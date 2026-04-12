Ciencia

La NASA ya piensa en Artemis III para 2027: qué desafíos enfrenta la próxima misión a la Luna

La agencia espacial estadounidense perfila su siguiente expedición a la órbita lunar como la prueba clave para acercarnos al aterrizaje en 2028 y la construcción de una base permanente

Guardar
La misión Artemis II llevó astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972, validando tecnología para futuros vuelos tripulados (NASA)
La misión Artemis II llevó astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972, validando tecnología para futuros vuelos tripulados (NASA)

El reciente regreso de la misión Artemis II marcó el inicio de una nueva era en la exploración espacial, pero el foco de la NASA ya está puesto en el desafío siguiente: Artemis III, la operación que pondrá a prueba la capacidad de la humanidad para volver a caminar sobre la Luna y establecer una presencia duradera.

El éxito del sobrevuelo lunar de Artemis II renovó la confianza en la tecnología, la colaboración internacional y la visión de largo plazo que impulsa el programa Artemis.

Artemis III será la primera misión que pruebe el acoplamiento de la cápsula Orion con los módulos desarrollados por SpaceX y Blue Origin (NASA)
Artemis III será la primera misión que pruebe el acoplamiento de la cápsula Orion con los módulos desarrollados por SpaceX y Blue Origin (NASA)

La transición de Artemis II a Artemis III concentra la atención de científicos, ingenieros y autoridades estadounidenses.

Mientras la cápsula Orion y los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen completaban su histórico viaje de más de 1.126 millones de kilómetros y amerizaban frente a la costa de San Diego, la NASA ya coordinaba reuniones de alto nivel para definir la arquitectura de la próxima misión.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen completaron un viaje de diez días alrededor de la Luna en la cápsula Orion (NASA)
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen completaron un viaje de diez días alrededor de la Luna en la cápsula Orion (NASA)

Jared Isaacman, administrador de la agencia espacial de EEUU, informó que “hay muchas cosas que, según la información de la que disponemos hoy y los comentarios de nuestros proveedores, sabemos que son factibles”.

La planificación de Artemis III comenzó incluso antes de la recuperación de la tripulación en el Pacífico, lo que demuestra la premura y el compromiso institucional.

La expectativa se centra en el objetivo principal: Artemis III será la primera misión tripulada que intentará acoplar la cápsula Orion con uno o ambos módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Estas naves, denominadas Starship y Blue Moon, representan la más avanzada tecnología de alunizaje desarrollada en colaboración entre el sector público y privado.

Orion estableció un nuevo récord al superar los 406000 kilómetros de distancia respecto a la Tierra durante el sobrevuelo lunar (NASA)
Orion estableció un nuevo récord al superar los 406000 kilómetros de distancia respecto a la Tierra durante el sobrevuelo lunar (NASA)

El calendario oficial prevé el lanzamiento de Artemis III a mediados de 2027. Si la operación resulta exitosa, el programa avanzará hacia Artemis IV, que llevará astronautas a caminar por las inmediaciones del polo sur lunar y abrirá el camino para construir una base permanente antes de 2032.

La misión Artemis III no buscará descender inmediatamente sobre la superficie lunar. La NASA optó por una fase intermedia: la nave Orión permanecerá en órbita terrestre, donde los equipos pondrán a prueba los sistemas de acoplamiento y transferencia entre la cápsula y los módulos de aterrizaje. Esta decisión surgió tras una revisión exhaustiva de riesgos y capacidades técnicas.

La NASA prevé que Artemis III se lance en 2027 y que sirva como ensayo crucial para futuras misiones de alunizaje tripulado (NASA)
La NASA prevé que Artemis III se lance en 2027 y que sirva como ensayo crucial para futuras misiones de alunizaje tripulado (NASA)

Isaacman explicó que existen dos opciones principales para la órbita de Artemis III: la órbita terrestre baja y la órbita terrestre alta. Cada alternativa presenta ventajas y desafíos en términos de seguridad, eficiencia y coordinación con los socios privados.

“Todos podremos hacernos una idea de qué camino probablemente tomaremos en función del ritmo de lanzamiento de nuestros dos proveedores de HLS”, indicó el administrador durante una rueda de prensa.

La elección de la órbita no es un asunto menor. El éxito de Artemis III depende de la capacidad de sincronizar los lanzamientos de Orion y los vehículos desarrollados por SpaceX y Blue Origin, así como de probar en vuelo real el acoplamiento y la transferencia segura de astronautas y carga entre los módulos.

El éxito de Artemis II permitió certificar los sistemas vitales y de seguridad que serán fundamentales para la siguiente misión lunar (NASA)
El éxito de Artemis II permitió certificar los sistemas vitales y de seguridad que serán fundamentales para la siguiente misión lunar (NASA)

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, confirmó que el desarrollo del hardware para Artemis III ya muestra progresos significativos. Algunos componentes del cohete SLS se encuentran en el Centro Espacial Kennedy, mientras que otros llegarán desde las instalaciones de ensamblaje en Luisiana en las próximas semanas.

La operación Artemis III también servirá de ensayo para futuras misiones de alunizaje. Los módulos Starship y Blue Moon todavía no realizaron vuelos orbitales ni demostraron su capacidad para reabastecerse de combustible fuera de la Tierra, dos requisitos imprescindibles para la viabilidad de los aterrizajes tripulados.

Starship, por ejemplo, completó once vuelos de prueba suborbitales, con los dos últimos catalogados como exitosos por la compañía, pero aún resta demostrar que puede operar en condiciones de vuelo lunar y soportar la vida humana.

Una de las pruebas de Starship de SpaceX en 2025. La NASA quiere tener una nave lista para 2027 que sea segura y funcione. - REUTERS/Steve Nesius/File Photo
Una de las pruebas de Starship de SpaceX en 2025. La NASA quiere tener una nave lista para 2027 que sea segura y funcione. - REUTERS/Steve Nesius/File Photo

La cápsula Orion, por su parte, validó su resistencia y funcionalidad durante Artemis II, aunque los ingenieros ya identificaron áreas de mejora.

El sistema de propulsión Integrity sufrió una fuga de helio durante la misión, lo que obliga a un rediseño de las válvulas de presión para futuras operaciones.

El inodoro de la nave también presentó inconvenientes, por lo que se prevé la implementación de ajustes antes del próximo vuelo. Kshatriya recalcó que “estamos actuando con toda seriedad y procediendo lo más rápido posible” para cumplir con el cronograma propuesto.

La tripulación vivió momentos emotivos, como la propuesta de nombrar un cráter lunar en homenaje a la esposa fallecida de Wiseman (NASA)
La tripulación vivió momentos emotivos, como la propuesta de nombrar un cráter lunar en homenaje a la esposa fallecida de Wiseman (NASA)

La selección de la tripulación de Artemis III genera expectativa. Kshatriya adelantó que las identidades de los astronautas se anunciarán “pronto”, aunque evitó precisar fechas. El perfil de los seleccionados responderá a criterios de experiencia, diversidad y capacidad para operar en entornos extremos.

La tripulación tendrá la responsabilidad de ejecutar maniobras de acoplamiento en órbita, validar procedimientos de transferencia y preparar el terreno para el regreso humano a la Luna.

El éxito de Artemis III no solo depende de la tecnología y la preparación de la tripulación, sino también de la coordinación internacional. La NASA trabaja junto a agencias como la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea para fortalecer la infraestructura, compartir conocimientos y consolidar una alianza global que garantice la sostenibilidad del programa.

El cronograma de la NASA contempla pruebas y revisiones técnicas rigurosas antes del lanzamiento de Artemis III en 2027 (NASA)
El cronograma de la NASA contempla pruebas y revisiones técnicas rigurosas antes del lanzamiento de Artemis III en 2027 (NASA)

Artemis III, al igual que su predecesora, servirá como plataforma para recoger datos, probar soluciones y perfeccionar procedimientos que serán esenciales en las siguientes fases.

El legado de Artemis II marca el inicio de esta nueva etapa. La misión anterior permitió certificar los sistemas vitales, los protocolos de seguridad y la capacidad de recuperación tras diez días en el espacio. Más allá de los récords de distancia y las imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna, el verdadero valor de Artemis II radica en sentar las bases para los desafíos técnicos y humanos que enfrentará Artemis III.

La NASA plantea que, a partir de Artemis IV, los astronautas vivirán y trabajarán en una base lunar permanente cerca del polo sur del satélite. Esta estación permitirá ensayar las habilidades y tecnologías necesarias para el siguiente gran salto: la llegada de seres humanos a Marte. Para alcanzar ese objetivo, Artemis III debe validar cada uno de los sistemas críticos, desde el acoplamiento orbital hasta el soporte vital, pasando por la coordinación logística y la integración con los socios privados.

La elección de la órbita para Artemis III será clave para sincronizar lanzamientos y validar el acoplamiento de los módulos lunares (NASA)
La elección de la órbita para Artemis III será clave para sincronizar lanzamientos y validar el acoplamiento de los módulos lunares (NASA)

La agenda de la NASA es ambiciosa. Tras el amerizaje de Artemis II y la aprobación de los módulos de aterrizaje de SpaceX y Blue Origin, el equipo técnico y científico de la agencia revisa los datos y ajusta los procedimientos para mitigar riesgos y maximizar la seguridad.

El cronograma contempla ensayos, revisiones y nuevas pruebas en los próximos meses, en un proceso que involucra a miles de especialistas y técnicos en distintas sedes de Estados Unidos.

El éxito de Artemis III será determinante para la credibilidad y continuidad del programa. La posibilidad de que, en pocos años, la humanidad retome la exploración directa de la Luna y construya un puesto avanzado, depende de la solidez de los ensayos que comenzarán en la próxima misión.

Isaacman definió el momento con una frase contundente: “Esto es solo el principio. Vamos a retomar esto con frecuencia, enviando misiones a la Luna, hasta que aterricemos en ella en 2028 y comencemos a construir nuestra base”.

Temas Relacionados

cienciaNASAArtemisArtemis IILunaúltimas noticiasmisión espacialArtemis IIIbase lunar

Últimas Noticias

Qué significa ver la Tierra desde el espacio: la emoción de los astronautas de Artemis II tras su regreso

A menos de 24 horas del retorno, la tripulación brindó una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson de la NASA

Qué significa ver la Tierra desde el espacio: la emoción de los astronautas de Artemis II tras su regreso

Artemis II: la NASA resumió con un video rockero la misión a la Luna

Tras el regreso exitoso de los cuatro astronautas después de orbitar nuestro satélite natural, la agencia espacial publicó en sus redes sociales un compendio de imágenes con la música de la banda The White Stripes

Artemis II: la NASA resumió con un video rockero la misión a la Luna

Qué dijo el jefe de la NASA tras el regreso de Artemis II, con el objetivo de pisar la Luna en 2028: “Esto es solo el comienzo”

Jared Isaacman celebró el retorno de la tripulación y adelantó futuras misiones que hasta buscan sentar las bases para la exploración de Marte

Qué dijo el jefe de la NASA tras el regreso de Artemis II, con el objetivo de pisar la Luna en 2028: “Esto es solo el comienzo”

Misión Artemis II: las 44 mejores fotos del amerizaje y el regreso de los astronautas a la Tierra

La cápsula Orión culminó su emocionante viaje con una maniobra controlada sobre el Océano Pacífico

Misión Artemis II: las 44 mejores fotos del amerizaje y el regreso de los astronautas a la Tierra

“Huella fósil” y campos magnéticos: por qué los exoplanetas más masivos rotan a mayor velocidad

La investigación, publicada en The Astronomical Journal, revela cómo masa, proporción con la estrella y campos magnéticos determinan la velocidad final de cada planeta

“Huella fósil” y campos magnéticos: por qué los exoplanetas más masivos rotan a mayor velocidad
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
América vs Cruz Azul EN VIVO: Cruz Azul pone el 1-1 a pocos segundos del final del primer tiempo en el Estadio Azteca

América vs Cruz Azul EN VIVO: Cruz Azul pone el 1-1 a pocos segundos del final del primer tiempo en el Estadio Azteca

Pilates, ayuno y fuerza: el método de una supermodelo checa para lucir joven y vital después de los 60

Protesta en campos petroleros de Arauca completa tres días: SierraCol responde a bloqueos y exige diálogo

Elecciones 2026: reportan falta de resguardo policial en San Marcos previo a recibir a más de 29 mil electores

Así celebró Matěj Kovář, arquero estrella de República Checa, el campeonato del PSV en la Eredivisie

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La oposición taiwanesa califica de "regalo" las medidas de Pekín para la isla

Periódicos denuncian presunto hostigamiento del Gobierno de Ecuador con portadas en blanco

El presidente del JNE llama a una participación "responsable" y garantiza transparencia en la jornada electoral

Línea aérea Magnicharters suspende vuelos de próximas dos semanas por problemas logísticos

Arrancan las elecciones legislativas de Hungría, las más importantes en décadas

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez se queda con la mansión de 60 millones de dólares: Ben Affleck le cedió su parte tras el divorcio

Jennifer Lopez se queda con la mansión de 60 millones de dólares: Ben Affleck le cedió su parte tras el divorcio

Ralph Fiennes da un paso al costado como Voldemort: “Tilda Swinton sería fantástica”

Jamie Lee Curtis revela el método que sigue a los 67 años para mantenerse saludable

El día que Quentin Tarantino rechazó a su padre biológico en un inesperado encuentro de café

Cameron Diaz compartió la lección más importante que le dejó la fama