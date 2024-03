Alcaldesa de un pueblo de 72 vecinos, ganadera y madre: el otro premio del 8-M

Eva Gallego, con una de sus vacas

- “Espera, que paro el coche”.

Son las 9 de la mañana y Eva Gallego tiene que hacer un alto en el camino para atender telefónicamente a Infobae España. Va camino del paraje donde pastan sus vacas. La verdad es que su día a día es un frenesí. No solo es ganadera, es alcaldesa (del PP) de un pueblecito madrileño de 72 vecinos y madre de tres hijas. Con todo lo que eso conlleva. Alcaldesa, ganadera y madre las 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año. Su vida no tiene horarios. Quizás por todo lo que representa este viernes hace un paréntesis y viene a la capital para recibir de manos de Isabel Díaz Ayuso uno de los reconocimientos que la Comunidad de Madrid entrega todos los 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. “¿Por qué me dan este galardón?”, se pregunta. “Seguramente porque es una manera de reconocimiento a favor del mundo rural”.

Eva transmite vitalidad. Y habla con pasión de todas sus actuales ocupaciones: alcaldesa del pueblo donde vive, Madarcos, ganadera, y madre de tres hijas (de 16, 19 y 20 años). “Me acabé casando con el pastor. ¿Cómo iba a acabar?”, explica riéndose. Porque Eva es educadora infantil. Trabajó en una guardería en Murcia cuando era jovencita, pero se casó con 28 años con el vaquero de Madarcos y se trasladó hace más de dos décadas a lo más profundo de la sierra norte de Madrid. “Mi familia era de Alcobendas, pero mis padres conocieron Madarcos cuando yo tenía tres años. Buscaban tranquilidad y desconectar de la ciudad. Y encontraron este maravilloso pueblo. Me convertí en una vecina más”.

De hecho, cuando su familia se trasladó a Murcia con 15 años ella se fue para la costa mediterránea hasta los 28. “Pero volvía siempre que podía a Madarcos” Conoció a José [su marido], el amor llamó a su puerta y lo dejó todo por gestionar una explotación ganadera que a día de hoy tiene en torno a 175 cabezas. Vacas de carne, que pastan tranquilamente en los campos del municipio. “Son como de la familia. Todas tienen su nombre. Más de un ternero se ha venido a casa cuando nace”, señala.

Asegura que es muy feliz con la vida que lleva y con el ejemplo que intenta dar a sus hijas: “Hay que vivir con ganas, ilusión, esfuerzo y humildad”. Y cree que tiene la herencia familiar garantizada. “Mi hija, la mediana, me ha salido un poco más urbanita, pero la mayor quiere ser ganadera y estudia veterinaria y la pequeña quiere ser profesora en un colegio rural”. Se siente tan identificada con su pueblo que en 2015 decidió presentarse a la alcaldía del pueblo. En esa época solo había 47 habitantes. “Mis vecinos mi animaron y mi familia también”. Se presentó y salió elegida.

La hija pequeña de Eva, con algunas de las vacas de la familia

Y volvió a ganar en las elecciones municipales de 2019 y en las últimas de 2023. “En las primeras no hice ni campaña. Simplemente era Eva, una vecina que se presentaba para intentar ayudar a los suyos. Pero en 2019 y en 2023 estaba más nerviosa porque no sabía si iban a volver a apoyarme, si lo estaba haciendo bien. Y eso era muy importante para mí”. No lo debe haber hecho mal porque le han vuelto a dar su confianza. Con Eva al mando el pueblo ha crecido. Ya somos 72 habitantes, aunque solo seis son menores de 18 años. “Hay que fomentar la natalidad”.

“Hemos conseguido que llegue la fibra óptica al pueblo”, lo que ha ayudado al crecimiento de la población. “Hay que gente que huye de la gran ciudad y el teletrabajo también ayuda”. Aunque de lo que más orgullosa se siente es del proyecto ‘cuídame’ para atender a sus mayores. “Les hacemos la compra, les acompañamos al médico, o al banco que está en la localidad de Buitrago de Lozoya. Y todos los días comen en el bar del pueblo en una iniciativa para que estén juntos. El menú es de 8,5 euros y está financiado por la Mancomunidad Valle Norte y por el Ayuntamiento. Ya se sabe, en los pueblos pequeños el bar es como el centro social”. Iniciativas no faltan. Han puesto en marcha una escuela de hostelería y su próximo objetivo es que haya una tienda de ultramarinos. “El frutero y el panadero sigue viviendo en furgoneta”.

Otras siete mujeres acompañarán este viernes a Eva en los Reconocimientos 8 de Marzo otorgados por la Comunidad de Madrid: María Corina Machado, fundadora del movimiento Vente Venezuela y opositora al régimen político de su país; Cristina Gutiérrez, la segunda mujer de la historia en ganar el Rally Dakar en la categoría Challenger y la primera española en conseguirlo; María Rosa Bonet, empresaria e impulsora de proyectos sociales que han incentivado el papel de la discapacidad en el ámbito laboral; Alba Sánchez, biotecnóloga de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) que ha participado en el proyecto que prevé reproducir las condiciones de vida en Marte; María Galán, economista galardonada por su dedicación a la ONG Babies Uganda; Annika Coll Eriksson, Oficial Jefe del Equipo de Emergencia y Respuesta. Por último, la Comunidad de Madrid también premia el trabajo de las juezas y fiscales afganas refugiadas. Un total de 270 que ejercían la judicatura en este país asiático tuvieron que huir con la llegada al poder del régimen talibán en 2021. Nueve de ellas han sido acogidas en España.