El tajante consejo de salud de Ca7riel y Paco Amoroso: “La droga es mala, no pierdan el tiempo”

Ca7riel y Paco Amoroso contaron cuál es el hábito más saludable que recomiendan a sus fans

Tras su exitoso paso por Japón, en el cual anunciaron sus primeros shows en solitario en el país, Ca7riel y Paco Amoroso continúan recorriendo el mundo, preparándose para su gira internacional. En ese marco, en las últimas horas se dio a conocer un llamativo y tajante consejo del dúo, el cual buscó ayudar a sus seguidores y transmitir sus nuevas y saludables costumbres.

“Hola, nosotros somos Ca7riel y Paco Amoroso de Argentina”, comienzan diciendo los cantantes en el video en diálogo con Perfectly Imperfect. Acto seguido, ante la consulta de qué película recomendaba ver, Paco respondió: “Yo recomiendo Sexy Beast de Jonathan Glazer. Él tiene uno de los mejores villanos de la historia. Este tipo llamado Ben Kingsley. Es una persona horrible, muy violenta, y tiene acento británico, así que es genial”.

Luego, el artista respondió cuál es su comida favorita y la que repetiría siempre que tuviera la oportunidad: “En mi caso, si tengo la oportunidad, comeré un bistec todas las mañanas. Un batido verde y un bistec”. Fue entonces cuando el juego se inclinó hacia Ca7riel, quien tuvo que dar un profundo consejo para sus fans. Fiel a su estilo, el joven subrayó: “Un consejo: no tomes drogas. No es necesario. Lo sano es bueno. No sean boludo. La falopa es mala, flaco. No pierdas el tiempo”.

Para cerrar, el guitarrista explicó qué álbum le recomendaba a sus fanáticos. En ese punto, Ca7riel optó por dar a conocer uno de su propia autoría: “Mi álbum favorito se llama Constimordor de Barro porque es mi banda de metal, y necesito interacciones. Necesitamos interacciones. Sí”.

El duo argentino contó cómo nació su nuevo look total black

Después de su aparición en los Grammy el 1 de febrero, Ca7riel y Paco Amoroso llamaron la atención con un look completamente blanco. Esta elección, inspirada en una etapa personal enfocada en el bienestar y respaldada por el apoyo de Sting, marcó una nueva imagen para el dúo, caracterizada por tonos claros que mantuvieron hasta el lanzamiento de su álbum “Free Spirits”. En los últimos días, después de su paso por Japón, los artistas argentinos renovaron su estilo y presentaron un nuevo vestuario.

Durante su estadía en Tokio, en un entorno de cerezos en flor y modernos rascacielos, ambos lucieron atuendos completamente negros. Consultados por una periodista de Droptokyo sobre el cambio, Paco explicó: “Esta chaqueta la compré en Londres. Los zapatos son de una marca local, los pantalones me los dieron hoy y las gafas son Gentle Monster”.

Ca7riel, en respuesta más breve, señaló: “No sé qué llevo puesto hoy, pero nos vemos bien. Mírenme”. Luego de posar para la cámara, la periodista preguntó si había algún concepto detrás de sus elecciones de vestuario. Paco respondió: “Nos cansamos del blanco, lo usamos durante dos meses. Llegamos a Tokio y decidimos cambiar”.

Ca7riel y Paco Amoroso hablaron de su hábito saludable (Instagram)

Ca7riel coincidió y expresó: “Sí, somos espíritus libres, y los espíritus libres pueden usar cualquier cosa”. La conversación luego giró hacia el nuevo sonido del dúo. Consultados sobre las influencias de su reciente álbum, Amoroso explicó: “En nuestra música se reconoce la estructura clásica del pop, con sus melodías, pero sonoramente resulta más extraña y alternativa. En este disco, experimentamos mucho. Es una propuesta maximalista: más es más”.

Por su parte, Ca7riel opinó: “Una locura a lo grande. Orquesta, mucha gente, una sola canción”, a lo que Paco dijo: “Nos inspiramos mucho en Sting, pero más en lo espiritual”. Como si fuera poco, el guitarrista volvió a destacar: “Y también en Bollywood y otras partes del mundo”.

Para cerrar, la periodista les pidió a los jóvenes si podían enviar un mensaje a todos sus fans en Japón: “A todos nuestros fans en Japón, sentimos mucho su cariño y los queremos mucho, al igual que a su país. Nos vemos en octubre: el 21 en Osaka y el 22 en Tokio. Estaremos aquí actuando para ustedes, Cato, Paco Live”. En esa línea, Ca7riel sentenció: “Ya no buscamos fans. Buscamos amigos”.