posible sustracción parental por parte de uno de los progenitores.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha descrito a la menor como una niña de complexión delgada y 80 centímetros de altura. Sus ojos son de color marrón y tiene el pelo castaño, aunque no especifican su longitud. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para recabar cualquier pista que pueda ayudar a su localización.

400 sustracciones de menores en 2025

La sustracción de menores es un delito tipificado en el artículo 225 bis del Código Penal. La normativa española castiga con penas de prisión de dos a cuatro años al “progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor”. Se considera como sustracción el traslado del menor de edad de su lugar de residencia sin el consentimiento del otro progenitor o de su tutor legal, ya sea dentro o fuera del país.

Los datos del Informe Anual de Personas Desaparecidas muestran que, durante el 2025, se registraron 453 sustracciones de menores en el país, un ligero incremento respecto al 2024. Desde el 2010, un total de 5.598 menores habrían sido sustraídos por sus progenitores, según los mismos datos.

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