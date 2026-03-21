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Abascal llega a Hungría para participar en la conferencia conservadora CPAC junto a Orbán y Milei

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ya se encuentra en Budapest para participar en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se celebra este sábado en la capital húngara, junto a políticos como el presidente argentino, Javier Milei, o Viktor Orbán, primer ministro de Hungría.

Vox ha informado este sábado de la llegada del líder a la conferencia conservadora, a la que el partido define como "uno de los principales encuentros del movimiento patriota", que clausurará junto a Milei y en la que estará "arropando" a Orbán.

En esta convención intervendrán asimismo Alice Weidel, líder del partido alemán de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), y André Ventura, político portugués fundador del partido Chega.

"Adelante, Viktor Orbán. Nadie mejor que tú para seguir gobernando Hungría. Faro de contención de las políticas globalistas. ¡El futuro es de los patriotas!", ha publicado Vox este sábado en su cuenta de X.

La CPAC húngara, que se celebra bajo el lema 'Rumbo a la victoria', reunirá asimismo al primer ministro checo, Andrej Babis; el exprimer ministro polaco Mateusz Morawiecki y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, entre otras personalidades, según la web del evento.

El líder de Vox es una figura fija en las distintas CPAC celebradas. Ha participado en varias ediciones en Hungría y Washington (Estados Unidos), donde aprovechó para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el empresario Elon Musk.

Según ha informado la Oficina del Primer Ministro de Israel a 'The Times of Israel', Benjamin Netanyahu tiene previsto acudir a la cumbre conservadora de Budapest a pesar de la orden de arresto internacional que pesa sobre él.

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