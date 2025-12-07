España

8.500 militares ucranianos se han instruido con las Fuerzas Armadas: “Demuestra la seriedad con que España afronta sus compromisos internacionales”

La instrucción, que empezó en 2022, ha incluido 200 módulos de 33 especialidades distintas

Una formación de medicina hiperbárica.
Una formación de medicina hiperbárica. (Ministerio de Defensa)

Más de 8.500 militares ucranianos han recibido formación en España desde noviembre de 2022, en el marco de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Apoyo de Ucrania (EUMAM UA). Este esfuerzo, que se ha materializado en más de 200 módulos en 33 especialidades distintas, refleja el compromiso sostenido de España con la seguridad y la protección de Ucrania a través del adiestramiento de sus fuerzas armadas.

Según la información facilitada por las Fuerzas Armadas españolas, la formación se ha desarrollado en diferentes centros y localidades del país, bajo la coordinación del Toledo Training Coordination Centre (TTCC). La instrucción que han recibido abarca, conforme detallan en un comunicado, desde cursos básicos de combatiente hasta especializaciones avanzadas, como Apoyo Aéreo Próximo, Ingenieros de combate o Desminado Humanitario. Además, se han impartido módulos sobre Derecho Internacional Humanitario, producción de información geoespacial, medicina hiperbárica y manejo de UAV Black Hornet, entre otros. El objetivo de estos cursos es complementar las capacidades de las Fuerzas Armadas ucranianas, adaptando la formación a las necesidades específicas que demanda el conflicto.

Formación en el desminado submarino
Formación en el desminado submarino de las Fuerzas Armadas españolas. (Ministerio de Defensa)

Formación a lo largo y ancho de España

El oledo Training Coordination Centreconsta de un Cuartel General en Burgos, al frente del cual se encuentra el general de brigada José Agustín Carreras Postigo, jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de la Legión. De este centro depende la Unidad de Formación de Combate (UFC) de Toledo de carácter permanente y que lleva a cabo tanto la formación básica como la de diferentes cursos específicos y los Módulos de Formación, que se activan para impartir la instrucción en las especialidades que se soliciten. Estos cursos se desarrollan en las instalaciones del Ministerio de Defensa, los Ejércitos de Tierra y del Aire y del Espacio, la Armada y la Guardia Civil en diversas localidades repartidas por todo el territorio español.

El jefe de Estado Mayor de EUMAM UA en España, el teniente coronel Juan José López, ha destacado que “la aportación de España a esta misión supone el 10% del total del personal ucraniano instruido, lo que demuestra la seriedad con que España afronta sus compromisos internacionales”. López ha subrayado también el esfuerzo y la dedicación de los instructores españoles, quienes, según sus palabras, actúan “con la intención de proporcionar la mejor instrucción posible a los militares ucranianos, que están demostrando una motivación y profesionalidad ejemplar para ser una herramienta eficaz al servicio de la defensa de su patria”.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el museo Reina Sofía de Madrid. (X / @sanchezcastejon)

La Misión de la UE en apoyo a Ucrania

La Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Apoyo de Ucrania fue aprobada por Decisión del Consejo el 17 de octubre de 2022, con el objetivo de reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas para defender la integridad territorial del país dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, así como para disuadir y responder a posibles futuras ofensivas militares de Rusia u otros agresores. EUMAM colabora con otros socios internacionales afines para proporcionar apoyo formativo a las fuerzas ucranianas y está abierta a la participación de terceros Estados.

Hasta la fecha, 24 Estados miembros de la UE han ofrecido módulos de formación y personal para instruir a militares ucranianos. En el caso español, el TTCC coordina sus actividades no solo en el ámbito de la Unión Europea, sino también en el marco de acuerdos multinacionales, lo que ha permitido ampliar la modalidad de los cursos y diversificar la oferta formativa en distintas unidades de las Fuerzas Armadas.

