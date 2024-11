Patrones de apego y amor no correspondido: qué es y cómo identificarlo según los expertos

El amor no correspondido puede afectar profundamente la confianza y las futuras decisiones en relaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde canciones hasta películas y novelas, el amor no correspondido es un tema recurrente que toca algo profundo en todos: ese deseo de ser vistos y amados que, cuando no es recíproco, se convierte en dolor y frustración. Todos hemos escuchado historias de alguien que se enamoró sin ser correspondido, algunas en las que el rechazo y la falta de reciprocidad pesan, dejando un vacío que afecta la autoestima y puede influir en las relaciones futuras.

Este tipo de amor surge cuando alguien siente un afecto intenso o incluso una atracción romántica, pero la persona objeto de sus sentimientos no comparte ni reconoce el mismo interés. Según PsychCentral, el amor no correspondido se presenta como un desbalance emocional en el que una persona anhela una conexión que, del otro lado, simplemente no existe.

Los tipos de amor no correspondido

De acuerdo con el psicólogo Mark Travers, de Psychology Today, el amor no correspondido no siempre sigue un mismo patrón y puede adoptar diferentes formas según el contexto y las personas involucradas. Travers identifica cinco tipos principales de este fenómeno, cada uno con sus propios desafíos y matices emocionales.

Amor parasocial: Este tipo ocurre cuando una persona desarrolla sentimientos por alguien inalcanzable, como una celebridad o figura pública. Se trata de una conexión unidireccional, donde la persona siente una cercanía ilusoria, sin posibilidad de reciprocidad.

Enamoramiento de alguien “cercano” : Se refiere a la atracción por alguien que se encuentra físicamente próximo, como un colega de trabajo o un conocido de un círculo social. Aquí, aunque haya cierta interacción, la otra persona puede no tener interés en profundizar la relación o ni siquiera ser consciente de los sentimientos que se le tienen.

Persecución de una conexión romántica : En este caso, una persona intenta activamente iniciar una relación romántica mediante gestos, invitaciones o detalles, a pesar de que el destinatario de esos esfuerzos no comparta el mismo interés.

Añoranza por alguien del pasado : Aquí los sentimientos no desaparecen después de una ruptura, y la persona continúa deseando a una expareja que ya ha avanzado y, en muchos casos, está en una nueva relación.

Relación amorosa desigual: Este tipo se da dentro de una relación en la que uno de los involucrados siente mucho más afecto o invierte más esfuerzo que el otro. Este desbalance genera una dinámica en la que uno de los miembros se ve atrapado en una situación emocionalmente insatisfactoria.

Efectos emocionales del amor no correspondido

Experimentar amor no correspondido no es solo enfrentar un rechazo; es también una vivencia que puede dejar marcas profundas en la autoestima y en la forma de relacionarse. Amar sin ser correspondido genera sentimientos de frustración, inseguridad y, en ocasiones, vergüenza. Esta falta de reciprocidad puede hacer que la persona se cuestione su valor, afectando la confianza en sí misma y sembrando dudas sobre su capacidad para ser amada. Según expertos, la acumulación de estos sentimientos puede influir en futuras relaciones, ya que la persona podría adoptar un enfoque más defensivo o, por el contrario, repetir patrones de relaciones desequilibradas.

Además, según el especialista, el amor no correspondido suele derivar en una forma de duelo emocional, puesto que la persona necesita dejar atrás una relación idealizada y las expectativas que había depositado en ella. Procesar esta experiencia, aunque doloroso, puede llevar a un fortalecimiento emocional y a una comprensión más clara de sus propias necesidades afectivas.

Perspectiva de apego y amor no correspondido

Los patrones de apego, que se desarrollan desde la infancia, también juegan un rol importante en las experiencias de amor no correspondido. La psicoterapeuta Amber Robinson explica que las personas con un estilo de apego inseguro suelen mostrar una tendencia a buscar vínculos con personas emocionalmente inaccesibles o no disponibles. Esto se debe a que el apego inseguro, producto de traumas de abandono, baja autoestima o experiencias de rechazo en la infancia, puede generar una preferencia inconsciente hacia relaciones desbalanceadas.

Según Robinson, trabajar en comprender el propio estilo de apego, a través de la terapia y la introspección, es clave para romper el ciclo del amor no correspondido. Terapias como la enfocada en las emociones (EFT) o el estudio de la teoría del apego permiten identificar patrones y modificar las respuestas emocionales. La reflexión y el crecimiento personal no solo ayudan a sanar, sino que también aumentan las posibilidades de formar relaciones más saludables y equilibradas en el futuro.

Consejos para lidiar con el amor no correspondido

Superar el amor no correspondido es un proceso que requiere paciencia, autoconocimiento y, en muchos casos, apoyo emocional. De acuerdo con Verywell Mind y PsychCentral, existen estrategias efectivas para afrontar el dolor emocional y avanzar hacia un bienestar afectivo:

Reflexionar sobre las necesidades: Identificar qué se busca y se necesita en una relación ayuda a entender mejor por qué surge el amor no correspondido. Conocer las propias expectativas permite también reconocer relaciones potencialmente desbalanceadas y evitar patrones de dependencia emocional. Establecer límites claros: Poner límites en las interacciones con la persona en cuestión es fundamental para protegerse emocionalmente. Evitar contactos innecesarios, dejar de seguirla en redes sociales o limitar la comunicación puede ayudar a reducir la intensidad de los sentimientos y facilitar el desapego. Tomarse un tiempo para el duelo: La experiencia de rechazo puede sentirse como una pérdida real, por lo que es válido pasar por un proceso de duelo. Permitirse experimentar esta tristeza y procesarla es esencial para poder avanzar sin cargar con resentimientos o expectativas no cumplidas. Invertir en uno mismo: Canalizar la energía hacia actividades que refuercen el bienestar personal es clave. Esto puede incluir desarrollar habilidades, practicar pasatiempos, enfocarse en el crecimiento personal o cultivar amistades que aporten equilibrio y apoyo. Buscar nuevas relaciones y apoyarse en quienes te rodean: Acercarse a amigos y familiares ayuda a restaurar la conexión emocional y proporciona distracción. Además, abrirse a nuevas personas puede brindar la oportunidad de formar vínculos que sí sean recíprocos y satisfactorios.