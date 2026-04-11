Teleshow

El tajante consejo de salud de Ca7riel y Paco Amoroso: “La droga es mala, no pierdan el tiempo”

El dúo argentino compartió recomendaciones de películas, comidas y un mensaje directo a sus fans sobre hábitos saludables y su nuevo enfoque de vida

Guardar

Ca7riel y Paco Amoroso contaron cuál es el hábito más saludable que recomiendan a sus fans

Tras su exitoso paso por Japón, en el cual anunciaron sus primeros shows en solitario en el país, Ca7riel y Paco Amoroso continúan recorriendo el mundo, preparándose para su gira internacional. En ese marco, en las últimas horas se dio a conocer un llamativo y tajante consejo del dúo, el cual buscó ayudar a sus seguidores y transmitir sus nuevas y saludables costumbres.

“Hola, nosotros somos Ca7riel y Paco Amoroso de Argentina”, comienzan diciendo los cantantes en el video en diálogo con Perfectly Imperfect. Acto seguido, ante la consulta de qué película recomendaba ver, Paco respondió: “Yo recomiendo Sexy Beast de Jonathan Glazer. Él tiene uno de los mejores villanos de la historia. Este tipo llamado Ben Kingsley. Es una persona horrible, muy violenta, y tiene acento británico, así que es genial”.

Luego, el artista respondió cuál es su comida favorita y la que repetiría siempre que tuviera la oportunidad: “En mi caso, si tengo la oportunidad, comeré un bistec todas las mañanas. Un batido verde y un bistec”. Fue entonces cuando el juego se inclinó hacia Ca7riel, quien tuvo que dar un profundo consejo para sus fans. Fiel a su estilo, el joven subrayó: “Un consejo: no tomes drogas. No es necesario. Lo sano es bueno. No sean boludo. La falopa es mala, flaco. No pierdas el tiempo”.

Para cerrar, el guitarrista explicó qué álbum le recomendaba a sus fanáticos. En ese punto, Ca7riel optó por dar a conocer uno de su propia autoría: “Mi álbum favorito se llama Constimordor de Barro porque es mi banda de metal, y necesito interacciones. Necesitamos interacciones. Sí”.

El duo argentino contó cómo nació su nuevo look total black

Después de su aparición en los Grammy el 1 de febrero, Ca7riel y Paco Amoroso llamaron la atención con un look completamente blanco. Esta elección, inspirada en una etapa personal enfocada en el bienestar y respaldada por el apoyo de Sting, marcó una nueva imagen para el dúo, caracterizada por tonos claros que mantuvieron hasta el lanzamiento de su álbum “Free Spirits”. En los últimos días, después de su paso por Japón, los artistas argentinos renovaron su estilo y presentaron un nuevo vestuario.

Durante su estadía en Tokio, en un entorno de cerezos en flor y modernos rascacielos, ambos lucieron atuendos completamente negros. Consultados por una periodista de Droptokyo sobre el cambio, Paco explicó: “Esta chaqueta la compré en Londres. Los zapatos son de una marca local, los pantalones me los dieron hoy y las gafas son Gentle Monster”.

Ca7riel, en respuesta más breve, señaló: “No sé qué llevo puesto hoy, pero nos vemos bien. Mírenme”. Luego de posar para la cámara, la periodista preguntó si había algún concepto detrás de sus elecciones de vestuario. Paco respondió: “Nos cansamos del blanco, lo usamos durante dos meses. Llegamos a Tokio y decidimos cambiar”.

Ca7riel y Paco Amoroso hablaron de su hábito saludable
Ca7riel y Paco Amoroso hablaron de su hábito saludable (Instagram)

Ca7riel coincidió y expresó: “Sí, somos espíritus libres, y los espíritus libres pueden usar cualquier cosa”. La conversación luego giró hacia el nuevo sonido del dúo. Consultados sobre las influencias de su reciente álbum, Amoroso explicó: “En nuestra música se reconoce la estructura clásica del pop, con sus melodías, pero sonoramente resulta más extraña y alternativa. En este disco, experimentamos mucho. Es una propuesta maximalista: más es más”.

Por su parte, Ca7riel opinó: “Una locura a lo grande. Orquesta, mucha gente, una sola canción”, a lo que Paco dijo: “Nos inspiramos mucho en Sting, pero más en lo espiritual”. Como si fuera poco, el guitarrista volvió a destacar: “Y también en Bollywood y otras partes del mundo”.

Para cerrar, la periodista les pidió a los jóvenes si podían enviar un mensaje a todos sus fans en Japón: “A todos nuestros fans en Japón, sentimos mucho su cariño y los queremos mucho, al igual que a su país. Nos vemos en octubre: el 21 en Osaka y el 22 en Tokio. Estaremos aquí actuando para ustedes, Cato, Paco Live”. En esa línea, Ca7riel sentenció: “Ya no buscamos fans. Buscamos amigos”.

Temas Relacionados

Ca7riel Y Paco AmorosoCa7riel Paco Amoroso

Últimas Noticias

Daniela Celis reveló qué cualidades debe tener un hombre para conquistarla: “Sentís si hay tensión en el aire”

La exparticipante de Gran Hermano se sinceró acerca de los requisitos que necesita tener una persona para conquistar su corazón

Daniela Celis reveló qué cualidades debe tener un hombre para conquistarla: “Sentís si hay tensión en el aire”

El divertido ida y vuelta entre Emilia Mernes y Manuel Turizo hablando de modismos argentinos

Tras su colaboración en “Cumbia Playera”, la cual forma parte del nuevo álbum del colombiano, los jóvenes compartieron un entretenido desafío donde el humor, la complicidad y las diferencias culturales fueron protagonistas.

El divertido ida y vuelta entre Emilia Mernes y Manuel Turizo hablando de modismos argentinos

Juan Leyrado: “No amamos nuestro país, nos acostumbramos a rechazarlo”

En conversación con Infobae al Regreso, Juan Leyrado repasó su vínculo con la actuación, la construcción de la argentinidad en el arte y el desafío de interpretar a Sarmiento en una obra que interpela la relación actual de los argentinos con su país

Juan Leyrado: “No amamos nuestro país, nos acostumbramos a rechazarlo”

La teoría subida de tono de Graciela Alfano acerca de Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Extraña el sexo”

La exvedette opinó acerca del nuevo escándalo entre el exfutbolista y la modelo y deslizó una hipótesis al respecto

La teoría subida de tono de Graciela Alfano acerca de Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Extraña el sexo”

El exabrupto de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre que aumentó la tensión de su pelea: “Qué raro, la yarará”

La actriz no se contuvo al aire del programa de Moria Casán y apuntó con dureza contra la conductora. La respuesta de la presentadora

El exabrupto de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre que aumentó la tensión de su pelea: “Qué raro, la yarará”
DEPORTES
El proceso invisible de Russell Wilson: trabajo silencioso, crianza positiva y una búsqueda constante de equilibrio

El proceso invisible de Russell Wilson: trabajo silencioso, crianza positiva y una búsqueda constante de equilibrio

Argentina perdió 3-0 el clásico ante Brasil y postergó su clasificación a la Fase Final del Sudamericano Sub 17

Lautaro Midón se clasificó para las semifinales del Challenger de Campiñas

7 días, 3.826 kilómetros y el frío extremo: Alex McCormack rompió un récord mundial de ultraciclismo en Alemania

Argentina venció 3-0 a Chile y buscará ante México un lugar en los Playoffs de la Billie Jean King Cup de tenis

TELESHOW
Daniela Celis reveló qué cualidades debe tener un hombre para conquistarla: “Sentís si hay tensión en el aire”

Daniela Celis reveló qué cualidades debe tener un hombre para conquistarla: “Sentís si hay tensión en el aire”

El divertido ida y vuelta entre Emilia Mernes y Manuel Turizo hablando de modismos argentinos

Juan Leyrado: “No amamos nuestro país, nos acostumbramos a rechazarlo”

La teoría subida de tono de Graciela Alfano acerca de Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Extraña el sexo”

El exabrupto de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre que aumentó la tensión de su pelea: “Qué raro, la yarará”

INFOBAE AMÉRICA

Misión Artemis II: las mejores fotos del amerizaje y el regreso de los astronautas a la Tierra

Misión Artemis II: las mejores fotos del amerizaje y el regreso de los astronautas a la Tierra

Por qué el comercio de mamíferos silvestres puede abrir la puerta a la próxima pandemia

Panamá reporta nueva muerte por influenza mientras aumentan casos de leishmaniasis y malaria

Cómo un interruptor genético que invierte el sexo en ratones logra desafiar las bases de la biología clásica

A 40.000 km/h y soportando 2.700 ºC: así fue el amerizaje de Artemis II en el océano Pacífico