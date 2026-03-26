Vicepresidenta UE: "Las plataformas se centran más en negocio que en proteger a menores"

Bruselas, 26 mar (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, aseguró este jueves que algunas plataformas y webs en línea se están centrando más "en los riesgos de su negocio que en la protección de los menores", tras concluir que cuatro webs de pornografía no verifican debidamente la edad de sus usuarios.

"Las plataformas en línea deben asumir una mayor responsabilidad, ya que manejan grandes negocios con ellas y existe un límite en cuánto se puede hacer negocios a costa del bienestar de las personas", aseveró la comisaria de Seguridad y Democracia en una entrevista conjunta en Bruselas con la red europea de agencias European Newsroom (ENR), de la que forma parte EFE.

Virkkunen se pronunció así el mismo día que Bruselas anunció dos nuevas medidas contra plataformas por incumplir la normativa europea de protección de menores: la apertura de una investigación contra Snapchat al sospechar de intentos de captación con fines sexuales, actividades delictivas y productos restringidos por edad; y la conclusión preliminar de que PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos no implantan sistemas eficaces de verificación de edad para menores.

"Estas empresas se centraron más en los riesgos de su negocio, como la reputación, que en la protección de los menores", señaló.

La vicepresidenta ejecutiva subrayó que la UE garantizará que estas plataformas "cumplan con sus obligaciones o afronten las consecuencias", incluyendo multas de hasta el 6 % de sus ingresos globales y sanciones diarias hasta que cumplan con la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

"Se necesita un sistema de verificación de edad sólido y respetuoso con la privacidad. (...) Ningún niño debería estar a un clic de contenido dañino", dijo Virkkunen en referencia a las "débiles medidas de seguridad" que permiten a los menores de 18 años acceder a contenidos para adultos y a los menores de 13 años crear una cuenta en redes sociales, sin garantizar tampoco una experiencia adaptada a usuarios de menos de 17 años.

Virkkunen instó a las plataformas a integrar tecnologías "eficaces", como la aplicación de verificación que la Comisión está desarrollando, que "está funcionando técnicamente" y que algunas plataformas como Pornhub "ya la han probado".

El ejecutivo comunitario busca también fijar límites al diseño adictivo de las plataformas, después de constatar el pasado febrero esta dinámica en la red social china TikTok.

Tras la histórica sentencia de este miércoles de un jurado de los Ángeles que considera culpables a Meta y Google de enganchar conscientemente a los adolescentes, obviando el posible impacto en su salud mental, Virkkunen resaltó que aunque EE. UU. y la UE tengan "culturas diferentes en este sentido" también comparten "preocupaciones muy similares".

"Creo que esto enviará un mensaje muy claro: las plataformas en línea deben tomarse en serio los riesgos que plantean", dijo.

La vicepresidenta avanzó que en la investigación a Snapchat se está "abordando" su posible diseño adictivo, ya que aunque no cuenten con pantallas con desplazamiento ("scroll"), sí que envía notificaciones por defecto "de forma muy activa" a los menores.

Tras la iniciativa de varios países como España de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, la comisaria aseguró estar "trabajando para adoptar un enfoque europeo" en este sentido.

"Por supuesto, existen diferencias culturales entre ellos, así como, por ejemplo, la edad a la que los niños tienen acceso a los teléfonos móviles. Sin embargo, consideramos que sería conveniente adoptar un enfoque europeo al respecto", sostuvo.

Y adelantó que la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, organiza un encuentro con expertos para recibir asesoramiento, con la idea de "obtener sus resultados antes del verano". EFE