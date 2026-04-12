La NASA ya piensa en Artemis III para 2027: qué desafíos enfrenta la próxima misión a la Luna

La misión Artemis II llevó astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972, validando tecnología para futuros vuelos tripulados (NASA)

El reciente regreso de la misión Artemis II marcó el inicio de una nueva era en la exploración espacial, pero el foco de la NASA ya está puesto en el desafío siguiente: Artemis III, la operación que pondrá a prueba la capacidad de la humanidad para volver a caminar sobre la Luna y establecer una presencia duradera.

El éxito del sobrevuelo lunar de Artemis II renovó la confianza en la tecnología, la colaboración internacional y la visión de largo plazo que impulsa el programa Artemis.

Artemis III será la primera misión que pruebe el acoplamiento de la cápsula Orion con los módulos desarrollados por SpaceX y Blue Origin (NASA)

La transición de Artemis II a Artemis III concentra la atención de científicos, ingenieros y autoridades estadounidenses.

Mientras la cápsula Orion y los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen completaban su histórico viaje de más de 1.126 millones de kilómetros y amerizaban frente a la costa de San Diego, la NASA ya coordinaba reuniones de alto nivel para definir la arquitectura de la próxima misión.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen completaron un viaje de diez días alrededor de la Luna en la cápsula Orion (NASA)

Jared Isaacman, administrador de la agencia espacial de EEUU, informó que “hay muchas cosas que, según la información de la que disponemos hoy y los comentarios de nuestros proveedores, sabemos que son factibles”.

La planificación de Artemis III comenzó incluso antes de la recuperación de la tripulación en el Pacífico, lo que demuestra la premura y el compromiso institucional.

La expectativa se centra en el objetivo principal: Artemis III será la primera misión tripulada que intentará acoplar la cápsula Orion con uno o ambos módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Estas naves, denominadas Starship y Blue Moon, representan la más avanzada tecnología de alunizaje desarrollada en colaboración entre el sector público y privado.

Orion estableció un nuevo récord al superar los 406000 kilómetros de distancia respecto a la Tierra durante el sobrevuelo lunar (NASA)

El calendario oficial prevé el lanzamiento de Artemis III a mediados de 2027. Si la operación resulta exitosa, el programa avanzará hacia Artemis IV, que llevará astronautas a caminar por las inmediaciones del polo sur lunar y abrirá el camino para construir una base permanente antes de 2032.

La misión Artemis III no buscará descender inmediatamente sobre la superficie lunar. La NASA optó por una fase intermedia: la nave Orión permanecerá en órbita terrestre, donde los equipos pondrán a prueba los sistemas de acoplamiento y transferencia entre la cápsula y los módulos de aterrizaje. Esta decisión surgió tras una revisión exhaustiva de riesgos y capacidades técnicas.

La NASA prevé que Artemis III se lance en 2027 y que sirva como ensayo crucial para futuras misiones de alunizaje tripulado (NASA)

Isaacman explicó que existen dos opciones principales para la órbita de Artemis III: la órbita terrestre baja y la órbita terrestre alta. Cada alternativa presenta ventajas y desafíos en términos de seguridad, eficiencia y coordinación con los socios privados.

“Todos podremos hacernos una idea de qué camino probablemente tomaremos en función del ritmo de lanzamiento de nuestros dos proveedores de HLS”, indicó el administrador durante una rueda de prensa.

La elección de la órbita no es un asunto menor. El éxito de Artemis III depende de la capacidad de sincronizar los lanzamientos de Orion y los vehículos desarrollados por SpaceX y Blue Origin, así como de probar en vuelo real el acoplamiento y la transferencia segura de astronautas y carga entre los módulos.

El éxito de Artemis II permitió certificar los sistemas vitales y de seguridad que serán fundamentales para la siguiente misión lunar (NASA)

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, confirmó que el desarrollo del hardware para Artemis III ya muestra progresos significativos. Algunos componentes del cohete SLS se encuentran en el Centro Espacial Kennedy, mientras que otros llegarán desde las instalaciones de ensamblaje en Luisiana en las próximas semanas.

La operación Artemis III también servirá de ensayo para futuras misiones de alunizaje. Los módulos Starship y Blue Moon todavía no realizaron vuelos orbitales ni demostraron su capacidad para reabastecerse de combustible fuera de la Tierra, dos requisitos imprescindibles para la viabilidad de los aterrizajes tripulados.

Starship, por ejemplo, completó once vuelos de prueba suborbitales, con los dos últimos catalogados como exitosos por la compañía, pero aún resta demostrar que puede operar en condiciones de vuelo lunar y soportar la vida humana.

Una de las pruebas de Starship de SpaceX en 2025. La NASA quiere tener una nave lista para 2027 que sea segura y funcione. - REUTERS/Steve Nesius/File Photo

La cápsula Orion, por su parte, validó su resistencia y funcionalidad durante Artemis II, aunque los ingenieros ya identificaron áreas de mejora.

El sistema de propulsión Integrity sufrió una fuga de helio durante la misión, lo que obliga a un rediseño de las válvulas de presión para futuras operaciones.

El inodoro de la nave también presentó inconvenientes, por lo que se prevé la implementación de ajustes antes del próximo vuelo. Kshatriya recalcó que “estamos actuando con toda seriedad y procediendo lo más rápido posible” para cumplir con el cronograma propuesto.

La tripulación vivió momentos emotivos, como la propuesta de nombrar un cráter lunar en homenaje a la esposa fallecida de Wiseman (NASA)

La selección de la tripulación de Artemis III genera expectativa. Kshatriya adelantó que las identidades de los astronautas se anunciarán “pronto”, aunque evitó precisar fechas. El perfil de los seleccionados responderá a criterios de experiencia, diversidad y capacidad para operar en entornos extremos.

La tripulación tendrá la responsabilidad de ejecutar maniobras de acoplamiento en órbita, validar procedimientos de transferencia y preparar el terreno para el regreso humano a la Luna.

El éxito de Artemis III no solo depende de la tecnología y la preparación de la tripulación, sino también de la coordinación internacional. La NASA trabaja junto a agencias como la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea para fortalecer la infraestructura, compartir conocimientos y consolidar una alianza global que garantice la sostenibilidad del programa.

El cronograma de la NASA contempla pruebas y revisiones técnicas rigurosas antes del lanzamiento de Artemis III en 2027 (NASA)

Artemis III, al igual que su predecesora, servirá como plataforma para recoger datos, probar soluciones y perfeccionar procedimientos que serán esenciales en las siguientes fases.

El legado de Artemis II marca el inicio de esta nueva etapa. La misión anterior permitió certificar los sistemas vitales, los protocolos de seguridad y la capacidad de recuperación tras diez días en el espacio. Más allá de los récords de distancia y las imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna, el verdadero valor de Artemis II radica en sentar las bases para los desafíos técnicos y humanos que enfrentará Artemis III.

La NASA plantea que, a partir de Artemis IV, los astronautas vivirán y trabajarán en una base lunar permanente cerca del polo sur del satélite. Esta estación permitirá ensayar las habilidades y tecnologías necesarias para el siguiente gran salto: la llegada de seres humanos a Marte. Para alcanzar ese objetivo, Artemis III debe validar cada uno de los sistemas críticos, desde el acoplamiento orbital hasta el soporte vital, pasando por la coordinación logística y la integración con los socios privados.

La elección de la órbita para Artemis III será clave para sincronizar lanzamientos y validar el acoplamiento de los módulos lunares (NASA)

La agenda de la NASA es ambiciosa. Tras el amerizaje de Artemis II y la aprobación de los módulos de aterrizaje de SpaceX y Blue Origin, el equipo técnico y científico de la agencia revisa los datos y ajusta los procedimientos para mitigar riesgos y maximizar la seguridad.

El cronograma contempla ensayos, revisiones y nuevas pruebas en los próximos meses, en un proceso que involucra a miles de especialistas y técnicos en distintas sedes de Estados Unidos.

El éxito de Artemis III será determinante para la credibilidad y continuidad del programa. La posibilidad de que, en pocos años, la humanidad retome la exploración directa de la Luna y construya un puesto avanzado, depende de la solidez de los ensayos que comenzarán en la próxima misión.

Isaacman definió el momento con una frase contundente: “Esto es solo el principio. Vamos a retomar esto con frecuencia, enviando misiones a la Luna, hasta que aterricemos en ella en 2028 y comencemos a construir nuestra base”.