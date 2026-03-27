Adrián Rodríguez se incorpora a ‘La cárcel de los gemelos’ tras salir de un centro de desintoxicación

Adrián Rodríguez en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @adrianrodriguez)

La cárcel de los gemelos, secuela del popular reality La casa de los gemelos, creado por los hermanos Daniel y Carlos Ramos, de ZonaGemelos, ha dado un giro de 180 grados al curso del espacio al incorporar un nuevo participante. Una entrada que ha generado sorpresa tanto dentro como fuera del formato y que promete alterar las dinámicas de convivencia del concurso.

El nuevo ‘recluso’ que se incorpora al elenco es Adrián Rodríguez, actor conocido por sus papeles en ficciones televisivas como Los Serrano o Física o química. Aunque su llegada estaba prevista desde la mañana del jueves 26 de marzo, no fue hasta horas de la tarde cuando hizo su aparición en las instalaciones del programa, accediendo con una maleta y entonando versos del tema Te pintaron pajaritos, interpretado originalmente por Andy Rivera junto a Yandar & Yostin.

Adrián Rodríguez llega a 'La cárcel de los gemelos' (YouTube)

Su entrada no pasó desapercibida entre los participantes, que en ese momento se encontraban recluidos en sus celdas cumpliendo las normas del reality. Las primeras reacciones reflejaron sorpresa y entusiasmo: “¡No me lo creo!”, “¡Qué ilusión verte!”, fueron algunos de los comentarios que se escucharon en el interior del recinto. No todos, sin embargo, identificaron de inmediato al nuevo concursante. Entre las reacciones también destacó la de La Falete, quien en un primer momento no sabía quién era.

El tono distendido se mantuvo durante los primeros minutos de convivencia. “Bienvenido al ‘psiquiátrico’ de los gemelos’”, le comenta Tiparraco en clave de humor, antes de que el resto de participantes le acompañaran a instalarse en su espacio dentro del recinto. Apenas unas horas después de su incorporación, Rodríguez ya ha comenzado a integrarse en la dinámica del programa y ha protagonizado algunos momentos cercanos con la influencer La Piry, conocida por su actividad en redes sociales tras su paso por espacios digitales como los del creador de contenido dominicano Carlos Durán.

Adrián Rodríguez con Frank Cuesta, Falete y otros concursantes de 'La cárcel de los gemelos' (YouTube)

La polémica incorporación de Adrián Rodríguez

La entrada del actor se produce en un contexto especialmente convulso para el formato. Días antes, los responsables del programa decidieron la expulsión disciplinaria de dos participantes, La Marrash y José, tras ser acusados de estar en posesión de cocaína. Este episodio derivó en la presencia de varios agentes de policía en las instalaciones, un hecho que incrementó la atención mediática sobre el reality.

En paralelo, el fichaje de Adrián Rodríguez ha generado debate en redes sociales debido a su situación personal reciente. A principios de marzo, el actor acudió al programa Y ahora Sonsoles para explicar los motivos de su salida voluntaria de un centro de desintoxicación en el que se encontraba ingresado para tratar sus problemas de adicción.

Adrián Rodríguez en 'Y ahora, Sonsoles'. (Atresmedia)

En aquella intervención, Rodríguez aseguró que continúa con su proceso de recuperación, manteniéndose desintoxicado mientras retoma progresivamente su actividad profesional y su rutina diaria. Sin embargo, su incorporación a un formato como La cárcel de los gemelos ha suscitado dudas entre parte del público, que ha reaccionado con escepticismo ante la decisión.

Algunos usuarios han expresado sus opiniones en redes sociales, cuestionando la idoneidad del entorno del programa para una persona en proceso de recuperación. “Si se quiere rehabilitar y reconducir su carrera este no es el lugar adecuado”, “Mal asunto”, “¿Nadie le ha podido aconsejar que no es buena idea siendo un desintoxicado meterse ahí?”, han sido algunos de los comentarios que han circulado tras conocerse su participación.