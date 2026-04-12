Miles de andaluces se manifiestan en las calles en defensa de la sanidad pública

Redacción Andalucía, 12 abr (EFE).- Miles de andaluces se han manifestado este domingo en las calles en defensa de la sanidad pública en unas concentraciones convocadas en las ocho capitales de provincia y a las que se han sumado los partidos de izquierda, principalmente en Sevilla, con sus candidatos a la Junta a la cabeza.

Convocada por las Mareas Blancas, la manifestación en Sevilla, que ha concentrado a 5.000 perdonas según la Policía Nacional, ha partido desde San Bernardo bajo el lema "Negocio en sanidad, más mortalidad" y los organizadores han propuesto una serie de medidas que consideran prioritarias para recuperar la calidad del sistema sanitario público andaluz.

En la capital andaluza se han concentrado los candidatos del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, María Jesús Montero, Antonio Maíllo y José Ignacio García, respectivamente, en la manifestación más política a la que también se ha sumado la Asociación de Mujeres Con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla.

En Málaga, unas 3.800 personas, según la Policía Nacional, han participado en la manifestación, que ha recorrido el centro de la ciudad en defensa de la sanidad pública, con la participación de los partidos de izquierda, sindicatos y otras asociaciones, que se han unido a los convocantes (Marea Blanca) como en el resto de capitales andaluzas.

Han partido a las 12:00 horas de la céntrica Plaza de la Marina con lemas para "salvar la sanidad" frente a la "privatización" y "trapicheos" y denuncias frente a la gestión polémica de los cribados del cáncer de mama y las listas de espera, apuntando directamente (en eslóganes y representaciones) contra Juanma Moreno.

Además de los representantes provinciales de los partidos de izquierda, ha participado el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, quien ha calificado las manifestaciones de este domingo de "históricas" porque son "el punto definitivo para echar a Moreno" y "recuperar" la sanidad pública.

Según la Policía Nacional, en Cádiz han acudido unas 2.000 personas. "No estamos asistiendo al desmantelamiento de la sanidad pública, sino que el sistema ya ha sido desmantelado, y lo que pedimos es que se restituya y se recomponga, porque cada vez son más los informes científicos que demuestran que la privatización y las esperas están aumentando la mortalidad de la población", ha asegurado el portavoz de la Marea Blanca de Cádiz, Antonio Vergara.

En Córdoba, más de 4.000 participantes según los organizadores, a la que se han sumado los sindicatos, y 3.200 según la Policía Local, han marchado por las principales avenidas de la capital con música y pancartas en las que se denunciaba la falta de profesionales médicos, los fallos en el programa de cribados de cáncer o la situación de las listas de espera.

Desde Marea Blanca en Huelva, donde la protesta ha reunido a 1.500 personas, según la Policía Nacional, han denunciado que la situación es "extrema", con demoras de quince días en Atención Primaria y listas de espera críticas; además, han alertado de que el colapso actual responde a decisiones políticas que comprometen la salud y los recursos públicos.

En Granada, la marcha ha congregado a 5.000 manifestantes, según la Policía Nacional, que han desfilado desde los Jardines del Triunfo hasta el Paseo del Violón, donde se ha leído el manifiesto que ha puesto fin a la protesta.

Por su parte, en Almería, unas 1.000 personas, según la Policía Nacional, han secundado la movilización organizada de forma conjunta en todas las provincias por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, en una marcha que se ha celebrado con normalidad desde el Anfiteatro de la Rambla a pesar de que el día comenzó con lluvia.

Bajo el lema "Más negocio en sanidad, más mortalidad", la manifestación ha descendido hasta la Plaza de las Velas para exigir que se frene el desvío de fondos al sector privado y reclamar una atención cien por cien pública.

En Jaén, la manifestación convocada por las Mareas Blancas y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad ha reunido a unas 1.400 personas, según fuentes policiales, en una protesta que ha discurrido desde la plaza de Las Batallas hasta la plaza de Santa María. EFE

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