España

“En el avión tratan a los animales como maletas, a veces es un milagro que lleguen vivos”: un movimiento internacional reclama mejoras en el transporte aéreo de mascotas

En los últimos 18 años ha habido 365 muertes, 213 heridos y 54 animales perdidos en vuelos comerciales de Estados Unidos

Marcos Montalbán

Un movimiento internacional reclama mejoras en el transporte aéreo de mascotas. (Imagen Composición Infobae)

Cuando Sonia Aguado y su pareja pensaron en regresar a España desde Sudáfrica, lo hicieron contando con la compañía más importante para ellos: sus cuatro perros y tres gatos. Pero pronto chocaron con una realidad que no esperaban. Para llevarlos en un vuelo comercial tendrían que viajar en la bodega, con el riesgo y el sufrimiento que eso implicaba.

Finalmente, desistieron. Decidieron quedarse a vivir en Sudáfrica y, de esa decisión, nació una misión: cambiar la forma en la que los animales domésticos viajan en avión y son tratados en los aeropuertos. Así surgió Flytogether, una plataforma que desde 2021 trabaja para que los perros puedan viajar en cabina y no sean tratados como maletas.

Un cambio legal y cultural

Desde sus redes sociales y con reuniones con autoridades y aerolíneas, Sonia batalla por visibilizar un problema que considera “del pasado” y que “ya no es ni lógico ni ético”. Su objetivo es cambiar el estatus legal de los animales domésticos en el transporte aéreo, para que no puedan ser gestionados como simples objetos.

“Los problemas no solo suceden en el aire, también en tierra. Se pierden perros y gatos por la ausencia de protocolos y cuidados adecuados”, denuncia. Un paso hacia adelante en su camino ha sido la nueva Ley de Bienestar Animal, que asegura que no pone ningún impedimento a que los perros vuelen en cabina.

“No son maletas”

La legislación española ya reconoce desde hace tres años a los animales como miembros de la familia y no como bienes. Pero Sonia insiste en que falta trasladar ese cambio a los aeropuertos y a los aviones.

“En el avión tratan a los animales como maletas; a veces es un milagro que lleguen vivos. La bodega, tal y como está ahora, tiene que desaparecer”, concluye.

“En el avión tratan a los animales como maletas; a veces es un milagro que lleguen vivos". (Imagen: X)

Datos que alarman

En Estados Unidos, donde las aerolíneas deben reportar los incidentes con animales, las cifras son inquietantes: en los últimos 18 años se han registrado 365 muertes, 213 heridos y 54 animales perdidos en vuelos comerciales.

“La mayoría de las muertes se deben a neumonías, asfixias, golpes de calor, fallos cardíacos y ansiedad. Son tragedias evitables”, lamenta Sonia.

Obstáculos y excusas

Hasta ahora, las aerolíneas han justificado la negativa a permitir perros en cabina por dos motivos: las alergias y los posibles problemas durante una evacuación.

No obstante, Sonia considera que son argumentos salvables y apunta que en otros países ya vuelan en cabina perros pequeños, perros de servicio e incluso, en vuelos privados, canes de todos los tamaños.

Su propuesta a AENA incluye medidas concretas como salas específicas para registrar a pasajeros con animales, furgonetas climatizadas para llevar transportines, asistencia veterinaria 24 horas y formación para el personal que trate con las mascotas.

Los veterinarios recomiendan usar arneses y planificar paradas al viajar con mascotas.

Tres frentes de batalla

La estrategia de Flytogether se apoya en tres pilares:

  1. Visibilizar la situación actual mediante datos, testimonios y opiniones de expertos.
  2. Colaborar con aerolíneas privadas que estén dispuestas a cambiar, aportando propuestas técnicas y económicas viables.
  3. Presionar políticamente a los gobiernos miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que actualicen los reglamentos y reconozcan a los animales como seres sintientes en el transporte aéreo.

Temas Relacionados

AviónAvionesVuelosAeropuertosAeropuertos EspañaAENAPerrosLey de Bienestar AnimalEspaña-SociedadEspaña Noticias

