Jordi Évole se sincera sobre su divorcio en ‘Lo de Évole’: “Todavía tengo libros míos en casa de mi ex”

Jordi Évole en la presentación de 'Lo de Évole' (ATRESMEDIA).

El periodista Jordi Évole ha sorprendido al abrir una ventana poco habitual a su vida privada, un terreno que siempre ha mantenido al margen de los focos. Acostumbrado a ser quien hace las preguntas, esta vez ha sido él quien ha dejado entrever algún aspecto más personal durante una conversación con el escritor Juan José Millás en la última entrega de Lo de Évole. Un encuentro marcado por la cercanía y las confesiones inesperadas.

Durante años, la trayectoria sentimental del presentador ha permanecido prácticamente en la sombra. Se sabe que mantuvo una relación con la fotógrafa Esther Delgado, con quien contrajo matrimonio en 2007 y tuvo un hijo en común. Su historia comenzó mucho antes, en las aulas de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ambos cursaban Comunicación Audiovisual. Sin embargo, tras más de una década juntos, la pareja decidió poner fin a su relación en 2019, cerrando así una etapa que había nacido en la juventud y crecido en paralelo a sus respectivas carreras. Además, actualmente mantiene una relación con la exdiputada de la CUP en el Parlamento catalán Anna Gabriel, según Lecturas.

Pese a tratarse de la ruptura de su vida, Évole apenas había hecho referencias públicas a ella hasta ahora. Su intervención en Lo de Évole cambia esa dinámica, dejando ver una faceta más íntima del comunicador. El contexto, una entrevista sin guion en la casa asturiana de Millás, propició un ambiente cómodo en el que sus habituales barreras comenzaron a diluirse.

El encuentro, planteado inicialmente como una conversación sobre la trayectoria y las ideas del escritor, derivó poco a poco hacia terrenos más personales. Millás, consciente del estilo del periodista, no dudó en bromear sobre su método: “Esto es una conversación, no un interrogatorio. Tú montas estos tinglados de tres días de convivencia y la gente baja la guardia y le sacas los hígados. Hay que llevar cuidado contigo. Tengo pudor. Y yo creo que tú lo que buscas es una ruptura... Que está bien, tus entrevistas las veo porque me gustan. Pero hay que defenderse un poco de ti, porque en una de esas no sabes lo que estás diciendo”.

Ese cruce de reproches en tono humorístico abrió la puerta a hablar, precisamente, de rupturas sentimentales. Fue entonces cuando Évole, sin entrar en demasiados detalles, dejó una de las confesiones más comentadas de la entrevista: “Todavía tengo libros míos en casa de mi ex”. Una frase breve, pero cargada de significado, que sorprendió por venir de alguien tan reservado con su vida privada.

La reacción de Millás no se hizo esperar. Tirando de intuición, le preguntó directamente: “¿Eso es que no te has ido del todo?”. Pero lejos de aclarar el fondo de la cuestión, el periodista optó por devolver la pelota con humor: “¿Me estás psicoanalizando tú a mí?”, respondió entre risas, evitando profundizar en una interpretación más emocional.

Juan José Millás y Jordi Évole en 'Lo de Évole' (ATRESMEDIA).

El divorcio de Millás

Más allá de esta anécdota, la conversación avanzó hacia una reflexión más amplia sobre las separaciones. “A veces tengo la sensación de que con los divorcios o con las separaciones lo tratamos con una cierta frivolidad. (...) Parece que tiene algo de festivo”, compartió el presentador. Una apreciación que contrastó con la respuesta del escritor, más contundente: “Hombre, siempre es doloroso”.

Para Millás, el asunto fue incluso más traumático, recordando que su experiencia estuvo marcada por un contexto muy distinto al actual: “Nosotros fuimos la primera generación que se separó”. Según explicó, en aquel momento “no había experiencia” ni referentes claros sobre cómo afrontar una ruptura, lo que añadía una dificultad extra a una situación ya de por sí compleja.

Uno de los momentos más delicados llegó cuando recordó cómo vivió esa situación con un hijo pequeño. “Nosotros teníamos un hijo de cuatro años. Fue complicado, no había experiencia. ¿Cómo le cuentas a un niño ‘mamá y yo nos vamos a separar’? Son momentos trágicos”, confesó. Sin embargo, también quiso subrayar la capacidad de los niños para percibir lo que ocurre a su alrededor: “Los niños lo saben todo. Saben las cosas antes que nosotros. Lo que mejor escuchan es lo que no se dice, además de lo que se dice. Son grandes escuchadores”.