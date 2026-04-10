Los pescadores piden al Gobierno medidas urgentes ante un inminente amarre por el gasóleo

Madrid, 10 abr (EFE).- La patronal de armadores Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, medidas urgentes para paliar el alza del gasóleo por la guerra en Oriente Medio, y han alertado del "inminente cese de actividad" de muchos barcos por falta de ingresos.

Cepesca y la FNCP han enviado al Ejecutivo una carta en la que han advertido de que la situación de la flota se ha agravado "en las últimas semanas" y "numerosos buques podrían verse obligados" a amarrar, un escenario que ya se está produciendo en algunos puertos, según un comunicado difundido este viernes.

El principal factor detrás de esta crisis, según la flota, es el incremento del precio del combustible, que ha pasado de entre 0,50 y 0,60 euros por litro en enero a superar los 1,3 euros en muchos puertos españoles, e incluso los 2,2 euros en otros países.

"Este aumento está elevando de forma drástica los costes de explotación, situando a numerosas empresas por debajo del umbral de rentabilidad", han alertado los armadores y las cofradías.

En este contexto, las organizaciones han subrayado que "lo que está en juego no es solo la viabilidad económica de las empresas pesqueras, sino también miles de empleos directos e indirectos, la seguridad alimentaria y el mantenimiento del tejido social y económico de las comunidades costeras".

La flota pesquera considera insuficientes las ayudas aprobadas hasta ahora por el Gobierno y ha planteado un paquete de medidas adicionales "de aplicación inmediata".

Entre ellas, ha solicitado el incremento de las ayudas al combustible de 20 a 50 céntimos por litro y su abono mensual para garantizar liquidez a las empresas.

Asimismo, ha pedido que la Administración tenga preparados todos los mecanismos necesarios para activar de forma inmediata las ayudas europeas previstas en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) en cuanto sean autorizadas por la Comisión Europea.

Además, el sector reclama la exoneración, y no solo el aplazamiento, de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y trabajadores hasta, al menos, finales de 2026, como medida "clave para sostener el empleo en un contexto de crisis excepcional".

Asimismo, las organizaciones pesqueras han solicitado la convocatoria de una reunión con el Gobierno para analizar la situación y concretar la aplicación de estas medidas, y han subrayado que el sector necesita respuestas inmediatas para poder seguir operando y garantizar el suministro de productos pesqueros.

El sector pesquero en España, integrado por unos 30.000 pescadores, genera además más de 150.000 empleos indirectos y aporta cerca de 10.000 millones de euros de valor agregado bruto, lo que da cuenta de su relevancia estratégica para la economía, el empleo y la cohesión territorial, según la misma fuente. EFE