Francia reembolsará el precio de copas y bragas menstruales a las francesas menores de 26

Una mujer con copa menstrual (AdobeStock)

El Gobierno francés ha anunciado esta semana que reembolsará el coste de productos de higiene menstrual reutilizables a las menores de 26 años y las mujeres en situación precaria. La iniciativa lleva prevista desde el año 2023, pero finalmente entrará en vigor el próximo mes de septiembre.

En un comunicado conjunto, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Igualdad entre las mujeres y los hombres han defendido la iniciativa como un paso en “la lucha contra la pobreza menstrual”, es decir, las dificultades que tienen algunas personas para acceder a productos de higiene durante el periodo. Así, se espera que este reembolso pueda beneficiar a 6,7 millones de francesas.

"La pobreza menstrual no es inevitable: es una injusticia a la que debemos responder con determinación“, ha defendido la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist. “Ninguna mujer ni ninguna niña debería tener que renunciar a su higiene íntima; es una cuestión de salud y dignidad”, ha añadido la ministra de Igualdad, Aurore Bergé.

Un 33% de las francesas necesita ayuda para comprar productos menstruales

Una mujer sujeta una compresa. (iStock)

No es la primera vez que el Gobierno francés toma medidas contra la pobreza menstrual. En 2021, cuando todavía se luchaba contra la Covid-19, el Ejecutivo central ofreció a las universitarias compresas y tampones para sus periodos menstruales de forma gratuita, como ayuda en un momento de crisis sanitaria y económica.

Entonces, la Federación de las Asociaciones Generales de Estudiantes (FAGE) calculó en una encuesta que el 33% de las mujeres francesas necesitaba ayuda financiera para comprar productos de higiene femenina, mientras que un 10% se veía obligada a fabricarlos.

En esta ocasión, la iniciativa también va dirigida a las más jóvenes. Se podrán beneficiar de esta medida todas las mujeres menores de 26 años y las que, sin límite de edad, cumplan los baremos de precariedad económica que establece la sanidad francesa. El Gobierno galo no ha mencionado si las personas trans podrán también acceder a este reembolso. "Al facilitar el acceso a productos menstruales reutilizables a todas las mujeres menores de 26 años y a las beneficiarias de la cobertura sanitaria universal complementaria, cumplimos nuestro compromiso y tomamos medidas concretas para lograr una verdadera igualdad“, ha considerado Bergé.

El Gobierno francés también pretende fomentar el uso de productos reutilizables, “más duraderos y respetuosos con el medio ambiente que no sean perjudiciales para la salud”, explican en su comunicado. Por ello, el reembolso solo aplicará a productos como las copas menstruales, las bragas menstruales o las compresas de tela.

El reembolso de productos de higiene femenina fue aprobado en el año 2023, como parte de la Ley de Financiamiento de la Seguridad Social de 2024, pero nunca llegó a aplicarse. Los ministerios implicados han informado que el reembolso estará disponible a partir del próximo septiembre. "Esta medida concreta, largamente esperada, supone un importante avance en nuestro modelo social, al impulsar tanto el poder adquisitivo como prácticas más sostenibles“, ha destacado Rist.