España

laSexta vuelve a cambiar su programación y cancela, una semana más, la emisión de ‘Lo de Évole’

El programa regresará el domingo 12 de abril, mientras este festivo se emitirá la docuserie Vulnerables, que aborda la salud mental de los adolescentes españoles

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Jordi Évole en la presentación de 'Lo de Évole' (ATRESMEDIA).
Jordi Évole en la presentación de 'Lo de Évole' (ATRESMEDIA).

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, laSexta ha decidido mover su parrilla para adaptarse a los hábitos de los televidentes, que en estos días suelen estar menos pendientes de la televisión debido a las festividades. Por este motivo, el estreno del nuevo programa de Jordi Évole con Fernando Tejero se ha pospuesto una vez más, evitando emitirlo en un momento en el que la audiencia podría ser menor y guardándose esta entrega para después de los días festivos.

El espacio de Évole no se emite desde el pasado 22 de marzo, cuando el invitado fue Marc Giró. Desde entonces, los seguidores del programa han tenido que esperar, ya que la cadena ha decidido mantener una racha de dos semanas sin nuevas entregas. La decisión de laSexta responde a una estrategia de programación: reservar contenidos de alto impacto para momentos en los que puedan alcanzar una mayor audiencia.

En lugar de la entrevista con Fernando Tejero, la cadena ha programado este domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos, la película Batman vs. Superman: el amanecer de la justicia. La sustitución busca ofrecer un contenido más ligero y accesible durante estas fechas, cuando muchos espectadores se encuentran fuera de casa o realizando planes familiares. La pregunta que quedaba en el aire era si la charla de Évole con el actor de Aquí no hay quien viva y La que se avecina se estrenaría el próximo domingo, Domingo de Resurrección. Sin embargo, la respuesta es no: la emisión se retrasa una semana más, y la cita con Fernando Tejero tendrá lugar finalmente el domingo 12 de abril.

La casa de Fernando Tejero en El Escorial, Madrid (INSTAGRAM).
La casa de Fernando Tejero en El Escorial, Madrid (INSTAGRAM).

Una emisión centrada en una problemática actual

En esta esperada entrega, Tejero compartirá detalles sobre su trayectoria profesional y aspectos de su vida personal, además de revivir momentos junto a Malena Alterio, su compañera de reparto en la ficción de Antena 3. La entrevista promete ser uno de los contenidos más comentados de la temporada, pero la cadena ha preferido reservarla para un momento en que los espectadores puedan seguirla con mayor atención.

Para este domingo 5 de abril, en sustitución de Lo de Évole, laSexta emitirá Vulnerables, una docuserie que se centra en la salud mental de los adolescentes entre 12 y 19 años en España. La serie, producida por Onza bajo la dirección de Gustavo Ron y Gonzalo Sagardía, consta de tres capítulos de 50 minutos cada uno. Surge tras el éxito de Adictos a la pantalla, emitido en el segundo canal de Atresmedia, y pone el foco en los problemas de salud mental de los jóvenes, que han ido en aumento en los últimos años.

Jordi Évole entrevista al papa Francisco
(Foto: Apple TV)

De hecho, según los datos recogidos en el proyecto, cuatro de cada diez adolescentes en 2024 declararon haber experimentado algún problema de salud mental, cifra que se ha duplicado desde 2017. Los trastornos abordados incluyen desde cuestiones físicas y emocionales hasta casos de suicidio adolescente y agresiones sexuales, afectando a jóvenes de diferentes entornos sociales y regiones del país. La serie ha contado con el asesoramiento de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, reconocida por sus libros y podcasts, quien también ejerce como productora ejecutiva del proyecto.

Con estos cambios en la programación, laSexta busca ofrecer contenidos de interés durante la Semana Santa, adaptando su oferta a los hábitos de la audiencia y reservando los estrenos más esperados para momentos en los que puedan tener mayor alcance y repercusión.

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