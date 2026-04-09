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El dron Reaper del Ejército del Aire de Francia prueba con éxito el misil Hellfire contra amenazas aéreas

Esta novedad amplía la defensa aérea francesa al complementar al Rafale, Fennec y los sistemas tierra-aire MAMBA y VL MICA

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Un dron Reaper del Ejército del Aire incorpora el misil Hellfire para usarlo contra amenazas aéreas (Ministerio de las Fuerzas Armadas)
El dron Reaper del Ejército del Aire incorpora el misil Hellfire (Ministerio de las Fuerzas Armadas)

La innovación tecnológica en defensa aérea avanza en Francia tras la exitosa prueba del misil Hellfire lanzado desde un dron MQ-9 Reaper del Ejército del Aire. La integración de un misil de sus características en este dron supone un salto cualitativo para la defensa aérea del país, al adaptar una munición inicialmente concebida para objetivos en tierra a un contexto de combate aéreo.

La prueba, desarrollada en el campo de tiro de la isla de Levant (Var) con apoyo de la Dirección General de Armamento (DGA), dota a las fuerzas armadas francesas de una capacidad operativa novedosa para responder a amenazas en el espacio aéreo. Según el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el éxito del test abre una nueva fase en la que la defensa aérea francesa contará con soluciones más versátiles y ajustadas frente al aumento de drones en los conflictos actuales.

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Un nuevo enfoque contra la amenaza de drones

El dron Reaper, equipado con una cámara térmica de alta definición, permite a las tripulaciones identificar y clasificar amenazas en tiempo real, lo que supone una ventaja en espacios aéreos densos o saturados. La capacidad de vigilancia prolongada del Reaper sobre una zona amplia otorga persistencia en el campo de batalla, y la nueva función antidrones refuerza la protección de infraestructuras críticas y tropas desplegadas.

Para explorar todas las posibilidades de defensa ante drones hostiles, el Centro de Experticia Aérea Militar (CEAM), con el apoyo de la DGA, impulsó las pruebas con el misil Hellfire sobre objetivos aéreos. Esta colaboración técnica ha permitido adaptar procedimientos y entrenar a los equipos para la nueva función, ampliando la gama de respuestas ante amenazas diversas.

El dron MQ-9 Reaper es dirigido desde tierra por un equipo de cuatro personas, el piloto, el operador de sensores, el oficial de inteligencia y el especialista en imágenes. Esta estructura permite un análisis táctico en tiempo real y asegura una respuesta ágil ante incidentes en zonas sensibles. La operación exitosa de las pruebas con Hellfire refuerza la capacidad de las fuerzas francesas para apoyar a unidades en despliegue y proteger espacios estratégicos.

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Integración en el sistema de defensa

La incorporación del Reaper a la defensa aérea en profundidad (LAD) se suma a otros recursos ya operativos en las fuerzas armadas francesas. El caza Rafale se encarga de la interceptación a alta velocidad, el helicóptero Fennec actúa frente a amenazas lentas o a baja altitud, y sistemas tierra-aire como el MAMBA (SAMP/T) y el VL MICA cubren distancias cortas y medias. El Reaper, gracias a sus sensores y misiles Hellfire, puede interceptar objetivos de tamaño intermedio a baja y media altitud, y su discreción y autonomía permiten actuar en un radio amplio.

Actualmente, las fuerzas francesas trabajan en nuevas pruebas con drones específicamente diseñados para contrarrestar otros drones, con el objetivo de complementar el sistema de defensa existente. Así, la integración del Reaper en esta función subraya la apuesta de Francia por una defensa aérea ampliada y multinivel, que se adapta a los desafíos tecnológicos y operativos de los actuales teatros de operaciones.

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