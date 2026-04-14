Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Haz estas tres cosas con tu pareja para tener una relación sana con la llegada de un recién nacido“

El vínculo de pareja puede verse afectado con la llegada de un bebé. (Freepik)

La llegada de un recién nacido supone una auténtica sacudida en la vida de cualquier pareja. Las rutinas cambian por completo, el descanso se reduce al mínimo y la atención pasa a centrarse casi exclusivamente en el bebé. En medio de esta transformación, es habitual que surjan tensiones, roces e incluso cierta sensación de desconexión emocional.

Aunque la ilusión por el nuevo miembro de la familia es enorme, también lo es el desafío de mantener una relación sana en un contexto de cansancio constante y nuevas responsabilidades. El psicólogo Juan Gabriel Rescalvo en su última publicación pone el foco en normalizar el impacto que tiene esta etapa en la pareja y, sobre todo, en ofrecer herramientas prácticas para gestionarlo.

“Va a afectar. Es un bicho que lo pide todo, como un amado líder al que hay que servir”, explica con un tono directo que refleja la intensidad de los primeros meses. Aun así, insiste en que existen formas de proteger la relación y fortalecerla.

Expresar antes que explotar

Uno de los pilares fundamentales es la comunicación emocional. Rescalvo advierte del riesgo de acumular frustración hasta acabar explotando: “Tus frustraciones son como un abrigo que no debes ponerle a tu pareja”.

Un pilar fundamental es la comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lugar de reaccionar con enfado, propone verbalizar el malestar de forma honesta y calmada. Para ello, recuerda frases como “estoy un poco saturado, necesito un poco de calma” o “necesito un abrazo”, las cuales ayudan a generar empatía y evitan conflictos innecesarios.

El especialista también destaca la importancia de aprovechar los pequeños respiros que deja el cuidado del bebé. “En algún momento, vuestra criatura bajará la guardia y no estará vigilando si estás descansando sin su autorización. Ese es vuestro momento exclusivo de pareja”. Aunque sean instantes breves, pueden servir para reconectar, compartir o simplemente estar juntos sin interrupciones.

Otra de las claves que propone es cambiar la forma de entender el tiempo en pareja. Lejos de pensar que este desaparece, invita a reinterpretarlo: “Estar con el bebé también es tiempo en pareja, al igual que ir al cine o a comer a un restaurante”. Desde esta perspectiva, el cuidado compartido del hijo se convierte también en una experiencia conjunta que refuerza el vínculo.

El cansancio acumulado puede pasar factura en la relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin culpa y con intención

A pesar de este enfoque positivo, Rescalvo también introduce un matiz importante: no siempre será posible disfrutar de la situación. El cansancio acumulado puede pasar factura y generar irritabilidad. “No te sientas culpable si no consigues valorarlo”, señala. Habrá momentos en los que el único objetivo sea descansar y desconectar, y eso también forma parte de la adaptación.

El psicólogo insiste en una idea que muchas parejas tienden a olvidar: el tiempo de pareja sigue existiendo, aunque sea más escaso. “Sí, hay tiempo de pareja, como lo hay de comer, de ir al baño, ir a médicos o trabajar. Es menos tiempo, pero lo hay”. La diferencia está en que ahora requiere planificación y voluntad. Reservar ese espacio, por pequeño que sea, resulta esencial para no perder la conexión de pareja.