Una paciente discute con su médica de cabecera: la sanitaria se niega a tratar a la mujer y a toda su familia de por vida

La médica ha decidido no tratar a nadie de la familia. (DOCTORALIA - EUROPA PRESS)

Una discusión entre una joven y su médica de cabecera en la localidad italiana de Aviano desembocó en una decisión inesperada: la doctora Antonia De Bellis decidió dejar de atender no solo a la paciente, sino también a sus padres y a los abuelos paternos. El caso, difundido por el diario Il Messaggero, expone una reacción poco común que afecta a tres generaciones de una misma familia y ha abierto un debate sobre los límites de la relación médico-paciente.

Todo comenzó cuando Giulia, una mujer de unos 30 años, solicitó a su médica pruebas preventivas debido a antecedentes familiares. Aunque la doctora era nueva en la zona y no conocía a Giulia, no negó la solicitud, pero condicionó la derivación a una consulta previa, un paso que consideraba necesario desde el punto de vista clínico. La paciente, en cambio, esperaba obtener el pase de inmediato para poder acudir al especialista con los resultados, evitando así el gasto de una segunda visita.

La interacción generó malestar en ambas partes, pero en principio parecía haberse resuelto. Sin embargo, la situación escaló cuando la doctora comunicó su negativa a seguir atendiendo a Giulia y extendió la decisión a los padres y abuelos paternos de la joven, una medida que sorprendió a todos los implicados.

El conflicto y la reacción médica

La relación de confianza entre médico y paciente es el pilar fundamental de la atención primaria. Según las normas italianas, el médico puede rechazar a un paciente si existe una “incompatibilidad excepcional y comprobada”. El paciente, por su parte, también puede decidir cambiar de profesional si lo considera necesario. En este caso, Antonia De Bellis argumentó la “ruptura de la relación de confianza” para justificar su decisión, tal como reproduce Il Messaggero.

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La doctora había sido responsable de la atención de la familia durante un año y apenas había visto a los abuelos en una sola ocasión. Pese a la escasa relación, la negativa se aplicó de manera general a todos los miembros del grupo familiar. “Mi abuelo tiene más de 90 años, estuvo hospitalizado recientemente, sufre un deterioro cognitivo grave y necesitaba un médico, incluso para su expediente de discapacidad. Mi abuela está en silla de ruedas. “La médica solo había sido su médico de cabecera durante un año y solo los había visto una vez, durante una visita a domicilio”, relató Giulia al medio italiano.

El padre de la joven también fue excluido de la atención médica. Según las declaraciones recogidas por Il Messaggero, “el padre solo ha sido informado verbalmente por ahora y está muy preocupado por su esposa”, que además tiene una discapacidad del 100%. Hasta el momento, la familia no ha recibido ninguna explicación detallada sobre los motivos concretos de la decisión, más allá de la fórmula empleada por la doctora.

El impacto en la familia y la respuesta institucional

La decisión de la médica tuvo consecuencias inmediatas para los abuelos, quienes, además de su avanzada edad, dependen del médico de cabecera para acceder a tratamientos, recetas y certificaciones oficiales. La familia, especialmente los abuelos y la madre de Giulia, se encuentra en una situación vulnerable por sus condiciones físicas y cognitivas.

Ante la falta de argumentos claros por parte de la profesional, Giulia decidió presentar una solicitud formal para acceder al expediente y conocer las razones invocadas por la doctora. “Para comprender cómo el médico podía invocar ‘razones excepcionales’ para cinco personas diferentes, Giulia presentó una solicitud oficial de acceso a los documentos ante la autoridad sanitaria local (Asfo)”, informó Il Messaggero. Sin embargo, el trámite avanzó lentamente: “La institución tenía un plazo legal de 30 días para responder, pero el solicitante tuvo que esperar 29 días solo para recibir el formulario que necesitaba rellenar”, detalló el periódico.

La paciente tiene unos abuelos con necesidades médicas constantes. (Freepik)

Mientras tanto, la joven optó por inscribirse en una clínica de atención primaria, donde recibió cobertura médica sin inconvenientes. A pesar de haber encontrado una solución personal, Giulia expresó su malestar por la situación: “Siento una profunda injusticia, pues considero el gesto del médico una forma de venganza que exigiría explicaciones mucho más claras por parte del sistema sanitario”.

La familia espera respuestas oficiales sobre la legalidad y justificación de la medida, mientras continúan los trámites para restablecer la atención médica regular, especialmente para los miembros con mayores necesidades de salud.